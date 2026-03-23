అద్విక ట్రేడింగ్ కేసు - డిపాజిటర్ల నుంచి సొమ్ము వెనక్కి - లెక్కతేలని రూ.40 కోట్లు
అద్విక ట్రేడింగ్ చీటింగ్ కేసులో అధిక ప్రయోజన పొందిన డిపాజిటర్ల నుంచి నగదు రాబడుతున్న పోలీసులు - వసూలు చేసిన సొమ్ము కోర్టు అనుమతితో తెరచిన ఖాతాలో జమ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 10:48 PM IST
Police Recovering Cash from Depositors in Advika Cheating Case: విజయవాడలో సంచలనం రేపిన అద్విక ట్రేడింగ్ చీటింగ్ కేసులో ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రయోజనం పొందిన డిపాజిటర్ల నుంచి పోలీసులు నగదును రాబడుతున్నారు. పోలీసులు లోతైన దర్యాప్తు చేపడుతున్నా ఈకేసులో 40 కోట్ల రూపాయలకు లెక్క తేలటం లేదు. ప్రధాన నిందితుడు ఆదిత్య, అతని భార్య సుజాతతో పాటు మొత్తం 14 మందిని ఇప్పటివరకు పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. దర్యాప్తులో కొందరు ఏజెంట్లు, డిపాజిట్ దారులు పెట్టిన పెట్టుబడి కంటే అధిక మొత్తంలో తిరిగి పొందారని పోలీసులు గుర్తించారు. వారి నుంచి ఆ నగదును వసూలు చేస్తున్నారు. ఈ సొమ్మును కోర్టు అనుమతితో తెరచిన ప్రత్యేక ఖాతాలో జమ చేయిస్తున్నారు.
కంపెనీ యజమాని ఆదిత్య 2022లో అద్విక ట్రేడింగ్ కంపెనీని ప్రారంభించాడు. 15 లక్షల రూపాయలతో దుబాయ్లోని కబానా బ్యాంకులో ఖాతాను తెరిచాడు. డిపాజిటర్లకు నెలకు 5 శాతం వడ్డీ, ఏజెంట్లకు 4 శాతం కమిషన్ ఇస్తామని చెప్పి 1500 మంది నుంచి 413 కోట్ల రూపాయల వరకు డిపాజిట్లు వసూలు చేశారు. డిపాజిటర్లు, ఏజెంట్లు కలిపి మొత్తం రూ.144 కోట్లు నష్టపోయారని పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. 1139 మంది రూ.255 కోట్లు పెట్టుబడిగా పెట్టగా రూ.135 కోట్ల మేర నష్టపోయారు.
204 మంది డిపాజిట్ దారులు రూ.21 కోట్లు అదనంగా పొందారని పోలీసులు తేల్చారు. 32 మంది ఏజెంట్లు అదనంగా 49 కోట్ల రూపాయలను పొందారు. 30 మంది ఏజెంట్లు 9 కోట్ల రూపాయలు నష్టపోయారని పోలీసులు గుర్తించారు. దీంట్లో ఇప్పటివరకు 40 కోట్ల రూపాయల వరకు ఏమయ్యాయో లెక్క తేలటం లేదు. దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. ఈ నగదును విదేశాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టారా? అనే కోణంలో కూడా పోలీసులు విచారిస్తున్నారు.
అధిక వడ్డీల పేరిట ఎర: ఏలూరు జిల్లాకు చెందిన ఆదిత్య హైదరాబాద్లో స్థిర పడ్డాడు. టెన్త్ వరకు చదివాడు. విజయవాడ వచ్చి ఓ ప్రైవేటు బీమా సంస్థలో ఏజెంట్ చేరాడు. అదే సంస్థలోని ఏజెంట్ అయిన పెనమలూరు యువతి సుజాతను వివాహం చేసుకున్నాడు. బీమా వ్యాపారంలో అనుభవం వచ్చాక 2022లో అద్విక ట్రేడింగ్ కంపెనీ పెట్టాడు. రూ.లక్ష పెట్టుబడి పెడితే, నెలకు ఆరు శాతం వడ్డీ ఇస్తామని నమ్మించాడు.
వసూలు చేసిన సొమ్మును ట్రేడింగ్లో పెట్టి, లాభాల్లో వడ్డీ ఇస్తానని ఆశ పెట్టాడు. 62 మంది ఏజెంట్లను నియమించి ఆకర్షణీయ కమీషన్ ఆశ పెట్టాడు. ఏలూరు, ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఏజెంట్లను పెట్టి 1,500 మంది నుంచి రూ.400 కోట్లు వసూలు చేశాడు. కొన్నాళ్లే ట్రేడింగ్ చేసి మిగిలిన సొమ్మును వడ్డీ, ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చేందుకే రొటేషన్ చేశాడు. ఏజెంట్లకు అధిక కమీషన్లు ఇచ్చేందుకే ఉపయోగించాడు.
రూ.39 కోట్లకు లెక్కల్లేవు: అధిక వడ్డీ పేరుతో వసూలు చేసిన డిపాజిట్లలో రూ.260 కోట్లు తిరిగి చెల్లించినట్లు ఈ కేసుపై ఏర్పాటైన సిట్ తేల్చింది. ఇంకా 1,200 మందికి రూ.140 కోట్లు చెల్లించాలి. ఎక్కువ మొత్తం ఆడంబరాలకే ఖర్చు చేసినట్లు గుర్తించారు. అందరినీ నమ్మించేందుకు ఏడాదిన్నరపాటు విజయవాడ నోవాటెల్ హోటల్లో ఖరీదైన సూట్లో బస చేసి, నెలకు రూ.3 లక్షలు అద్దె చెల్లించాడు. రూ.39 కోట్లకు అసలు లెక్కలు లేవని వెల్లడైంది. మరోవైపు 32 మంది ఏజెంట్లు రూ.49 కోట్ల వరకు రావాల్సిన దాని కంటే ఎక్కువ లబ్ధి పొందినట్లు గుర్తించారు. 30 మంది ఏజెంట్లు రూ.9 కోట్ల వరకు నష్టపోయారు.
