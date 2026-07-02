హైవేపై దుండగుల బీభత్సం - రాళ్లు, సీసాలతో దాడి - పోలీసుల కాల్పులు
పందుల లోడ్ వాహనాన్ని గుర్తించి ఆపేందుకు పోలీసుల యత్నం - ఆపకుండా వెళ్లిపోయిన దుండగుల వాహనాన్ని వెంబడించిన పోలీసులు - హైవే పెట్రోలింగ్ వాహనం అద్దాలు ధ్వంసం - పోలీసులకు చిక్కకుండా వెళ్లిపోయిన దుండగులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 1:49 PM IST
Police Open Fire At Nandyal District : నంద్యాల జిల్లా డోన్ జాతీయ రహదారిపై తెల్లవారుజామున ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండగా అనుమానాస్పదంగా పందుల లోడుతో వెళుతున్న బొలెరో వాహనాన్ని ఆపేందుకు ప్రయత్నించగా, అందులో ఉన్న దుండగులు వాహనాన్ని ఆపకుండా వేగంగా ముందుకు దూసుకెళ్లారు. దీంతో పోలీసులు వెంటనే అప్రమత్తమై వాహనాన్ని వెంబడించారు.
డోన్ పట్టణంలో ప్రారంభమైన ఈ చేజింగ్ జాతీయ రహదారిపై ఉత్కంఠను రేకెత్తించింది. సమాచారం అందుకున్న హైవే పెట్రోలింగ్ పోలీసులు ఓబుళాపురం మిట్ట సమీపంలో రహదారిపై వాహనాలను అడ్డంగా నిలిపి బొలెరోను నిలువరించే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే దుండగులు ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా వాహనాన్ని డివైడర్పైకి ఎక్కించి ప్యాపిలి వైపు దూసుకెళ్లారు.
పోలీసులపై రాళ్లు, సీసాలతో దాడి : దుండగులను అడ్డుకునేందుకు హైవే పెట్రోలింగ్ వాహనాన్ని వారి బొలెరోకు అడ్డంగా నిలిపారు. ఈ సమయంలో వాహనంలో ఉన్న దుండగులు పోలీసులపై రాళ్లు, గాజు సీసాలతో విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో హైవే పెట్రోలింగ్ వాహనం అద్దాలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. ఘటనతో అక్కడ కొద్దిసేపు తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
పోలీసుల కాల్పులు, అయినా పరారీ : దుండగుల దాడికి ప్రతిస్పందనగా పోలీసులు హెచ్చరికగా కాల్పులు జరిపారు. అయినప్పటికీ దుండగులు వాహనాన్ని వేగంగా నడుపుతూ అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని గుత్తి వైపు పారిపోయారు. కాల్పుల్లో దుండగులకు గాయాలయ్యాయా లేదా ఎవరైనా మృతి చెందారా అనే విషయం ఇంకా నిర్ధారణ కాలేదని పోలీసులు తెలిపారు.
కేసు నమోదు, గాలింపు ముమ్మరం : ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. పరారీలో ఉన్న దుండగుల కోసం ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. జాతీయ రహదారిపై జరిగిన ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపగా, దుండగుల కదలికలు, వారి ఉద్దేశాలపై పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు.
తాజాగా గుంటూరు జిల్లాలోని పొన్నూరు రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో తెల్లవారుజామున ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. రైళ్లలో దోపిడీలకు పాల్పడుతున్న ముఠాను పట్టుకునే క్రమంలో జీఆర్పీ పోలీసులు జరిపిన కాల్పులు కలకలం రేపాయి. గుంటూరు, విజయవాడ డివిజన్ల పరిధిలో ఇటీవల సిగ్నల్ వ్యవస్థను టాంపరింగ్ చేసి, రైళ్లను ఆపి దోపిడీలకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు పెరిగిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో రైల్వే పోలీసులు నిఘా తీవ్రం చేశారు. నిందితుల వద్ద వైర్లు కత్తిరించే పరికరాలు ఉండటాన్ని గమనించిన పోలీసులు వారిని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. అయితే ఆ దుండగులు లొంగిపోకుండా పోలీసులపైకి రాళ్లు రువ్వుతూ దాడికి తెగబడ్డారు. అప్రమత్తమైన పోలీసులు ఆత్మరక్షణ కోసం వారిపైకి కాల్పులు జరిపారు.
గుంటూరు రైల్వే గేట్ సమీపంలో కలకలం - దోపిడీ దొంగలపై జీఆర్పీ పోలీసుల కాల్పులు