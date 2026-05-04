ఏపీలో భారీ స్కామ్ - ప్రభుత్వ ఉద్యోగమంటూ నకిలీ జాయినింగ్ లెటర్, చివరికి?
కడపలో నకిలీ రైల్వే ఉద్యోగాల పేరిట భారీ మోసం - నకిలీ నియామక పత్రాలతో రూ. 35.4 లక్షలను కాజేసిన కేటుగాళ్లు - చీటింగ్ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 10:38 PM IST
Cheating Case On Fake Railway Jobs in YSR kadapa District : రైల్వే ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని నమ్మబలికి, ఆ తర్వాత నకిలీ నియామక పత్రాన్ని జారీ చేయడంతో ఒక బాధితుడిని మోసపోయాడు. దాదాపు రూ.35.40 లక్షల మేర వసూలు చేసిన వ్యక్తులపై పోలీసులు చీటింగ్ కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటన కడప జిల్లాలో వెలుగు చూసింది. కేసు నమోదు చేసుకొని పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
వీఆర్ఎస్ తీసుకున్న బ్యాంక్ క్లర్క్ : పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే, ఆంధ్ర ప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంకులో క్లర్క్గా పనిచేస్తున్న రవిచంద్ర, స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ తీసుకున్నారు. పదవీ విరమణ సమయంలో ఆయనకు రూ. 40 లక్షల మేర ఆర్థిక ప్రయోజనాలు (settlement amount) లభించాయి. రవిచంద్రకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. వీరు ప్రస్తుతం B.Tech, డిగ్రీలు పూర్తిచేశారు. తన పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం వారికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇప్పించాలనే ఆకాంక్షతో రవిచంద్ర కడపకు చెందిన యోహాను, శ్రీనివాసులు అనే ఇద్దరు వ్యక్తులను సంప్రదించారు.
నకీలీ పత్రాలు అందజేసిన యోహాను, శ్రీనివాసులు : దిల్లీలో తమకు ఉన్న పరిచయాల ద్వారా రైల్వే ఉద్యోగాలు ఇప్పించగలమని యోహాను, శ్రీనివాసులు రవిచంద్రను నమ్మించారు. వారి మాటలను నిజమని విశ్వసించిన రవిచంద్ర విడతల వారీగా మొత్తం రూ. 35 లక్షల నగదును వారికి అందజేశారు. ఆ తర్వాత వారు రవిచంద్రకు ఒక నకిలీ నియామక పత్రాన్ని (appointment letter) అందించారు. రవిచంద్ర ఆ పత్రాన్ని రైల్వే శాఖ అధికారులకు చూపించినప్పుడు అది నకిలీదని అధికారులు నిర్ధారించారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న రవిచంద్ర తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యారు.
పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన బాధితుడు : రవిచంద్ర, తాను డబ్బు చెల్లించిన యోహాను, శ్రీనివాసులతో కలిసి దిల్లీకి వెళ్లి అభినవ్ సింగ్ను కలిసినప్పుడు తమ డబ్బును తిరిగి ఇవ్వాలని వారు చేసిన విజ్ఞప్తిని అభినవ్ సింగ్ తిరస్కరించారు. తాను ఒక భారీ మోసానికి బలైపోయానని గ్రహించిన రవిచంద్ర పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
బాధితుడి ఫిర్యాదు ఆధారంగా, యోహాను, శ్రీనివాసులు, అభినవ్ సింగ్ ముగ్గురు వ్యక్తులపై చీటింగ్ కేసు నమోదు చేశామని కడపకు చెందిన పోలీసులు తెలిపారు. ఈ విషయంపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని సీఐ నరసింహ రాజు తెలిపారు. నకిలీ నియామక పత్రాలను ఉపయోగించి ప్రజలను మోసం చేసే మోసగాళ్ల ఆచూకీని ఈ కేసు ద్వారా కచ్చితంగా పట్టుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు.
"కడపకు చెందిన ఒక రిటైర్డ్ బ్యాంక్ ఉద్యోగి కుమార్తె, కుమారుడుకి ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానంటూ యోహాన్, శ్రీనివాసులు, అభినవ్ సింగ్ మోసం చేశారు. ఈ ముగ్గురు మరి కొంత మందితో కలిసి సుమారు 35.40 లక్షల రూపాయలు డబ్బు తీసుకొని ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామని మోసం చేశారు. ఆ తర్వాత అతన్ని నమ్మించేందుకు ఒక నకిలీ నియామక పత్రాన్ని అందజేశారు. మోసపోయానని గ్రహించిన బాధితుడు వారిపై కేసు పెట్టాడు. ఈ కేసును నమోదు చేసుకొని అన్ని కోణాల్లో సమగ్ర విచారణ జరిపిస్తున్నాము." - నరసింహ రాజు, కడప సీఐ
