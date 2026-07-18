రావణ్ కేసు అప్డేట్స్ - ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఇంద్రసేన, గమన మౌనం
రావణ్ కేసులో గమన, ఇంద్రాసేనాను విచారించిన పోలీసులు - రావణ్, ఇంద్రసేనా, గమనల మధ్య ఆర్థిక లావాదేవీలపై ప్రశ్నలు - వ్యక్తిగత అంశాలపైనా విచారించిన పోలీసులు - వాస్తవాలు కాకుండా తప్పుదారి పట్టించేలా సమాధానాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 10:11 AM IST
Prashna Ravan Case Updates : రావణ్ కేసు దర్యాప్తును పోలీసులు మరింత వేగవంతం చేశారు. ఈ కేసులో కీలకంగా భావిస్తున్న గమన, ఇంద్రసేనా చౌదరిని రెండో విడత విచారణకు హాజరుపరిచి ఆర్థిక, వ్యక్తిగత వ్యవహారాలతో పాటు యూట్యూబ్ ఛానళ్ల నిర్వహణ, నిధుల సమీకరణ, విద్వేషపూరిత కంటెంట్ ప్రచారం వంటి అంశాలపై విస్తృతంగా ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. శుక్రవారం ఉదయం నుంచి రాత్రి 8.30 గంటల వరకు పెనమలూరు పోలీస్ స్టేషన్లో దర్యాప్తు అధికారి ధర్మేంద్ర ఆధ్వర్యంలో విచారణ కొనసాగింది. పలువురు అధికారులు విడివిడిగా ప్రశ్నలు సంధించినప్పటికీ, కీలక ప్రశ్నలకు ఇద్దరూ మౌనంతో పాటు స్పష్టతలేని సమాధానాలు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రత్యర్థులపై విద్వేషపూరిత ప్రచారం చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న యూట్యూబ్ ఛానళ్లకు నిధులు ఎలా సమకూరాయనే కోణంలో పోలీసులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఇప్పటికే గమన, ఇంద్రసేనా చౌదరి బ్యాంకు ఖాతాల స్టేట్మెంట్లను సేకరించిన దర్యాప్తు బృందం, వాటిలోని ప్రతి ఆర్థిక లావాదేవీపై వివరణ కోరినట్లు సమాచారం. అయితే చాలా లావాదేవీలకు సంబంధించి తమకు గుర్తులేదని వారు సమాధానమిచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
రావణ్తో పరిచయం ఎప్పటి నుంచి ఉందని ప్రశ్నించగా రెండేళ్లుగా పరిచయం ఉందని చెప్పినట్లు సమాచారం. యూట్యూబ్ ఛానళ్ల నిర్వహణకు ఇప్పటివరకు ఎంత మొత్తం ఖర్చు చేశారు, ఆదాయ వనరులు ఏమిటి, నగదు బదిలీలు ఎలా జరిగాయి వంటి ప్రశ్నలకు స్పష్టమైన సమాధానాలు ఇవ్వలేదని తెలుస్తోంది. అలాగే ఛానళ్లలో కంటెంట్ ఎంపిక, స్క్రిప్ట్ తయారీ, వీడియోల రూపకల్పనలో ఎవరి పాత్ర ఎంత వరకు ఉందనే అంశాలపైనా అధికారులు ఆరా తీశారు. ఇప్పటివరకు ఎన్ని వీడియోలు అప్లోడ్ చేశారన్న ప్రశ్నకు కూడా ఖచ్చితమైన వివరాలు చెప్పలేదని సమాచారం. రావణ్ రూపొందించిన వీడియోల సంఖ్యపై కూడా స్పష్టత ఇవ్వలేదని తెలిసింది.
నేడు మరోసారి విచారణ : విచారణ మధ్యలో గమన, ఇంద్రసేనా చౌదరిని పోలీసులు మంగళగిరిలోని ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబ్కు తీసుకెళ్లారు. ఇటీవల స్వాధీనం చేసుకున్న వారి మొబైల్ ఫోన్లను సాంకేతిక విశ్లేషణ కోసం ఇప్పటికే ఫోరెన్సిక్ పరీక్షలకు పంపించారు. ఫోన్లను అన్లాక్ చేయించి అందులోని సమాచారాన్ని పరిశీలించే ప్రక్రియ చేపట్టారు. ఒకవేళ ఫోన్లలోని డేటాను తొలగించి ఉంటే, దానిని సాంకేతికంగా తిరిగి రాబట్టే ప్రయత్నాలు కూడా జరుగుతున్నట్లు సమాచారం.
అనంతరం గమనను తిరిగి పెనమలూరు పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్లి విచారించగా, ఇంద్రసేనా చౌదరిని గన్నవరం తరలించి అక్కడ ప్రత్యేకంగా ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది. కీలక అంశాలపై స్పష్టమైన సమాధానాలు లభించకపోవడంతో ఇద్దరికీ మరోసారి నేడు విచారణకు హాజరుకావాలని నోటీసులు జారీ చేశారు. ఫోరెన్సిక్ నివేదికలు, బ్యాంకు లావాదేవీల విశ్లేషణ ఆధారంగా దర్యాప్తు మరింత ముందుకు సాగే అవకాశం ఉందని పోలీసు వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
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