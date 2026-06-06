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గండిపేట భూముల కబ్జా కేసు - బొల్లా బ్రహ్మనాయుడును విచారిస్తున్న పోలీసులు

గండిపేట భూముల కబ్జా కేసులో బొల్లా బ్రహ్మనాయుడును ప్రశ్నిస్తున్న పోలీసులు - నిన్న కాంచీపురంలో బ్రహ్మనాయుడును అరెస్టు చేసిన సైబరాబాద్ పోలీసులు - ఉప్పరపల్లి కోర్టులో హాజరుపరచనున్న పోలీసులు

YSRCP EX MLA Bolla Brahmanaidu
YSRCP EX MLA Bolla Brahmanaidu (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 6, 2026 at 1:58 PM IST

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Police Questioned YSRCP EX MLA Bolla Brahmanaidu : హైదరాబాద్‌ గండిపేటలో ప్రభుత్వ భూములు కొట్టేసేందుకు యత్నించిన కేసులో అరెస్టైన వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడిని పోలీసులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. శుక్రవారం తమిళనాడు రాష్ట్రం కాంచీపురంలో బొల్లా బ్రహ్మనాయుడును అరెస్టు చేసిన హైదరాబాద్‌ పోలీసులు అక్కడ స్థానిక కోర్టులో హాజరుపరిచారు. అనంతరం ట్రాన్సిట్‌ వారెంట్‌పై హైదరాబాద్‌ తీసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం సీపీ కార్యాలయంలో ఆయనను విచారిస్తున్నారు.

లావాదేవీలపై పూర్తి ఆధారాలతో : నిమ్మల దశరథ్‌ కుటుంబంతో లావాదేవీలు, కుదిరిన ఒప్పందాలపై, వారి ఖాతాలకు ట్రాన్ఫర్‌ చేసిన కోట్ల రూపాయల నగదు పైనా పోలీసులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. వెల్ది రాధాకృష్ణ ద్వారా నకిలీ స్టాంపులు, నకిలీ జీవోల తయారీ పైనా పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. రాధాకృష్ణకు బదిలీ చేసిన నగదు గురించి కూడా పోలీసులు ప్రశ్నిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ కేసులో ఇప్పటికే అరెస్టైన వ్యక్తుల నుంచి సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా బొల్లా బ్రహ్మనాయుడిని ప్రశ్నిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. వారితో జరిపిన లావాదేవీలపై పూర్తి ఆధారాలతో విచారిస్తున్నారు.

రిమాండ్‌ రిపోర్టు దాఖలు : కడపకు చెందిన ఒక వైఎస్సార్సీపీ నేతతో ఉన్న లావాదేవీల విషయంపైనా బ్రహ్మనాయుడిని పోలీసులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. స్టేట్‌మెంట్లు రికార్డు చేసిన తర్వాత రిమాండ్‌ రిపోర్టును సిద్ధం చేయనున్నారు. మధ్యాహ్నం తర్వాత బొల్లా బ్రహ్మనాయుడిని ఉప్పరపల్లి కోర్టులో హాజరుపరచడంతో పాటు రిమాండ్‌ రిపోర్టును దాఖలు చేయనున్నారు.

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YSRCP EX MLA BOLLA BRAHMANAIDU CASE

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