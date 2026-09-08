అసెంబ్లీ వద్ద ఆందోళన - బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలపై వరుస కేసులు
కేటీఆర్, హరీశ్రావు, జగదీశ్రెడ్డి, సుధీర్రెడ్డి, గంగుల కమలాకర్పై కేసు - నిన్నటి ఆందోళనలపై సైఫాబాద్ పోలీసుల వరుస కేసులు - కేటీఆర్, హరీశ్రావు సహా 14 మంది బీఆర్ఎస్ నేతలపై మరో కేసు నమోదు
Published : September 8, 2026 at 9:41 AM IST
Police Cases on Assembly Incidents : పోలీసులను ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలపై బీఆర్ఎస్ నేతలపై కేసు నమోదైంది. శాసనసభ సమావేశం సందర్భంగా అసెంబ్లీ వద్ద బీఆర్ఎస్ నేతలు చేసిన వ్యాఖ్యలపై సైదాబాద్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. కేటీఆర్, హరీశ్రావు సహా 14 మంది బీఆర్ఎస్ నేతలపై కేసు నమోదైంది. పోలీసులపై దాడి, విధులకు ఆటంకం, బెదిరింపులు, అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలపై బీఎన్ఎస్ 121(1), 132, 74, 79, 351, 352, 353, 3(5) సెక్షన్ల కింద కేసు రిజిస్టర్ అయ్యింది. మహిళా పోలీసుల పట్ల అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేశారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ పోలీసు సిబ్బంది కాలర్ పట్టుకుని లాగడం, తోసివేయడం, దాడి చేశారని ఫిర్యాదు చేశారు. కేసులు నమోదైన వారిలో కేటీఆర్, హరీశ్రావు, జగదీశ్రెడ్డి, సుధీర్రెడ్డి, గంగుల కమలాకర్, పాడి కౌశిక్రెడ్డి, శంభీపూర్ రాజు, సంజయ్, విజయుడు, సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీతా లక్ష్మారెడ్డి, కోవా లక్ష్మిలు ఉన్నారు. ఇప్పటికే ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్ కుమార్ రెడ్డిపై ఎస్సీ, ఎస్టీ వేధింపుల కేసు నమోదైంది. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్పై కులపరంగా అవమానకర వ్యాఖ్యలు చేసిన కారణంగా తాతా మధును పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
బీజేపీకి చెందిన 291 మందిపై కేసు : సోమవారం అసెంబ్లీ ముట్టడికి వచ్చిన బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎన్.రాంచందర్రావు సహా ఐదుగురు బీజేపీ నేతలపైనా కేసులు నమోదు చేశారు. బీజేపీకి చెందిన 291 మంది కార్యకర్తలు, ఆప్నకు చెందిన నలుగురిపై కేసులు నమోదయ్యాయి. మరోవైపు అసెంబ్లీ విధుల్లో ఉన్న పోలీసుల వాహనంపై దాడికి పాల్పడిన పలువురు బీజేపీ నాయకులపై సైఫాబాద్ పీఎస్లో కేసు నమోదైంది. హోంగార్డు పథలవాత్ వెంకటయ్య ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అసెంబ్లీ ఎదురుగా ఉన్న హకా భవన్ వద్ద విధి నిర్వహణలో ఉన్న సమయంలో అక్కడికి చేరుకున్న కొంతమంది బీజేపీ నాయకులు పోలీస్ ఇన్నోవా కారుపైకి ఎక్కి దాడికి పాల్పడ్డారని హోంగార్డు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసి, సీసీటీవీ కెమెరాల ఆధారంగా పోలీస్ వాహనాన్ని ధ్వంసం చేసిన వారిని సైఫాబాద్ పోలీసులు గుర్తిస్తున్నారు.
అసెంబ్లీ ముందు జరిగిన గొడవపై పోలీసులు 5 కేసులు నమోదు చేశారు.
- ఎమ్మెల్సీ తాతా మధుతో పాటు నవీన్ రెడ్డిపై ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసులు నమోదు
- ఆప్ కార్యకర్త హేమచంద్రపై పెట్రోల్ పోసుకొని హంగామా చేసినందుకు కేసు నమోదు చేశారు.
- బీజేపీ కార్యకర్త గణేశ్పైన ప్రభుత్వ ఆస్తులను ధ్వంసం చేసినందుకు కేసు పెట్టారు.
- పోలీస్ అధికారులపై దాడులు చేసి ధూషించినందుకు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు హరీశ్రావు, కేటీఆర్తో పాటు మరికొందరిపై కేసు నమోదు చేశారు.
- ముందస్తు చర్యలో భాగంగా పలువురిని అరెస్టు చేసినందుకు కేసు నమోదైంది.
ఎక్స్లో కేటీఆర్ : ఈ కేసులు, అరెస్టులపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందించారు. ఆరు గ్యారెంటీలు అమలు చేయకుండా అరెస్టుng, అక్రమ నిర్బంధాలా? అని ప్రశ్నించారు. హామీలు అమలవుతాయంటే ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలం స్వచ్ఛందంగా అరెస్ట్ అవుతామని ఎద్దేవా చేశారు. సబిత, సునీతకు జరిగిన అవమానాలపై ఏం చర్యలు తీసుకున్నారో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రజలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ను గమనిస్తున్నారని అన్నారు. పార్లమెంట్లో రాహుల్ గాంధీకి ఏది సరైనదో అసెంబ్లీలో మాకు అది తప్పనిపిస్తోందని, రాహుల్ గాంధీ ద్వంద్వ ప్రమాణాలు కలిగిన వ్యక్తి అని కేటీఆర్ విమర్శించారు.
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