ఒంటరిగా ఆటోలో వెళ్తున్నాను - తోడుగా వస్తావా "చిట్టీ?"
మీ ఫోన్లో "సైబర్ చిట్టి" ఉందా? - భద్రతకు అస్త్రం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 12:17 PM IST
AP ASTRAM : "ఒంటరిగా ఆటోలో వెళ్తున్నాను తోడుగా వస్తావా చిట్టీ?" అని నవ్య అడగ్గానే 'కంగారు పడకు నవ్య' నేనున్నాగా అంటూ ముద్దుగా సమాధానం చెబుతుంది సైబర్ చిట్టి. ఇప్పటి వరకు సైబర్ నేరాలపై అవగాహన కలిగించిన సైబర్ చిట్టి పోలీస్ డ్యూటీ కూడా చేస్తోంది. ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఖాకీ స్టూడియో పోలీసులు సీఎ చంద్రబాబు ఆవిష్కరించిన ‘ఏపీ అస్త్రం’ యాప్పై సరికొత్త వీడియో చేశారు. ఇప్పటికే వివిధ వీడియోలు రూపొందించి నయా పోలీసింగ్పై అవగాహన కల్పిస్తున్న వీరు '‘ఏపీ అస్త్రం' యాప్ విశిష్టతలు తెలియజేస్తూ ఒంటరిగా ప్రయాణించే వారికి ముఖ్యంగా మహిళలకు 'ట్రాక్ మై ఆటో' ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో తెలిపారు. నవ్య అనే యువతి ఒంటరిగా ఆటోలో వెళ్లేందుకు జంకుతుంటే సైబర్ చిట్టి 'ఏపీ అస్త్రం యాప్' గురించి చెప్పి భరోసా ఇస్తుంది.
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క్షేమంగా నవ్య
నవ్య 'ట్రాక్ మై ఆటో' సేవను వినియోగించుకుని ఇంటికి చేరడంతో ఆమె తల్లిదండ్రులు ఎంతో ఆనందిస్తారు. ఆ వెంటనే పోలీస్ కానిస్టేబుల్, సైబర్ చిట్టి అక్కడ ప్రత్యక్షమవుతారు. 'మీ భద్రతే మా బాధ్యత' ఏపీ అస్త్రం యాప్ను మీరూ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ప్రతి ప్రయాణానికి అస్త్రం భద్రత అంటూ పిలుపునివ్వడం ఈ వీడియో ప్రత్యేకం.
స్కాన్ చేస్తే
ఏపీ అస్త్రం యాప్లో 13 రకాల సేవలు ఉండగా అందులో 'ట్రాక్ మై ఆటో' ఎంతో ముఖ్యమైంది. పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థినులు, యువతులు, ఒంటరిగా ప్రయాణించే మహిళలు ఈ సేవను ఉపయోగించుకుని దైర్యంగా వెళ్లిరావచ్చు. ముందుగా మొబైల్ ఓపెన్ చేసి అస్త్రం యాప్లో 'ట్రాక్ మై ఆటో' క్లిక్ చేసి ఆటోలో అంటించి ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఒకవేళ ఆటోలో కోడ్ లేకపోతే ఆటో నంబరు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. అంతే! ఇక మీ పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు చిట్టి చూసుకుంటుంది.
కమాండ్ కంట్రోల్ నుంచి
మీ ప్రయాణం నమోదు చేయగానే వాహనం లైవ్ లొకేషన్ పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ పర్యవేక్షణలోకి వెళ్తుంది. పోలీసులు వాహనం కదలికలు గమనిస్తుంటారు. ఒక వేళ ఏదైనా అనుకోని సంఘటన ఎదురైతే వెంటనే అస్త్రం యాప్లో 'ఎస్ఓఎస్' (SOS) అనే ఎరుపు రంగు బటన్ను క్లిక్ చేయాలి. వెంటనే మీకు దగ్గర్లో ఉన్న పోలీసులు క్షణాల్లో వాలిపోతారు. పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుంచి వారికి అలర్ట్ మెసేజ్ అందడంతో వెంటనే తమ వాహనాల్లో మీ దగ్గరు చేరుకుని రక్షణ చర్యలు తీసుకుంటారు.
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