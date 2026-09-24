తిరగబడ్డ ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ - కాల్పులు జరిపిన పోలీసులు
కరుడు గట్టిన ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ జాకీర్పై పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ జాకీర్ను పోలీసులు పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించగా వారిపై తిరగబడ్డాడు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 3:16 PM IST
Police Open Fire on Red Sandalwood Smuggler : కడప జిల్లాలో కరుడు గట్టిన ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ జాకీర్పై పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. దువ్వూరు వద్ద ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా చేస్తున్నట్లు అర్ధరాత్రి పోలీసులకు సమాచారం వచ్చింది. అక్కడి వెళ్లిన పోలీసులు ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లను పట్టుకునేందుకు యత్నించారు.
దువ్వూరు సమీపంలోని జగనన్న కాలనీ వద్ద ఇవాళ తెల్లవారుజామున ఉదయం చాపాడు మండలం ఖాదర్పల్లికి చెందిన ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ షేక్ చింపతి జాకీర్ ఉన్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. చాపాడు ఎస్సై చిన్న పెద్దయ్య అర్ధరాత్రి తన బృందంతో వెళ్లారు. వీరిపై జాకీర్ తన అనుచరులతో కలిసి రాళ్లు, కొడవళ్లతో దాడికి దిగాడు. ఈ ఘటనలో కానిస్టేబుల్ చెన్నయ్య గాయపడ్డారు. పరిస్థితి చేయిదాటడంతో స్మగ్లర్పై ఎస్సై చిన్నపెద్దయ్య రెండు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. స్మగ్లర్ జాకీర్ కాలికి గాయం అయింది. గాయపడిన జాకీర్ను కడప రిమ్స్కు తరలించారు.
అతనికి ప్రత్యేకంగా ఖైదీల వార్డులో వైద్యం అందిస్తున్నారు. ఖైదీల వార్డు వద్ద పోలీసులు ప్రత్యేకమైన నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. ఎవ్వరిని ఖైదీల వార్డు వైపునకు రానివ్వకుండా పటిష్టమైన బందోబస్తు చేశారు. విషయం తెలుసుకున్న జాకీర్ అమ్మమ్మ, కుమార్తె ఖైదీల వార్డు వద్దకు వెళ్లగా, వారిని కూడా పోలీసులు లోపలికి అనుమతించలేదు. పోలీసులు అనవసరంగా కాల్పులు జరిపారని కుమార్తె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. జాకీర్పై 96 కేసులు నమోదు కాగా, నాలుగు సార్లు పీడీ యాక్ట్ నమోదు చేశారు.
"నిన్న ఉదయం నాన్న ఇంటి వద్ద ఉన్నారు. ఆ సమయంలో సుమారు 15 నుంచి 20 మందికి పైగా పోలీసులు వచ్చారు. నాన్నను బయటికి తీసుకెళ్లారు. ఇవాళ తెల్లవారుజామున తప్పించుకొని పోతుంటే కాల్పులు జరిపినట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఖైదీల వార్డులో వైద్యం చేస్తున్నారు. మమ్మల్ని ఎవ్వరినీ లోపలికి వెళ్లనివ్వడం లేదు" - అయిషా, జాకీర్ కుమార్తె
మరోవైపు "పుష్ప" సినిమాలో పాల ట్యాంకర్, పెళ్లి వధువుల ఊరేగింపు ట్రాక్టర్లతో పాటు పలు విధాలుగా ఎర్రచందనం దుంగలు తరలించడం చూశాం. కానీ ఈ దొంగలు వారిని మించినోళ్లు. కంటెయినర్లో కారు తరలింపు పేరిట, చీనీ పండ్ల రవాణా అంటూ మూటల మాటున ఎర్రచందనం దుంగలను తరలిస్తున్నారు. జిల్లాలోని వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఇలా అక్రమ రవాణాకు పాల్పడుతున్న 9 మంది అంతర్రాష్ట్ర ఎర్రచందనం దొంగలను పోలీసులు బుధవారం అరెస్ట్ చేశారు. వారి నుంచి రూ.45 లక్షలు విలువ చేసే 87 ఎర్రచందనం దుంగలు, రూ.39లక్షలు విలువ చేసే వాహనాలను జప్తు చేశారు.
పోలీసులు చేధించిన కేసులు: మన్నూరు ఠాణా పరిధిలో ఆకేపాడు క్రాస్రోడ్డు వద్ద పోలీసులు వాహనాల తనిఖీ నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో తిరుపతి వైపు నుంచి వచ్చిన ఓ కంటెయినర్ను ఆపారు. డ్రైవర్ మిలటరీకి సంబంధించిన సామగ్రి తరలిస్తున్నామని చీటీ చూపించారు. అనుమానం వచ్చి పరిశీలించగా అందులో ఓ కారుతో పాటు 42 ఎర్రచందనం దుంగలున్నాయి. దీంతో దొంగలు పారిపోవడానికి యత్నించగా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనలో తిరుపతి జిల్లాకు చెందిన వడమంచి మురళీ, రైల్వేకోడూరు మండలానికి చెందిన పాలెపు మనోహర్, రాజస్థాన్ వాసి సునీల్కుమార్ను అరెస్టు చేశారు.
చీనీపండ్ల మధ్య ఎర్రచందనం: అలాగే ఖాజీపేట ఠాణా పరిధిలో నాగసానిపల్లె సమీపంలో చీనీ పండ్ల లోడుతో వెళ్తున్న బోలెరో, ఐషర్ను పోలీసులు తనిఖీ చేయగా వాహనాల్లో ఉన్న అయిదుగురు పారిపోయేందుకు యత్నించారు. దీంతో అనుమానం వచ్చి క్షుణ్నంగా పరిశీలించగా చీనీపండ్ల మధ్య 37 ఎర్రచందనం దుంగలున్నట్లు గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాహనాలను జప్తు చేశారు. మైదుకూరు మండలం, నంద్యాలంపేట, లక్ష్మీపల్లెకు చెందిన ఇడగొట్టు శ్రీనివాసులు, ఇడగొట్టు నాగేంద్ర, ఇడగొట్టు సుబ్బరాయుడు, ఒత్తల వెంకటసుబ్బయ్య, ఓర్సు చంద్రను అరెస్ట్ చేశారు.
వీరబల్లి ఠాణా పరిధిలోని అటవీ ప్రాంతంలో సమాచారం మేరకు దాడులు నిర్వహించి కర్ణాటకకి చెందిన సయ్యద్ షాబుద్దీన్ అరెస్టు చేశారు. అతని నుంచి 8 ఎర్రచందనం దుంగలను, ఒక ఇన్నోవా కారు, రెండు సెల్ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ మూడు కేసులను చేధించిన పోలీసులను ఆయన అభినందించారు. వారందరికీ ప్రశంసా పత్రంతో పాటు నగదు బహుమతి అందజేశారు.
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