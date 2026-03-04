ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లో భారీగా కల్తీ నెయ్యి పట్టివేత - నిందితుడు అరెస్టు

బంజారాహిల్స్‌లో భారీగా కల్తీ నెయ్యి పట్టివేత - కల్తీ నెయ్యి తయారు చేస్తున్న 'ప్రైడ్ డెయిరీ' గుట్టురట్టు - రూ.18 లక్షలకుపైగా విలువైన కల్తీ నెయ్యి, తయారీ యంత్రాలు సీజ్

Adulterated ghee seize in Hyderabad
Adulterated ghee seize in Hyderabad (ETV)
Adulterated Ghee Seize in Hyderabad : హైదరాబాద్​ నగరంలో కల్తీనెయ్యి కలకలం రేపింది. కల్తీ నెయ్యి తయారు చేస్తున్న ప్రైడ్​ డెయిరీపై సిటీ టాస్క్​ఫోర్స్​, మాసాబ్​ట్యాంక్ పోలీసులు సంయుక్తంగా దాడులు నిర్వహించారు. ఈ దాడుల్లో భారీగా కల్తీ నెయ్యిని గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కల్తీ నెయ్యి విలువ సుమారు రూ.18 లక్షలు ఉంటుందని సమాచారం. మొత్తం 460 కిలోల కల్తీ నెయ్యి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వనస్పతి నూనె, పామాయిల్, ఇతర రసాయనాలతో దీనిని తయారు చేస్తున్నట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ ఘటనలో నిందితుడు జునైద్ హుస్సెన్​ను అరెస్టు చేశారు.

ADULTERATION GHEE IN BANJARA HILLS
ADULTERATED GHEE SEIZURE
హైదరాబాద్​లో కల్తీనెయ్యి
ADULTERATED GHEE SEIZURE

