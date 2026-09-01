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కానిస్టేబుల్‌పై కత్తితో దాడి - నిందితుడిపై కాల్పులు

పోలీసులపై కత్తితో దాడి చేసిన నిందితుడిపై కాల్పులు - నిందితుడు అవినాథ్‌ కాళ్లపై కాల్పులు జరిపిన కంకిపాడు సీఐ - నిందితుడి కాళ్లకు గాయాలు, విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలింపు

Police Firing on Accused Knife Attack on Constable
పోలీసులపై కత్తితో దాడి చేసిన నిందితుడిపై కాల్పులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 4:50 PM IST

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Police Firing on Accused Knife Attack on Constable : పోలీసులపై కత్తితో దాడి చేసిన నిందితుడిపై పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. కృష్ణా జిల్లా కంకిపాడు మండలం కోమటికుంటలాకుల డొంకరోడ్డులో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. నిందితుడు అవినాద్‌ కాళ్లపై కంకిపాడు సీఐ కాల్పులు జరిపినట్టు సమాచారం. సోమవారం ఉదయం తూర్పుగోదావరి జిల్లా నల్లజర్ల సమీపంలోని దేవరపల్లి ప్రాంతంలో కానిస్టేబుల్ వెంకటేశ్వరరావుపై అవినాద్ అనే వ్యక్తి కత్తితో ఘాతుకానికి ఒడిగట్టాడు. తీవ్రంగా గాయపరిచిన అనంతరం అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. ఈ క్రమంలో నిందితుడి కోసం పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

నిందితుడు అవినాద్ కృష్ణా జిల్లా కంకిపాడు మండలం కోమటికుంటలాకుల డొంకరోడ్డు పరిసరాల్లో సంచరిస్తున్నట్లు రాత్రి 11 గంటల సమయంలో పోలీసులకు సమాచారం అందింది. దీంతో కంకిపాడు, గన్నవరం సీఐలు తమ సిబ్బందితో కలిసి ఆ ప్రాంతాన్ని ముట్టడించారు. పోలీసులను గమనించిన నిందితుడు లొంగిపోవడానికి నిరాకరించాడు.

కానిస్టేబుల్‌పై కత్తితో దాడి - నిందితుడిపై కాల్పులు (ETV Bharat)

పోలీసులపై కత్తి, రాళ్లతో దాడి: పట్టుకునేందుకు వెళ్లిన పోలీసులపై అవినాద్ ఒక్కసారిగా కత్తితో దాడి చేసి, రాళ్లతో దాడికి దిగాడు. ఈ అకస్మాత్తు దాడిలో కానిస్టేబుల్ శ్రీనివాస్ ఛాతిపై తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. పరిస్థితి అదుపు తప్పుతుండటంతో అప్రమత్తమైన కంకిపాడు సీఐ, నిందితుడు అవినాద్ కాళ్లపై కాల్పులు జరిపారు. కాల్పుల్లో గాయపడిన నిందితుడిని విజయవాడ ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రికి తరలించారు.

కంకిపాడు కాల్పుల ఘటనపై ఉన్నతాధికారులు స్పందించారు. నిందితుడు అవినాద్‌ను అదుపులోకి తీసుకోవాలని వెళ్లినప్పుడు అతడు పోలీసులపై రాళ్లతో దాడి చేయడంతో తొలుత పోలీసులు గాలిలోకి రెండు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనలో కాళ్లపై షూట్ చేయడంతో బుల్లెట్ గాయంతో అదుపులోకి తీసుకున్నామన్నారు. నిందితుడిని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించినట్లు వెల్లడించారు.

"రాళ్లతో దాడి చేయడంతో గాలిలోకి రెండు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. కాలికి షూట్‌ చేయడంతో బుల్లెట్ గాయంతో అదుపులోకి తీసుకున్నాం. ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స కూడా అందించాం. గంజాయి తరలించే గ్యాంగ్‌లో అవినాద్‌ పెనమలూరు వాసి. ఏజెన్సీ ప్రాంతాలకు వెళ్లి గంజాయి తెచ్చి విక్రయిస్తున్నాడు. పోలీసులను గాయపరిచి బెదిరించాలనుకుంటే చూస్తూ ఊరుకోం. ఉపాధి లేకపోతే మా వద్దకు వస్తే వారికి ఉపాధి కల్పిస్తాం. చెడు మార్గాల్లో వెళ్తుంటే పోలీసులు చూస్తూ ఊరుకోరు" - విద్యాసాగర్ నాయుడు, కృష్ణా జిల్లా ఎస్పీ

ఏజెన్సీ నుంచి గంజాయి అక్రమ రవాణా: పోలీసులు విచారణలో నిందితుడిపై కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. పెనమలూరు ప్రాంతానికి చెందిన అవినాద్ గంజాయి రవాణా చేసే ముఠాలో సభ్యుడని పోలీసులు తెలిపారు. ఏజెన్సీ ప్రాంతాలకు వెళ్లి అక్కడి నుంచి పెద్ద ఎత్తున గంజాయి తెచ్చి, విక్రయిస్తున్నాడని ప్రాథమిక విచారణలో పోలీసులు గుర్తించారు.

చెడు మార్గంలో వెళ్తే ఉక్కుపాదం: మీ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎవరైనా గంజాయి విక్రయిస్తున్నా, లేదా అనుమానాస్పదంగా సంచరిస్తున్నా వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు. పోలీసులను గాయపరిచి, చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుని బెదిరించాలని చూస్తే సహించే ప్రసక్తే లేదని, చెడు మార్గాల్లో వెళ్తుంటే ఊరుకోమని హెచ్చరించారు. యువత ఉపాధి లేక ఇబ్బంది పడుతుంటే తమ వద్దకు వస్తే పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో ఉపాధిని కల్పిస్తామని పిలుపునిచ్చారు.

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TAGGED:

ACCUSED ATTACK ON POLICE
POLICE OPEN FIRE ON ACCUSED
గంజాయి విక్రయం
POLICE FIRING IN KANKIPADU
POLICE OPEN FIRE ON ACCUSED

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