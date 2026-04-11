తప్పించుకునేందుకు యత్నం - ప్రేమోన్మాదిపై పోలీసుల కాల్పులు

ప్రేమోన్మాది వెంకటేశ్‌పై కాల్పులు జరిపిన పోలీసులు - శుక్రవారం ఖాజీపేటలో యువతిని గొంతు కోసి చంపిన వెంకటేశ్‌ - పోలీసుల నుంచి తప్పించుకునేందుకు యత్నించగా నిందితుడి కాళ్లపై కాల్చిన పోలీసులు

Police open Fire on Accused Who Killed Girl in YSR District
Police open Fire on Accused Who Killed Girl in YSR District (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 8:59 AM IST

Updated : April 11, 2026 at 9:18 AM IST

Police open Fire on Accused Who Killed Girl in YSR District: వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో నిన్న ఖాజీపేటలో కీర్తన గొంతుకోసిన ప్రేమోన్మాది వెంకటేశ్‌పై పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. శనివారం తెల్లవారుజామున పోలీసుల నుంచి తప్పించుకునేందుకు యత్నించగా వెంకటేశ్‌పై కాల్పులు జరిపారు. మైదుకూరు నుంచి నిందితుడిని తీసుకెళ్తుండగా తప్పించుకునేందుకు వెంకటేశ్‌ యత్నించాడు.

తప్పించుకునే యత్నంలో పోలీసుల కాల్పులు: ఈ క్రమంలో ఇద్దరూ కానిస్టేబుళ్లను గాయపరిచి పరారవుతున్న వెంకటేశ్‌పై పోలీసుల కాల్పులు జరిపారు. దాంతో ముందుగా గాల్లోకి మూడు రౌండ్ల కాల్పులు పోలీసులు జరిపారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులపై దాడి చేయడంతో నిందితుడు కాళ్లకు పోలీసులు కాల్చారు. అనంతరం తీవ్రంగా గాయపడిన నిందితుడు వెంకటేశ్ ను కడప రిమ్స్ కు తరలించి పోలీసులు చికిత్స చేయిస్తున్నారు. అయితే నిన్న పెద్ద ఎత్తున జాతీయ రహదారిని దిగ్భందించి నిందితున్ని తమకు అప్పగించాలని మృతురాలు కీర్తన బంధువులు ఆందోళనలను వ్యక్తం చేశారు.

అసలేం జరిగిందంటే?: కడప జిల్లా ఖాజీపేట అగ్రహారం కాలనీకి చెందిన శ్రీనివాసులు, నాగమనెమ్మ దంపతుల కుమార్తె కీర్తన ప్రేమోన్మాది చేసిన దాడికి బలైంది. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తె. అమ్మాయి ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసింది. ఖాజీపేట మండలం ఆంజనేయ కొట్టాల గ్రామానికి చెందిన వెంకటేశ్ అనే వ్యక్తి ప్రేమ పేరుతో గత కొంతకాలంగా అమ్మాయి వెంట పడేవాడు. అమ్మాయి వరస కాకపోయినా ప్రేమించాలని వేధించేవాడు. గతంలో పలుమార్లు తల్లిందండ్రులు, సోదరులు వెంకటేశ్ ను హెచ్చరించారు. అయినా వినకుండా పలుమార్లు ఫోన్లు చేసి, వెంటపడి వేధించేవాడని కుటుంబ సభ్యులు అంటున్నారు.

పెళ్లికి నిరాకరించినందుకే : శుక్రవారం నాడు తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో లేని సమయం చూసి కీర్తన ఒంటరిగా ఇంట్లో ఉందని గ్రహించిన ప్రేమోన్మాది వెంకటేశ్ మరో స్నేహితుడు ఫణిని వెంటబెట్టుకుని అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్లాడు. తనను ప్రేమించాలని, పెళ్లి చేసుకుందామని కీర్తనతో వాదించాడు. తాను ప్రేమించేది లేదు, పెళ్లి చేసుకునేది లేదు, ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్లిపోవాలని అమ్మాయి గట్టిగానే బదులిచ్చింది. ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన దుర్మార్గుడు వెంకటేశ్ తన వెంట తెచ్చుకున్న కత్తితో కీర్తన గొంతుకోసి పరారయ్యాడు. కొనఊపిరితో కొట్టుమిట్టాడుతున్న అమ్మాయిని స్థానికుల ద్వారా విషయం తెలుసుకున్న తండ్రి శ్రీనివాసులు హుటాహుటిన కుమార్తెను భుజం మీద ఎత్తుకుని ఆసుపత్రికి బయలుదేరాడు. కానీ అప్పటికే సమయం మించిపోవడంతో కడప రిమ్స్ కు వెళ్తుండగా మార్గమధ్య లోనే కుమార్తె మృతి చెందిందని తండ్రి శ్రీనివాసులు గుండెలవిసేలా రోదించారు.

రెండు గంటల పాటు ఆందోళన: కీర్తన అనే అమ్మాయిని వెంకటేశ్ అనే వ్యక్తి గొంతు కోశాడనే విషయం దావానంలా వ్యాపించడంతో బంధువులు, గ్రామస్థులు పెద్ద ఎత్తున శుక్రవారం ఖాజీపేట వద్ద ప్రధాన జాతీయ రహదారిలో రాస్తారోకో చేశారు. దాదాపు రెండు గంటల పాటు ఆందోళన చేశారు. కర్నూలు-కడప జాతీయ రహదారిని దిగ్భందించారు. టైర్లకు నిప్పుపెట్టి నిరసన తెలిపారు. ఫలితంగా పలు వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. నిందితున్ని తమకు అప్పగించాలని గ్రామస్థులు డిమాండ్ చేశారు.

అనంతరం విషయం తెలిసిన వెంటనే పోలీసులు నిందితుడు వెంకటేశ్​ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఖాజీపేట నుంచి మైదుకూరు డీఎస్పీ కార్యాలయానికి తరలించారు. అతన్ని లోతుగా విచారణ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మైదుకూరు నుంచి వేరే ప్రాంతానికి తరలిస్తున్న సమయంలో ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లను గాయపరిచి పారిపోవడానికి నిందితుడు వెంకటేశ్ యత్నించడం గమనార్హం.

Last Updated : April 11, 2026 at 9:18 AM IST

