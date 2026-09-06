పోలీసుల కఠిన వైఖరి - సైబర్ నేరాల్లో చిక్కితే ఇకపై జైలు నుంచి బయటికి రాలేరు!
సైబర్ నేరస్థుల పట్ల కఠినంగా వ్యవహరించనున్న అధికారులు - సుప్రీంకోర్టు తాజా వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో యోచన - కేసుల్లో న్యాయ విచారణ పూర్తయ్యే వరకు బెయిల్ లభించకుండా న్యాయస్థానాల్లో తగిన వాదనలు వినిపించాలని నిర్ణయం
Published : September 6, 2026 at 9:38 AM IST
Police on Cybercriminals : ఒక్కసారి బెయిల్ దొరకగానే తమ సొంత రాష్ట్రాలకు పారిపోతూ న్యాయ విచారణకు అడ్డంకిగా మారుతున్న సైబర్ నేరగాళ్ల విషయంలో ఇక మీదట పోలీసు అధికారులు కఠినంగా వ్యవహరించబోతున్నారు. డిజిటల్ అరెస్టుల వంటి విషయంలో ఏదైనా అసాధారణమైన పరిస్థితుల్లో తప్ప నిందితులకు బెయిల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మంజూరు చేయవద్దని ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించిన నేపథ్యంలో ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన వారికి సంబంధించి కఠిన వైఖరి అమలు చేయాలని భావిస్తున్నారు.
అష్టకష్టాలు పడి, తిండి తిప్పలు, నిద్రాహారాలు మానేసి అరెస్టు చేసి తీసుకొస్తే బెయిల్ దొరగ్గానే నిందితులు చకచకా పారిపోతూ విచారణకు గైర్హాజరు కావడం వల్ల న్యాయ విచారణ నిలిచిపోతోంది. దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు తాజా వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో ముఖ్యమైన కేసుల్లో న్యాయ విచారణ పూర్తయ్యే వరకూ బెయిల్ లభించకుండా కోర్టుల్లో బలమైన వాదనలు వినిపించాలనేదే అధికారుల ఆలోచన.
గంటకు 10కి పైగా ఫిర్యాదులు : గత ఏడాది సైబర్ నేరాలకు సంబంధించి 91,369 కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి. అంటే సగటున గంటకు 10కి పైగా ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయని అర్థం అవుతోంది. 2025లో రాష్ట్రంలో సైబర్ నేరగాళ్లు ఏకంగా రూ.1,524 కోట్లను దోచుకున్నారు. అయితే సైబర్ నేరాలు అదుపు చేసేందుకు దేశంలోనే కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటున్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ అగ్రస్థానంలో ఉండటం గమనార్హం.
ప్రత్యేక ఆపరేషన్లో 81 మంది : 2024లో రాజస్థాన్కు చెందిన 27 మందిని తెలంగాణ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వీరికి తెలంగాణలో జరిగిన 189 కేసులతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా 2,223 కేసులతో స్వయంగా ప్రమేయం ఉండటం గమనార్హం. 2025లో గుజరాత్కు చెందిన 20 మంది నిందితులను అరెస్టు చేయగా, వీరికి రాష్ట్రంలో నమోదైన 60 కేసులతో సంబంధం ఉంది. గత ఏడాది మహారాష్ట్రతో పాటు దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో నిర్వహించిన ప్రత్యేక ఆపరేషన్లో 81 మందిని అరెస్టు చేశారు. వీరికి తెలంగాణలో నమోదైన 128 కేసులతో పాటు దేశంలోని 754 కేసులతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు తేలింది.
అంతర్రాష్ట్రాల నేరగాళ్లదే కీలక పాత్ర : ముఖ్యంగా డిజిటల్ అరెస్టులు, పెట్టుబడి మోసాల వంటి వాటిలో ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన సైబర్ క్రిమినల్స్దే కీలక పాత్ర ఉంటోంది. ఎక్కడ నుంచి నేరానికి పాల్పడ్డారో గుర్తించడం ఒక వైపు అయితే, అక్కడికి వెళ్లి వారిని అరెస్టు చేసి తీసుకురావడం మరో ఎత్తు అని అధికారులు చెబుతున్నారు. అష్టకష్టాలు పడి వారిని అరెస్టు చేసి తీసుకొచ్చినా, బెయిల్ దొరగ్గానే వారు తమ సొంత రాష్ట్రాల్లోకి పరార్ అవుతున్నారు. తప్పుడు చిరునామాల కారణంగా న్యాయస్థానం సమన్లు పంపినా ఏ మాత్రం ఉపయోగం ఉండటం లేదు.
కేసుల తీవ్రతను కోర్టులకు వివరించి : తాజాగా సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యలను ఆసరాగా చేసుకొని అవసరమైతే పీడీ యాక్ట్ ప్రయోగించే యోచనతో పోలీసు అధికారులు ఉన్నారు. ఒక్కో నిందితుడిపై పదుల సంఖ్యలో కేసులు ఉండటంతో వాటి తీవ్రతను కోర్టులకు వివరించి, బెయిల్ ఇవ్వకుండా చేసి, వారు రిమాండ్లో ఉండగానే న్యాయ విచారణ పూర్తి చేస్తే తప్ప నేరస్థులకు శిక్షలు పడే అవకాశం లేదని స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఇందుకు తగ్గట్లుగానే వ్యూహ రచన చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
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