బెంగళూరు పబ్లో ఐఏఎస్ వికాస్ మర్మత్ వీరంగం - ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహం
IAS Vikas Marmat Pub Issue: ఏపీ ఐఏఎస్ అధికారి వికాస్ మర్మత్పై బెంగళూరులో క్రిమినల్ కేసు నమోదైంది. కాగా ఆయన వ్యవహారంపై సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 6:11 PM IST
Police register case against IAS officer Vikas Marmat on Bengaluru pub Issue: కుప్పం ఏరియా డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (కడ) పీడీ, ఐఏఎస్ అధికారి వికాస్ మర్మత్పై క్రిమినల్ కేసు నమోదైంది. బెంగళూరులోని కబ్బన్ పార్క్ స్టేషన్లో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. బెంగళూరు రెసిడెన్సీ రోడ్డులోని ఓ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ పబ్లో దాడి ఘటనపై కేసు నమోదు చేశారు.
ఈ నెల 9వ తేదీ అర్ధరాత్రిన పబ్లో సీసీబీ పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. కస్టమర్ల వయసు ధ్రువీకరణ కోసం గుర్తింపు కార్డులు పరిశీలిస్తుండగా పోలీసులతో వికాస్ మర్మత్ వాగ్వాదానికి దిగారు. పోలీసులను అసభ్య పదజాలంతో దూషించి, బెదిరింపులకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఇన్స్పెక్టర్ అరుణ్ సాలుంకే ఫిర్యాదు మేరకు ఐఏఎస్ వికాస్ మర్మత్, అభయ్, ఉదయ్ సింగ్, నితీష్, రోషన్పై కబ్బన్ పార్క్ పోలీసులు క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేశారు.
సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహం: కాగా ఐఏఎస్ వికాస్ మర్మత్ వ్యవహారంపై సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనపై విచారణ చేసి నివేదిక ఇవ్వాలని సీఎస్ను ఆదేశించారు. బాధ్యతాయుతమైన పదవిలో ఉంటూ, ప్రభుత్వ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ప్రవర్తించడంపై ముఖ్యమంత్రి సీరియస్ అయ్యారు. ఈ మొత్తం ఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరిపి, తక్షణమే పూర్తి నివేదిక సమర్పించాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిని ఆదేశించారు.