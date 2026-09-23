విజయవాడలో టీచర్లపై దాడి కేసు అప్డేట్స్ - 260 మందిని గుర్తించిన పోలీసులు
విజయవాడలో గురువులపై దాడి కేసులో 260 మందిని పోలీసులు గుర్తించారు. ఇప్పటికే 15 మందిని అరెస్ట్ చేశారు. ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారు? అనే దానిపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 7:33 AM IST
Vijayawada SAAP Office Case Updates : శాప్ కార్యాలయం వద్ద జరిగిన దాడి, అల్లర్ల ఘటనపై పోలీసులు సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీలు, సోషల్ మీడియా పోస్ట్లు, మీడియాలో ప్రసారమైన వీడియోలు, ఫోటోలను విశ్లేషించి నిందితులను గుర్తిస్తున్నారు. 260 మందిలో 45 మంది రౌడీషీటర్లు, 71 మంది ట్రబుల్ మాంగర్స్ ఉన్నట్లు గుర్తించారు. మరో 46 మంది క్రీయాశీలక కార్యకర్తలు, 9 మంది శాంతి భద్రతల సస్పెక్ట్ షీట్ ఉన్నవారు, ఏడుగురు క్రైమ్ సస్పెక్ట్ షీట్ ఉన్నవారు, ఆరుగురు ఇతర సస్పెక్ట్ షీట్లు ఉన్నవారు ఉన్నట్లు తేల్చారు. మిగిలిన 76 మంది వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.
దాడుల్లో పాల్గొన్న వారిలో ప్రజాప్రతినిధులు, పార్టీ పదవుల్లో ఉన్నవారు, స్థానిక నాయకులు, కార్యకర్తలు, అనుచరులు ఉన్నట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. వీరిలో 8 మంది ఎమ్మెల్యేలు, ఐదుగురు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, ముగ్గురు మాజీ మంత్రులు, నలుగురు మేయర్, మాజీ మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్లు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. పది మంది కార్పొరేటర్లు, మాజీ కార్పొరేటర్లు, 35 మంది పార్టీ, వివిధ విభాగాల అధ్యక్షులు, పది మంది పార్టీ కార్యదర్శులు, ఐదుగురు అధికార ప్రతినిధులు ఉన్నట్లు తేల్చారు. మరో 114 మంది స్థానిక నాయకులు, క్రీయాశీలక కార్యకర్తలు, ఏడుగురు అనుచరులు, సహచరుల ప్రమేయాన్ని గుర్తించారు.
గతంలోనూ పలు కేసుల్లో నిందితులు : ఇప్పటివరకు 15 మందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వారిలో కొందరిపై గతంలోనూ పలు కేసులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. గద్దేటి సురేంద్ర 12 కేసుల్లో నిందితుడిగా ఉన్నట్లు, ఆకారపు రవిచంద్రపై 25 కేసులు ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఖండవల్లి ఆదిశేషు, బోని రవి, గరికె వెంకటేశ్వరరావు, పులిపాటి కృష్ణారెడ్డి తదితరులు రౌడీషీటర్లు లేదా గతంలో సస్పెక్ట్ షీట్లు ఉన్నవారిగా గుర్తించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో మంగళగిరిలోని టీడీపీ కార్యాలయంపై దాడిలో పాల్గొన్న వారిలో సుమారు 30 మంది ఈ ఘటనలోనూ ఉన్నట్లు పోలీసులు తేల్చారు. వీరిలో లేళ్ల అప్పిరెడ్డి, దేవినేని అవినాశ్ అనుచరులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. నందిగామకు చెందిన రౌడీ షీటర్ బెజవాడ రాజశేఖర్ సహా మొండితోక అరుణ్కుమార్ అనుచరుల్లో నలుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఉపాధ్యాయులు, శాప్ సిబ్బందిపై దాడులకు సంబంధించి మాచవరం పోలీస్ స్టేషన్లో హత్యాయత్నం సహా పలు సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదయ్యాయి. శాప్ డైరెక్టర్ సంతోశ్కుమార్, ఆయన స్నేహితులపై కర్రలు, రాడ్లతో దాడి చేసినట్లు కేసులు నమోదు కాగా అడ్డుకున్న పోలీసులతోనూ దురుసుగా ప్రవర్తించినట్లు అభియోగాలున్నాయి. కులం పేరుతో దూషించారనే ఫిర్యాదులపై ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ నిరోధక చట్టం కింద కూడా కేసులు నమోదయ్యాయి.
మెగా డీఎస్సీలో ఉపాధ్యాయుడిగా నియమితుడైన నంద్యాల జిల్లా ఓర్వకల్లుకు చెందిన సుగాలి వెంకటరాయుడు నాయక్పై దాడి, కులం పేరుతో దూషణకు సంబంధించి మరో కేసు నమోదైంది. ఈ కేసులో పానుగంటి చైతన్య, సందీప్, అరవ సత్యంతో పాటు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు పేర్ని కిట్టు, దేవినేని అవినాశ్, జక్కంపూడి రాజా, నాగార్జునయాదవ్ తదితరులను నిందితులుగా చేర్చారు. రెడ్ సర్కిల్ వద్ద పోలీసులతో దురుసుగా ప్రవర్తించడం, నిషేధాజ్ఞలు ఉల్లంఘించడం, రాస్తారోకో నిర్వహించడం, ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలిగించడంపైనా సూర్యారావుపేట, కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్లలో వేర్వేరు కేసులు నమోదయ్యాయి.
దాడుల్లో పాల్గొన్న వారిలో ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారు? ఘటనకు ఎవరు ప్రేరేపించారు? ముందస్తు ప్రణాళికలో మరెవరైనా భాగస్వాములయ్యారా? అనే అంశాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుల కోసం ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చేపడుతున్నారు. గుర్తించిన ప్రతి వ్యక్తి నేరచరిత్ర, గత ఘటనల్లో ప్రమేయాన్ని కూడా పరిశీలిస్తున్నారు.
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