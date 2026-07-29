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ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డిని వైద్య పరీక్షలకు తరలింపు - కోర్టులో హాజరు పరిచే అవకాశం

ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డిని వైద్య పరీక్షలకు తరలింపు - తర్వాత కోర్టులో హాజరుపరచనున్న పోలీసులు - సీన్ రీ కన్‌స్ట్రక్షన్ కోసం ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డిని అశోక్‌నగర్‌కు తీసుకొచ్చిన పోలీసులు

IPS officer Uday Krishna Reddy
IPS officer Uday Krishna Reddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 29, 2026 at 1:42 PM IST

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Updated : July 29, 2026 at 2:08 PM IST

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Tr IPS Uday Krishna Reddy Case Updates : ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు కాసేపట్లో కోర్టులో హాజరు పరుచనున్నారు. ఇందుకోసం వైద్య పరీక్షల కోసం అత్తాపూర్‌ పీఎస్‌ నుంచి ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్య పరీక్షల అనంతరం ఉదయ్‌కృష్ణారెడ్డిని ఉప్పర్‌పల్లి కోర్టులో ప్రవేశపెట్టనున్నారు.

ఇంటిని పరిశీలించిన పోలీసులు : అంతకు ముందు ఉదయం సీన్ రీ కన్‌స్ట్రక్షన్ కోసం ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డిని అశోక్‌నగర్‌కు పోలీసులు తీసుకువచ్చారు. అశోక్‌నగర్‌ స్టీల్‌ బ్రిడ్జ్ పిల్లర్ నంబర్​ 25 పరిసరాల్లో అద్దెకు ఉన్న ఇంటిని పరిశీలించారు.

అసలేం జరిగింది : ఈ నెల 18న తనపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినట్లు మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్‌ ఫిర్యాదుతో ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డిపై కేసు నమోదైన విషయం తెలిసిందే. అత్తాపూర్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌లో ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. కేసు నమోదైన రోజే మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్‌కి డాక్టర్లు పరీక్షలు నిర్వహించారు. అందులో ఆమె మెడపై, గొంతు నులిమినట్లు గాయాల ఆనవాళ్లను గుర్తించారు. బాధితురాలి చెంప భాగంలో కమిలిన గాయాలు, ఎడమకాలు చర్మంపై గాయం ఉన్నట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు.

హైదరాబాద్‌ శివారులో మంగళవారం ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిని పోలీసులు అరెస్ట్​ చేశారు. అనంతరం అత్తాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్​కు తరలించారు. మొదటగా ఆయన ఆచూకీ లభించకపోవడంతో పోలీసులు 4 బృందాలుగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ కేసు దర్యాప్తు అధికారిగా చార్మినార్ మహిళా పోలీస్​స్టేషన్ సీఐ జ్యోత్స్న, కేసు పర్యవేక్షణ అధికారిగా మహిళా భద్రత విభాగం డీసీపీ లావణ్యను నియమించారు. కేసును పారదర్శకంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు రాజేంద్రనగర్ డీసీపీ శ్రీనివాస్ తెలిపారు.

ఇవాళ హైకోర్టులో విచారణ : మరోవైపు తనపై అత్తాపూర్​ ఠాణాలో నమోదైన కేసును కొట్టివేయాలని కోరుతూ వేసిన పిటిషన్​పై నేడు హైకోర్టులో విచారణ జరగనుంది. ఉదయ్​ కృష్ణారెడ్డి ఈ నెల 21న ఈ పిటిషన్​ దాఖలు చేశారు. గతంలో వాదనలు విన్న ధర్మాసనం అదనపు పీపీ జితేందర్​ రావు వివరాలు సమర్పించడానికి సమయం కోరడంతో తదుపరి విచారణను న్యాయస్థానం మరోసారి బుధవారానికి వాయిదా వేసింది.

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Last Updated : July 29, 2026 at 2:08 PM IST

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