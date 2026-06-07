ప్రేమ పేరుతో ప్రలోభపెట్టి చిన్నారులపై లైంగిక వేధింపులు - పెరుగుతున్న పోక్సో కేసుల సంఖ్య
పోక్సో చట్టం ద్వారా కఠిన శిక్షలు విధిస్తున్నా మారని ఆకతాయిల తీరు - ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్లో 30 నెలల్లో 207 కేసులు నమోదు - మైనర్లను లైంగికంగా వేధిస్తే కఠిన శిక్షలు తప్పవంటున్న పోలీసులు
Published : June 7, 2026 at 7:23 PM IST
POCSO Cases Rising In Adilabad : మైనర్ల పట్ల లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడిన వారిపై పోక్సో చట్టం అమలు చేస్తున్నా ఆకతాయిల ఆగడాలు తగ్గడం లేదు. సోషల్ మీడియా కారణంగా కొందరు బాలికలు అపరిచితుల బారినపడి మానసికంగా, శారీరకంగా హింసకు గురవుతున్నారు! తెలిసీ, తెలియని వయసులో ఆకర్షణనే ప్రేమ అనుకొని గుడ్డిగా నమ్మేస్తున్నారు. నిందితులను కఠినంగా శిక్షిస్తున్నప్పటికీ ఏటా పోక్సో కేసుల సంఖ్య పెరిగిపోతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇటీవల ఈ తరహా ఫిర్యాదులు ఎక్కువ కావడంతో డీఎస్పీ ఎల్.జీవన్రెడ్డి దీనిపై ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుంటున్నారు.
గత కొన్ని రోజులుగా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్లో నమోదైన పోక్సో కేసులు
- పట్టణంలోని ఓ కాలనీకి చెందిన అబ్బాయి (17) అదే కాలనీకి చెందిన బాలిక(14)ను ప్రేమిస్తున్నానంటూ ఆమె చరవాణికి సందేశాలు పంపి వేధిస్తున్నాడు. బాధితురాలి కుటుంబ సభ్యులు హెచ్చరించినా పద్ధతి మార్చుకోలేదు. దీంతో వారు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. స్పందించిన పోలీసులు బాలుడిపై గత ఆదివారం పోక్సో కేసు నమోదు చేశారు.
- బేల మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన బాలికను పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖనికి చెందిన ఓ యువకుడు వాట్సాప్ కాల్ ద్వారా ప్రేమిస్తున్నానని వేధించాడు. ఈ వ్యవహారాన్ని పోలీసుల దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో ఆ యువకుడికి గతేడాది న్యాయస్థానం మూడు సంవత్సరాలు జైలు శిక్షతోపాటు రూ.4వేలు జరిమానా విధిస్తూ ఉత్తర్వులిచ్చింది.
- జిల్లాకు చెందిన మావల, ఇంద్రవెల్లి పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి, వారికి రక్షణగా నిలవాల్సిన గురువులే లైంగికంగా వేధించారు. విషయాన్ని తల్లిదండ్రులకు తెలపడంతో వారు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. దీంతో ఉపాధ్యాయులపై పోలీసులు పోక్సో కేసు నమోదు చేశారు.
- పట్టణానికి చెందిన ఓ కాలనీలో ఏడో తరగతి విద్యార్థినిపై ఓ యువకుడు (20) ప్రేమిస్తున్నానని మభ్యపెట్టి, కిడ్నాప్ చేసి అత్యాచారానికి ఒడిగట్టాడు. బాలిక కనిపించకపోవడంతో తొలుత అదృశ్యం కేసు నమోదు చేయగా, విషయం తెలిసి నిందితుడిపై పోక్సో కేసు పెట్టి, జైలుకు పంపించారు.
చిన్నారుల సంరక్షణకే ప్రత్యేక చట్టం : బాలురు, బాలికలు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలలోపు ఉండి మేజర్లుగా ఉండే పురుషులు, స్త్రీల ద్వారా లైంగికంగా వేధింపులకు గురైతే, ఇందుకు ఉపక్రమించిన నిందితులు కఠిన శిక్ష అనుభవించడం ఖాయం. ఈ తరహా దాడులను నివారించడానికీ, మైనర్లకు రక్షణ కల్పించాలని 2012, మే 22న (లైంగిక నేరాల నుంచి చిన్నారులకు రక్షణ కల్పించే భారతీయ చట్టం) 'పోక్సో' పార్లమెంట్లో ఆమోదం పొందింది.
మైనర్లు సమ్మతి తెలిపినా : కొందరు పరిచయస్థులే ప్రేమిస్తున్నట్లు మాయ మాటలు ఒలకబోసి, మభ్యపెట్టి లైంగికంగా బాలికలను వేధిస్తున్నారు. మైనర్లు అమ్మాయిలైనా, అబ్బాయిలైనా వారు సమ్మతించినా, సమ్మతి లేకున్నా లైంగిక దాడి, వేధింపులకు పాల్పడినా పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదవుతుంది. మైనర్లతో శారీరకంగా సంబంధం నెరిపినా, వారి చిత్రాలు అసభ్యకరంగా తీసినా ఈ చట్టం నేరంగా పరిగణిస్తుంది.
"మేజర్లైన పురుషులు, మహిళలు పద్దెనిమిది ఏళ్ల లోపున్న బాలిక, బాలుడిపై లైంగిక వేధింపులకు గురిచేస్తే పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేస్తాం. నిందితులను జైలుకు తరలిస్తాం. కోర్టులో నేరం రుజువైతే శిక్షలు కఠినంగా ఉంటాయి. ప్రేమ పేరిట మభ్య పెట్టడం, ప్రలోభాలకు గురిచేసి వారిని లైంగికంగా బాధ పెట్టడం నేరం" - ఎల్.జీవన్రెడ్డి, డీఎస్పీ ఆదిలాబాద్
గత 30 నెళ్లుగా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం 207 పోక్సో కేసులు నమోదయ్యాయి. కేవలం ఐదు నెలల వ్యవధిలోనే యాభై కేసులు నమోదు అయ్యాయంటే ఏ మేరకు మైనర్లు లైంగిక వేధింపులు గురవుతున్నారో ఊహించుకోవచ్చు
జిల్లా వ్యాప్తంగా గత రెండున్నరేళ్లలో నమోదైన పోక్సో కేసులు
|సంవత్సరం
|నమోదైన పోక్సో కేసులు
|2024
|61
|2025
|96
|2026 (మే వరకు)
|50
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