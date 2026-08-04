కాశీబుగ్గ పీఎస్లో ముగిసిన విచారణ - అంపోలు జైలుకు మాజీమంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు
శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో బైకు ప్రమాదంలో గొర్రెల కాపరి దానయ్య మృతి కేసు - కుమారుడిని కాపాడైేందుకు సాక్ష్యాలు తారుమారు చేసిన కేసులో సీదిరి అప్పలరాజును విచారించిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 8:18 PM IST
Police Questioned Seediri Appalraju: శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో బైకు ప్రమాదంలో గొర్రెల కాపరి దానయ్య మృతికి కారకుడైన కుమారుడిని కాపాడైేందుకు సాక్ష్యాలు తారుమారు చేసిన కేసులో వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజును పోలీసులు ప్రశ్నించారు. అంపోలు జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న అప్పలరాజును కోర్టు అనుమతితో కస్టడీకి తీసుకున్నారు. అక్కడి నుంచి సింగుపురం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి తీసుకెళ్లి వైద్య పరీక్షలు చేయించారు. అనంతరం కాశీబుగ్గ పోలీస్ స్టేషన్ కు తీసుకొచ్చి ప్రశ్నించారు.
నాలుగు గంటల విచారణ: మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు ఒక్క రోజు పోలీస్ కస్టడీ ముగిసింది. సోంపేట సీఐ మంగరాజు ఆధ్వర్యంలో సుమారు 4 గంటల పాటు ఆయన్ని విచారించారు. అనంతరం మళ్లీ అంపోలు జైలుకు పోలీసులు తరలించారు. నేడు (మంగళవారం) ఉదయం పది గంటల ప్రాంతంలో అంపోలు జైలు నుంచి అప్పలరాజును బయటకు తీసుకొచ్చారు. తర్వాత శ్రీకాకుళం సమీపం సింగుపురంలోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. అనంతరం మధ్యాహ్నం 12 గంటల ప్రాంతంలో కాశీబుగ్గ పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్లారు.
అడిగిన ప్రశ్నలే మళ్లీ: అప్పటి నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు విచారించారు. మధ్యలో ఒక గంట సేపు భోజనానికి విరామం ఇచ్చారు. విచారణ అనంతరం పలాస సామాజిక ఆసుపత్రిలో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. తర్వాత పలాస జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టులో అప్పలరాజుని హాజరుపరిచారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ అంపోలు జైలుకు తరలించారు. పాత ప్రశ్నలే ఇవాళ విచారణలో మళ్లీ అడిగినట్లు అప్పలరాజు తరపు న్యాయవాది బాలకృష్ణ తెలిపారు.
ఒకరోజు కస్టడీ: మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నేత సీదిరి అప్పలరాజును ఒక రోజు పోలీస్ కస్టడీకి పలాస జూనియర్ సివిల్ జడ్జి అనుమతిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో గతనెల 10న జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో గొర్రెల కాపరి దానయ్య మృతి చెందిన విషయం విదితమే. ఈ కేసులో అప్పలరాజు కుమారుడు ఆరవ్ వర్మ, సిద్ధార్థ త్యాడీలను పోలీసులు అరెస్టు చేయగా బెయిల్పై విడుదలయ్యారు. ఈ కేసులో ఏ3గా ఉన్న అప్పలరాజు అంపోలులోని జైలులో రిమాండ్లో ఉన్నారు. పలాస పోలీసులు అప్పలరాజు కస్టడీ కోసం పిటిషన్ వేయగా ఒక రోజుకు అనుమతిచ్చారు. ఈ మేరకు మంగళవారం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు పోలీసులు విచారించారు.
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