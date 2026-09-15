బస్సులో మారిన బ్యాగు - తెరిచి చూస్తే జిలెటిన్ స్టిక్స్, డిటోనేటర్లు
విజయవాడ కృష్ణలంక ప్రాంతంలో పేలుడు పదార్థాల కలకలం రేగింది. 46 జిలెటిన్ స్టిక్స్, 50 ఎలక్ట్రానిక్ డిటోనేటర్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కృష్ణలంక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 12:09 PM IST
Police Officials Seized A Bag Containing Explosives In Vijayawada : బస్సులో ప్రయాణిస్తుంటే బ్యాగులు తారుమారైపోతాయి. తీరా తెరిచి చూస్తే బ్యాగులో భారీ పేలుడు పదార్థాలు. పరుగెత్తుకుని వెళ్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం లాంటి సీన్లు సినిమాల్లో చూస్తుంటాం. సరిగ్గా ఇలాంటి సన్నివేశమే విజయవాడలో జరిగింది. ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణంలో పొరపాటున లగేజీ బ్యాగులు తారుమారు కావడంతో పేలుడు పదార్థాలు బయటపడటం కలకలం రేపుతోంది.
తారుమారైన లగేజ్ బ్యాగ్ : విజయవాడలో పేలుడు పదార్థాల రవాణా వ్యవహారం సంచలనం కలిగిస్తోంది. నరసరావుపేట నుంచి విజయవాడ వస్తున్న ఒక ప్రయాణికుడి బ్యాగ్లో ఏకంగా 46 జిలెటిన్ స్టిక్స్, 50 ఎలక్ట్రిక్ డిటోనేటర్లు లభ్యమయ్యాయి. సోమవారం రాత్రి పదకొండున్నర గంటల తర్వాత కృష్ణలంక పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలోని పండిట్ నెహ్రూ బస్ స్టాండ్ పోలీస్ అవుట్ పోస్టును ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన ఆఫ్రిక్ ఆలి ఆశ్రయించాడు. నరసరావుపేట నుంచి బస్సులో విజయవాడకు వచ్చానని, దిగి చూసేసరికి తన లగేజీ బ్యాగ్ మరొక ప్రయాణికుడి బ్యాగ్తో పొరపాటున మారిపోయినట్లు గుర్తించానని చెప్పాడు. కంగారుపడి అసలు ఆ బ్యాగ్లో ఏముందనే కుతూహలంతో, ఆందోళనతో తెరిచి చూశానని, ఆ బ్యాగ్ను పరిశీలించగా అందులో ప్రాణాంతకమైన పేలుడు పదార్థాలు కనిపించడంతో వెంటనే అప్రమత్తమై అవుట్ పోస్టులోని పోలీసులకు సమాచారం అందించినట్లు ఫిర్యాదుదారుడు తెలిపారు.
బ్యాగు ఎవరిది అనే విషయంపై విచారణ : పోలీసులు బ్యాగ్ను తనిఖీ చేయగా అందులో ఎస్ఏఎల్వీఓ సూపర్-E 90 రకానికి చెందిన 46 జెలెటిన్ స్టిక్స్, 50 ఎలక్ట్రిక్ డిటోనేటర్లు ఉన్నట్లు గుర్తించి వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్ఐ గిరిధర్ బాబు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు. ఆ బ్యాగ్ అసలు ఎవరిది? భారీ పేలుడు పదార్థాలను ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు? ఎక్కడికి తరలిస్తున్నారు? అనే కోణాలలో పోలీసులు లోతుగా విచారణ జరుపుతున్నారు. నరసరావుపేట నుంచి విజయవాడ వరకు బస్సులో ప్రయాణించిన ప్రయాణికుల వివరాలను సేకరిస్తున్నారు. బస్ స్టాండ్ పరిసర ప్రాంతాలు, మార్గమధ్యంలోని సీసీటీవీ కెమెరాల ఫుటేజ్ ఆధారంగా పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటనపై పూర్తి వివరాలు త్వరలోనే వెల్లడిస్తామని పోలీసు అధికారులు చెబుతున్నారు.