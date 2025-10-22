ETV Bharat / state

దస్తగిరి బ్యారక్​లోకి చైతన్య రెడ్డి వెళ్లడం కళ్లారా చూశా : బీటెక్‌ రవి

దస్తగిరిని బెదిరించడానికే చైతన్యరెడ్డి బ్యారెక్‌కు వెళ్లి ఉండొచ్చు - వివేకా హత్యకేసులో పోలీసులకు వాగ్మూలం ఇచ్చిన పులివెందుల టీడీపీ ఇంఛార్జ్ బీటెక్ రవి

B.Tech Ravi Statement on Viveka Murder Case
B.Tech Ravi Statement on Viveka Murder Case (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 4:47 PM IST

2 Min Read
B.Tech Ravi Statement on Viveka Murder Case : కడప జైల్లో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న దస్తగిరి బ్యారక్​లోకి డాక్టర్ చైతన్య రెడ్డి వెళ్లడం తాను కళ్లారా చూశానని పులివెందుల టీడీపీ ఇన్చార్జ్​ బీటెక్ రవి తెలిపారు. 2023 నవంబర్ 28న ఓ కేసులో తాను కూడా రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న రోజునే డాక్టర్ చైతన్యరెడ్డి దస్తగిరి బ్యారక్​లోకి వెళ్లారని పేర్కొన్నారు. దస్తగిరిని బెదిరించిన ఘటనపై కర్నూల్ ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ కడప జైల్లో విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు. ఆ కేసులో వాంగ్మూలం ఇవ్వడానికి టీడీపీ నేత బీటెక్ రవి కడప జైలుకు వచ్చారు.

కడప జైల్లో దస్తగిరి బ్యారక్​లోకి చైతన్య రెడ్డి వెళ్లడం కళ్లారా చూశా : బీటెక్‌ రవి (ETV)

ఆ రోజే జైలు అధికారులను ప్రశ్నించా : విచారణకు హాజరైన అనంతరం మీడియాతో ఆయన మాట్లాడారు. వివేకా కేసులో అప్రూవర్​గా ఉన్న దస్తగిరి బ్యారక్​లోకి అదే కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న శివశంకర్ రెడ్డి కుమారుడు డాక్టర్ చైతన్య రెడ్డిని పంపడం పైన ఆరోజే జైలు అధికారులను ప్రశ్నించినట్లు బీటెక్ రవి తెలిపారు. ఇదంతా కుట్ర పూరితంగానే జరుగుతోందని ఆనాడే తనకు అర్థమైందన్నారు. అప్పుడు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఉండడంతో ఎవరూ ఈ విషయాన్ని పట్టించుకోలేదన్నారు. ఆరోజు రిమాండ్ ఖైదీలుగా తాను ప్రొద్దుటూరు టీడీపీ ఇన్చార్జి ప్రవీణ్ రెడ్డి వారం రోజులు పాటు జైల్లో ఉన్నామని గుర్తుచేశారు. ఆ సమయంలోనే దస్తగిరి బ్యారేకులోకి చైతన్య రెడ్డి వెళ్లడం చూశానని బీటెక్ రవి పేర్కొన్నారు.

" కడప జైల్లో 14 రోజులు నర్మదా బ్యారక్‌లో ఉన్నాను. ప్రవీణ్‌రెడ్డికి బెయిల్ వచ్చిన తర్వాత స్వర్ణముఖి బ్యారక్‌కు మార్చారు. స్వర్ణముఖి బ్యారక్‌లో ఉన్నప్పుడు చైతన్యరెడ్డిని జైల్లో చూశాను. దస్తగిరి బ్యారక్‌లోకి చైతన్యరెడ్డి వెళ్లడం చూశాను. దస్తగిరిని బెదిరించడానికే చైతన్యరెడ్డి బ్యారక్‌కు వెళ్లి ఉండొచ్చు. చైతన్యరెడ్డిని దస్తగిరి బ్యారక్‌లోకి పంపడంపై నేను అప్పుడే అభ్యంతరం చెప్పా." - బీటెక్ రవి, పులివెందుల టీడీపీ ఇన్చార్జి

అనుకూలంగా సాక్ష్యం చెబితే రూ.20 కోట్లు : అయితే మాజీ మంత్రి వివేకా హత్య కేసులో అప్రూవర్ దస్తగిరిని బెదిరించిన ఘటనపై మరోసారి విచారణ చేపట్టారు. 2023 నవంబర్ 28న దస్తగిరిని కడప జైలులో వివేకా హత్య కేసు నిందితుడు శివశంకర్‌రెడ్డి కుమారుడు చైతన్యరెడ్డి బెదిరించినట్లు గతంలో కేసు నమోదైంది. తమకు అనుకూలంగా సాక్ష్యం చెబితే రూ.20 కోట్లు ఇస్తామని చైతన్యరెడ్డి ప్రలోభపెట్టినట్లు అభియోగాలు నమోదయ్యాయి. మాట వినకపోతే బయటికొచ్చాక చంపేస్తామని బెదిరించినట్లు దస్తగిరి ఫిర్యాదు చేశారు.

కడప జైలులో మూడోసారి కమిటీ విచారణ : ఈ ఘటనపై విచారణకు కమిటీని ఏర్పాటు చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కర్నూలు ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ ఆధ్వర్యంలో విచారణ చేపట్టింది. కడప జైలులో మూడోసారి కర్నూలు ఎస్పీ ఆధ్వర్యంలోని కమిటీ విచారణ జరుపుతుండగా విచారణకు దస్తగిరి, ఆయన భార్య షబాన హాజరయ్యారు. దస్తగిరిని కడప జైలులో చైతన్యరెడ్డి బెదిరించే సమయంలో ఓ కేసులో రిమాండ్ ఖైదీగా పులివెందుల టీడీపీ ఇన్‌ఛార్జి బీటెక్ రవి ఉన్నారు. దీంతో వాంగ్మూలం ఇచ్చేందుకు బీటెక్‌ రవి కూడా విచారణకు హాజరయ్యారు.

