కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంపై కర్నూలు పోలీసుల ప్రకటన - అసలు కారణం ఇదే
వీడిన కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం మిస్టరీ - బైక్, బస్సు ప్రమాద ఘటనలపై కర్నూలు పోలీసుల ప్రకటన - తదుపరి విచారణ కొనసాగిస్తున్నామని పేర్కొన్న ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్
Published : October 25, 2025 at 4:29 PM IST|
Updated : October 25, 2025 at 5:20 PM IST
Kurnool Bus Incident Updates : కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంపై ఏపీ పోలీసులు వేగంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. శివ శంకర్ స్నేహితుడిని వారు గుర్తించారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం శుక్రవారం వేకువజామున మిత్రుడు ఎర్రిస్వామితో కలిసి శివ శంకర్ బైక్పై డోన్కు బయలుదేరాడు. వేమూరి కావేరి ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు ఢీకొట్టడంతో శివ శంకర్, ఎర్రిస్వామి ఎగిరిపడ్డారు. ఘటనాస్థలిలోనే శివ శంకర్ మృతి చెందాడు. ఎర్రిస్వామికి గాయాలు అయ్యాయి. దీంతో ఎర్రిస్వామి ఘటనాస్థలి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. ఈ ప్రమాద ఘటనపై అతడిని పోలీసులు విచారించారు.
తదుపరి విచారణ కొనసాగిస్తున్నాం : కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం మిస్టరీ వీడింది. "బస్సు ప్రమాదానికి ముందే రెయిలింగ్ను బైక్ ఢీకొట్టింది. బైక్ పైనుంచి శివశంకర్, ఎర్రిస్వామి కిందపడిపోయారు. రెయిలింగ్ను ఢీకొన్నాక రోడ్డు మధ్యలో బైక్ పడిపోయింది. రోడ్డు మధ్య పడివున్న బైక్ను బస్సు ఈడ్చుకెళ్లింది." అని బైక్, బస్సు ప్రమాద ఘటనలపై కర్నూలు పోలీసులు ప్రకటించారు.
ఎర్రిస్వామిని పలు కోణాల్లో ప్రశ్నించామని కర్నూలు ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ తెలిపారు. బంక్లో పెట్రోల్ పోయించాక శివశంకర్ బైక్ నడిపాడని, బైక్ స్కిడ్ అయ్యి కుడి పక్కనున్న రెయిలింగ్ను ఢీకొట్టాడని అన్నారు. బైక్ నడుపుతున్న శివశంకర్ అక్కడికక్కడే మరణించాడని, వెనుక కూర్చున్న ఎర్రిస్వామి స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డాడని, రోడ్డుపైనున్న శివశంకర్ను, బైక్నూ పక్కకు లాగేందుకు ఎర్రిస్వామి ప్రయత్నించాడని పేర్కొన్నారు. ఈ సమయంలోనే బస్సు వచ్చి బైక్ను ఈడ్చుకెళ్లిందని, బస్సులో మంటలు చూసి ఎర్రిస్వామి స్వగ్రామం తుగ్గలి వెళ్లిపోయాడని తెలిపారు. తదుపరి విచారణ కొనసాగిస్తున్నామని ఎస్పీ వివరించారు.
19 మంది సజీవ దహనం : హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సులో శుక్రవారం వేకువజామున మంటలు చెలరేగాయి. శివ శంకర్ ప్రయాణిస్తున్న బైక్ను బస్సు ఢీకొట్టడంతో అగ్నిప్రమాదం జరిగి 19 మంది సజీవ దహనమైన విషయం తెలిసిందే.
