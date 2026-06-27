బంగారం పేరిట మోసం కేసు - 'గోల్డ్ మ్యాన్'ను విచారిస్తున్న పోలీసులు
నారాయణగూడ పీఎస్లో గోల్డ్ మ్యాన్ సూర్య భాయ్ను విచారిస్తున్న పోలీసులు - తక్కువ ధరకే బంగారం ఇస్తామని చెప్పి మోసం చేసిన సూర్య భాయ్ - బాధితులకు గోల్డ్ ఇవ్వకుండా రిటర్న్ కంప్లైంట్
Published : June 27, 2026 at 2:51 PM IST
Goldman Surya Bhai in Police Station : హైదరాబాద్లోని నారాయణగూడ పీఎస్లో గోల్డ్ మ్యాన్ సూర్య భాయ్ను పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. తక్కువ ధరకే బంగారం ఇస్తామని చెప్పి సూర్య భాయ్ మోసం చేశాడన్న బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు, సూర్య భాయ్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.
రూ.32 లక్షలు తీసుకుని మోసం : పాతబస్తీ గోల్డ్ మ్యాన్గా పేరుపొందిన పల్లపు సురేశ్ కుమార్ అలియాస్ సూర్య భాయ్ అనే వ్యక్తిపై హైదరాబాద్లోని నారాయణగూడ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైన విషయం తెలిసిందే. తక్కువ ధరకే విదేశీ గోల్డ్ను ఇప్పిస్తానంటూ పలువురి వద్ద రూ.32 లక్షలు తీసుకుని మోసం చేసినట్టు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. రూ.32 లక్షలు వసూలు చేసిన సూర్య భాయ్ డబ్బులు తీసుకున్న తర్వాత బంగారం ఇవ్వకుండా, నగదు కూడా తిరిగి చెల్లించకుండా పరారైనట్లు బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్కు సన్నిహితుడినంటూ, పోలీస్ శాఖలోని అధికారులు, రాజకీయ ప్రముఖులతో తనకు పరిచయాలు ఉన్నాయని బాధితులను నమ్మబలికాడు.
సూర్య భాయ్ కోసం గాలింపు చర్యలు : అత్తాపూర్ పోలీసులు బాధితులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. అనంతరం కేసును నారాయణగూడ పోలీస్ స్టేషన్కు బదిలీ చేశారు. దర్యాప్తులో భాగంగా నారాయణగూడ పోలీసులు సూర్య భాయ్ ఇంటికి వెళ్లగా, తాళం వేసి ఉండటంతో అతడు పరారైనట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అతను షాద్నగర్ వైపు వెళ్లి ఉండొచ్చని పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. నారాయణగూడ పోలీసులు సూర్య భాయ్ కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం సూర్య భాయ్ను విచారిస్తున్నారు.
అసలు ఎవరీ సూర్య భాయ్ : హైదరాబాద్ పాతబస్తీ ప్రాంతంలో జీవనం సాగిస్తున్న పల్లపు సురేశ్కుమార్ బయటకు ఎక్కడకు వెళ్లినా 3 కిలోల బంగారు ఆభరణాలతో మెరిసిపోతుంటాడు. సినిమాలు, టీవీ సీరియళ్లలో చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్లు చేస్తుంటాడు. గోల్డ్ బాయ్గా యూట్యూబర్లకు ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తుంటాడు. అలా సూర్య భాయ్గా పేరుపొందాడు. సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహించినట్లుగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు పెడుతుంటాడు. ఇదంతా చూసిన ప్రజలు ఈ గోల్డ్ బాబు చాలా రిచ్ అనుకున్నారు.
పాపులారిటీ కోసమే ఆ అవతారం : కొద్ది రోజుల క్రితం ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులు అది బంగారం కాదని, అతడు రోల్డ్ గోల్డ్ మ్యాన్ అని తేల్చడంతో అవాక్కయ్యారు. అతడు రోల్డ్ గోల్డ్ భాయ్ అనే అసలు విషయం బయటపడటంతో అందరూ ముక్కున వేలేసుకున్నారు. అయితే ఈ మోసం మరో గోల్డ్ మ్యాన్ ఇచ్చిన సమాచారంతోనే బయటపడటం విశేషం. ఐటీ అధికారులు సూర్య భాయ్ను విచారించిన క్రమంలో అతడి ఒంటిపై ఉన్న పసిడి ఆభరణాల గురించి ఆశా తీయగా పొంతన లేని సమాధానాలు చెప్పాడు. దీంతో వాటిని పరీక్షించగా అవన్నీ బంగారు పైపూతతో తయారు చేసినట్లుగా స్పష్టమైంది. వాటి వాస్తవ విలువ రూ.3 లక్షలేనని తేల్చిచెప్పారు. పాపులారిటీ కోసమే అతడు గోల్డ్ మ్యాన్ అవతారమెత్తినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
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