రెండు నెలల చిన్నారిపై నానమ్మ కర్కశత్వం - నిందితురాలిపై కేసు నమోదు
అనంతపురం ప్రభుత్వాసుపత్రి రెండు నెలల చిన్నారిని రెండో అంతస్థు నుంచి విసిరేసిన నానమ్మ - చిన్నారి తల్లి పూజిత ఫిర్యాదుతో నానమ్మ, తండ్రిపై కేసు - అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నపోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 12:08 PM IST
Grandmother Throws Two Month old Baby Girl : కుమారుడి ప్రేమ వివాహం ఆ తల్లికి నచ్చలేదు. కోడలి పై పగ పెంచుకుంది. కోడలికి ఆడబిడ్డ పుట్టడం, ఆ శిశువుకు పుట్టినప్పుటి నుంచి ఫిట్స్ వస్తుండటంతో జీర్ణించుకోలేకపోయింది. చికిత్సకు తీసుకొచ్చిన రెండు నెలల పసికందయిన మనవరాలిని రెండో అంతస్తు పైనుంచి కిందకు విసిరేసిన నానమ్మపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
రెండేళ్ల క్రితం ప్రేమ వివాహం: చిన్నారి తల్లి పూజిత ఫిర్యాదు మేరకు రెండో పట్టణ పోలీసులు నానమ్మ సత్యమ్మ, చిన్నారి తండ్రి అశోక్కుమార్పై కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా లేపాక్షి మండలం మామిడాకుల పల్లి గ్రామానికి చెందిన పూజిత, అశోక్ కుమార్ రెండేళ్ల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. తమ పెళ్లి ఇష్టంలేని అత్త సత్యమ్మ తరచూ తనను ఇబ్బందులకు గురి చేసేదని పూజిత తెలిపింది.
బంధువుల బెదిరింపులు: బిడ్డకు ఆమెకు ఆముదం తాగించి, ఫిట్స్ వచ్చేలా చేసిందని ఆరోపించింది. ఆసుపత్రిలో చేర్చితే నిద్రపోతున్న సమయంలో చిన్నారిని తీసుకెళ్లి రెండో అంతస్థు నుంచి కిందకు పడేసిందంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. అదృష్టవశాత్తు మురుగు కాలువలోని వాటర్ బాటిల్ పై పడి చిన్నారి స్వల్ప గాయాలతో బయటపడిందని తెలిపింది. అయితే కేసు వాపసు తీసుకోవాలంటూ బంధువుల నుంచి బెదిరింపులు వస్తున్నాయని పూజిత ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
"పాపకి ఫిట్స్ రావడంతో చికిత్స కోసం పిడియాట్రిక్ వార్డులో అడ్మిన్ అయ్యారు. పాపకి మెరుగైన వైద్యం అందించడంతో పూర్తిగా కోలుకుంది. చక్కగా పాలు తాగుతూ, ఎంతో యాక్టివ్గా ఉంది. ఇక అంతా బాగుంది కదా అని డిశ్చార్జ్ చేయాలనుకుంటున్న సమయంలోనే ఈ ఘటన జరిగింది" - మల్లీశ్వరి, సూపరింటెండెంట్, అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి
అసలేం జరిగిందంటే?
అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన వైద్యశాలలో సోమవారం (జూలై 27) రాత్రి ఈ ఘటన కలకలం రేపింది. ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ మల్లీశ్వరి, అడ్మినిస్ట్రేటర్ మల్లికార్జునరెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా లేపాక్షి మండల పరిధి మామిడాకులపల్లికి చెందిన పూజిత, అశోక్కుమార్ ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి 2 నెలల ఆడశిశువు ఉంది. బిడ్డకు ఫిట్స్ రావటంతో ఈనెల 21న అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన వైద్యశాలకు తీసుకొచ్చారు. వైద్యులు పీడియాట్రిక్ వార్డులో ఉంచి, చికిత్స అందిస్తున్నారు.
ఖాళీ వాటర్ బాటిళ్లపై చిన్నారి: ఈ నెల 27న రాత్రి శిశువును నానమ్మ సత్యమ్మ బయటకు ఎత్తుకొచ్చి కింద పడేసి వెళ్లిపోయింది. బిడ్డను ఎవరో ఎత్తుకెళ్లారని అక్కడున్నవారు చెప్పటంతో వైద్యాధికారులు ఉలిక్కిపడ్డారు. సెక్యూరిటీ సిబ్బంది సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించి, నానమ్మే బిడ్డను ఎత్తుకెళ్లినట్లు గుర్తించారు.
అనంతరం పాప ఏడుస్తున్న శబ్దం విని, వెతికిన సిబ్బంది ఓపీ గది సమీపాన కాలువలో పసికందు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. పై నుంచి విసిరేసినప్పుడు పసికందు కాలువలో ఉన్న ఖాళీ వాటర్ బాటిళ్ల పై పడటంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది. నోట్లోంచి కొంత రక్తం రావడంతో వెంటనే పాపను పీఐసీయూకు తీసుకెళ్లి చికిత్స అందిస్తున్నారు. బిడ్డ ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నట్లు సూపరింటెండెంట్ తెలిపారు. శిశువు తండ్రి, నానమ్మలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు.
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