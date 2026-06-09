ఖమ్మంలో దారుణం : 12 ఏళ్ల బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడి - ఆపై భవనం పైనుంచి తోసేసి
బాలిక వెన్నెముక, చేతులు, కాళ్లు, పక్కటెముకలకు తీవ్ర గాయాలు - ఖమ్మంలోని ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాలిక - బాలిక తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదుతో పోక్సో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు
Published : June 9, 2026 at 10:56 AM IST
12 Year Old Girl For Physical Assault in Khammam : ఖమ్మం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో 12 ఏళ్ల బాలికపై ఓ నరరూప రాక్షసుడు దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. చిన్నారిపై ఓ వ్యక్తి లైంగిక దాడికి పాల్పడి, ఆ తర్వాత భవనం పైనుంచి తోసేసిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది.
అపార్ట్మెంట్పై నుంచి బాలికను తోసేసి : ఖమ్మం 2వ పట్టణ పోలీసుల వివరాల ప్రకారం అదే పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఓ అపార్ట్మెంట్ వద్ద ఒక కుటుంబం కాపలా(వాచ్మెన్) ఉంటున్నారు. ఈనెల 6న వారి 12 ఏళ్ల కుమార్తెపై అదే అపార్ట్మెంట్లో ఉంటున్న ఓ దుర్భద్ధి కలిగిన వ్యక్తి లైంగిక దాడికి యత్నించాడు. దీంతో భయపడిన బాలిక కేకలు వేసింది. ఆ చిన్నారిని నిందితుడు అపార్ట్మెంట్పై నుంచి కిందకు తోసేశాడు. దీంతో ఆ చిన్నారి కిందపడిపోయింది. వెన్నెముక, చేతులు, కాళ్లు, పక్కటెముకలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. విషయం తెలుసుకున్న కుటుంబసభ్యులు ఆ బాలికను ఖమ్మంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటన : బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడిన నిందితుడు అదే అపార్ట్మెంట్లో నివాసం ఉంటున్నాడు. అయితే ఈ నెల 6వ తేదీన బాలికపై లైంగిక దాడి జరగగా, అది ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. బాలిక తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు చేయడంతో నిందితుడిపై పోక్సో కేసు నమోదు చేశారు.