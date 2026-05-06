చుట్టం చూపులా వచ్చి దోచుకుంటున్న ముఠాలు - దోపిడీ సమయంలో ఇలా చేస్తే మేలు!
కరీంనగర్ దోపిడీ నేపథ్యంలో అప్రమత్తం కావడం మేలు - సరిహద్దున ఉన్న రాష్ట్రాల నుంచి చుట్టంలా వచ్చి దొచేసిపోతున్న ముఠాలు - పనిచేయని సీసీ కెమెరాలు మరమ్మతులు అవసరం
Published : May 6, 2026 at 1:10 PM IST
Police on Alert Against Robberies : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దోపిడీల ఘటనలు వెలగుచూస్తున్నాయి. ఇటీవల కరీంనగర్లో ఓ ముఠా పట్టపగలే నగల దుకాణంలో దొంగతనానికి పాల్పడింది. ఈ మేరకు పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలోనూ సంబంధిత యంత్రాంగం మరింత అప్రమత్తం కావాలి. గతంలో సరిహద్దున ఉన్న మహారాష్ట్ర నుంచి దొంగల ముఠాలు చుట్టంలా వచ్చి అర్ధరాత్రిళలో ఇళ్లు, దుకాణాలను చుట్టేసుకుపోయిన ఘటనలు జరిగాయి. నేషనల్ హైవే వెంటనున్న పట్టణాల్లోనూ అంతరాష్ట్ర ముఠాలు దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారు. పలు ఠాణాలో ఇంకా ఛేదించని కేసులు ఉన్నాయంటే ముఠాలు పకడ్బందీగా ఎలా తెగబడుతున్నారో అర్థమవుతుంది. నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రం నుంచి మహారాష్ట్ర వైపు నిరంతరం రాకపోకలు సాగుతుంటాయి. బస్సులు, రైళ్లు 24 /7 అందుబాటులో ఉండటంతో కొందరు దొంగలు అందినకాడికి తీసుకుని ఎవరికీ చిక్కకుండా తప్పించుకుని తిరుగుతున్నారు.
ఆ పరిధిలో మరింత నిఘా పెంచాలి : మహారాష్ట్ర సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోని పోలీసు స్టేషన్లో మరింత నిఘా పెంచాలి. బోధన్, రెంజల్, సాలూర, వర్ని, పొతంగల్, నవీపేట్ మండలాల సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేసి, రైల్వే స్టేషన్ ప్రాంతాల్లో పోలీసుల నిఘా ఉంచాలి. అనుమానాస్పద వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించాలి. అసలు గంజాయి సరఫరా ఇటువైపు నుంచే జరుగుతున్నందున ఆ కోణంలోనూ నిఘా ఉంచాలి. తరచుగా పాత నేరస్థుల కదలికలను ఎప్పటికప్పుడు గమనించాలి.
సీసీ కెమెరాలు, భద్రత వ్యవస్థలు : అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లో పని చేయని సీసీ కెమెరాలను గుర్తించి వాటిని మరమ్మతులు చేయించాలి. మసకబారిన నిఘా నేత్రాలతో కేసుల ఛేదించడంలో సంక్లిష్టంగా మారుతోంది. ఈ మేరకు పట్టణ ప్రధాన కూడళ్లు, వ్యాపార ప్రాంతాల్లో పౌర భాగస్వామ్యంతో నిఘా పెంచి ఈ వ్యవస్థను పటిష్ఠం చేయాలి. అంతేకాదు ఏటీఎంలు, బ్యాంకులు, బంగారు దుకాణాల యజమానులు కాపలాదారులను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. షాపుల ఉన్న వారు బ్యాంకుల తరహాలో అలారం, సెంట్రల్ లాకింగ్ సిస్టంలను అమర్చుకోవాలి.
గతేడాదిలో ఏటీఎంలో చొరబడ్డ దొంగలు : గతేడాదిలో డిసెంబరులో నిజామాబాద్ నగరం వర్ని రోడ్డులోని సాయినగర్ ఎస్బీఐ ఏటీఎంలోకి అర్ధరాత్రి దొంగలు చొరబడ్డారు. సీసీ కెమెరాలకు నల్లరంగు స్ప్రేచేసి మిషన్ని ఊడ్చుకెళ్లారు. అక్కడ్నుంచి హైదరాబాద్ రోడ్డు ప్రాంగ్రాలోని డీసీబీ బ్యాంకు ఏటీఎంలోనూ చొరబడ్డారు. ఆ తర్వాత ఏటీఎంకు నిప్పు పెట్టారు. ఈ రెండు ఘటనల్లో మొత్తం రూ.30 లక్షలు ఎత్తుకెళ్లారు. వారం రోజుల వ్యవధిలో మరో ఘటన జరిగింది. మహారాష్ట్రకు చెందిన ఆ ముఠా బోధన్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఎదురుగా ఉన్న రెండు బంగారు దుకాణాల షట్టర్లు పగులగొట్టి 35 తులాల బంగారు ఆభరణాలు దోచుకెళ్లింది. వేసవిలో ఇలాంటి ఘటనలు జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో పోలీసులు గస్తీ బలగాలను అప్రమత్తం చేయాలి.
దోపిడీ సమయంలో ఇలా చేయండి :
- దుండగులు దోపిడీ చేసి సమయంలో వారిని ఎదిరించకూడదు. ఎలాంటి ప్రమాదకరమైన ప్లాన్స్ వేయకండి.
- నేరుగా కళ్లలోకి చూడకూడదు లేదంటే వారు రెచ్చగొట్టడంగా భావిస్తారు.
- వారు వచ్చిన తర్వాత రహస్య ప్రదేశాలలో డిజిటల్ వీడియా రికార్డింగ్ లేదా సీసీటీవీ కెమెరాలను అమర్చండి.
- పానిక్ బటర్లను ఏర్పాటు చేసుకోండి. శిక్షణ పొందిన సెక్యూరిటీ గార్డులను నియమించండి.
- సెక్యూరిటీ సిబ్బంది బయటి వ్యక్తులు గమనించలేని వారు నిఘా ఉంచగలిగే ప్రదేశంలో ఉంచాలి.
- అత్యవసర పోలీసు నంబర్లను సులభంగా కనిపించేలా బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలి.
- నిరంతరం అనుమానాస్పద వ్యక్తుల కదలికలను గమనిస్తూ ఉండాలి.
- సురక్షిత ప్రాంతాలలో మొబైల్ ఫోన్ వినియోగంపై నియంత్రణ ఉండాలి. అంతేకాదు భవన నిర్మాణాలు, స్ట్రాంగ్ రూమ్లు పటిష్ఠంగా ఉండాలి.
- సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా వినియోగదారులపై నిరంతరం నిఘా ఉంచాలి.
