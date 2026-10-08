'పరిమాణాలు ఎలా ఉన్నా సరే - మేం మాత్రం వసూళ్లు తీసుకుంటాం'
Police officers taking bribes - రాజధానిలో పలు పోలీస్ స్టేషన్లు బలవంతపు వసూళ్లకు కేంద్రాలుగా మారుతున్నాయి. వేటు పడుతుందని తెలిసినా వీలైనంత సొమ్ము చేసుకోవాలనే ఆలోచనతో ఉన్నారు.
Published : October 8, 2026 at 2:59 PM IST
Police Officers Taking Bribes : ఈరోజుల్లో లంచాలు తీసుకోవటం కొంతమంది ఉన్నతాధికారులకు వ్యసనంగా మారిపోయింది. సాయం కోసమని వచ్చిన సామాన్యుల దగ్గరనుంచి అందినకాడికి గుంజుతున్నారు. ఈ విధంగా చేస్తే వేటు తప్పక పడుతుందని తెలిసినా దానిని ఎవరూ లెక్కచేయట్లేదు. దీంట్లో పోలీసు అధికారులు ముందు జాబితాలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వీరు కేసుకో రేటు చెప్తూ స్టేషన్ బెయిల్ పేరిట డబ్బులు వసూళ్లు చేస్తున్నట్టు పలువురు ఆరోపిస్తున్నారు. ప్రధానంగా రాజధానిలో ఇవి ఎక్కువగా జరుగుతున్నట్లు నిఘా వర్గాల నుంచి సమాచారం.
వాటాలు ఇవ్వాలని ఒత్తిడి
వీరి ప్రవర్తనను మార్చుకోవాలని ఉన్నతాధికారులు పదేపదే హెచ్చరించినప్పటికీ, ఈ అధికారులు యథాతథంగా కొనసాగిస్తున్నారు. రాజధానిలోని పలు పోలీస్ స్టేషన్లు బలవంతపు వసూళ్లకు కేంద్రాలుగా మారాయని ఇప్పటికే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. కొందరు ఏసీపీలు ఇన్స్పెక్టర్లు, సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ల నుంచి నెలవారీ వాటాలు ఇవ్వాలని ఒత్తిడి చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం ఉన్నతాధికారులకు తెలియజేసినట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
సివిల్ వివాదాలలో జోక్యం చేసుకోవడం, వ్యక్తులను బెదిరించడం వంటి ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఎల్బీ నగర్ ఏసీపీ కృష్ణయ్య గౌడ్ను ఇప్పటికే సస్పెండ్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో మరో నలుగురు ఏసీపీలపై శాఖాపరమైన చర్యలు తప్పవని పోలీసు వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. తమ అధికార పరిధిని దాటి ప్రవర్తిస్తున్న ముగ్గురు ఇన్స్పెక్టర్లను కూడా ఉన్నతాధికారులు గుర్తించారు.
డబ్బుపై ఆశతోనే ముందుకు
క్రమశిక్షణ చర్యలు ఖాయమని తెలిసినా కొందరు వెనకడుగు వేయడం లేదు. బలవంతపు వసూళ్లతో అధికారులు, సిబ్బంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. అయినా కూడా కొందరు తమ ప్రవర్తనను మార్చుకోవడం లేదని ఒక ఉన్నతాధికారి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పరిణామాల గురించి పూర్తిగా తెలిసినా వీలైనంత ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించాలనే కోరికతోనే వారు ముందుకు సాగుతున్నారని ఆయన విచారం వ్యక్తం చేశారు. దాని ఫలితంగా అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఏసీపీలు, ఇన్స్పెక్టర్లకు సంబంధించి నిఘా వర్గాల ఆధారంగా అంతర్గత విచారణ జరుగుతోంది. వారిలో కొందరిపై చర్యలు తీసుకునేందుకు రంగం సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది.
అధికారికి చార్జ్ మెమో జారీ
నగరంలోని ఓ సున్నితమైన ప్రాంతంలో ఉన్న ఠాణా ఎస్హెచ్వో రాత్రి విధుల్లో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించినట్లు తేలడంతో ఆయనకు చార్జ్ మెమో జారీ చేశారు. తన పరిధిలో నెలవారీ లంచాలు వసూలు చేసే పనిని ఒక సబ్-ఇన్స్పెక్టర్కి అప్పగించారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. జూదం కార్యకలాపాలను సులభతరం చేయడంలో ఆయనకు ప్రమేయం ఉందని ఆరోపిస్తూ నిఘా విభాగం ఇటీవల ఒక నివేదికను సమర్పించినట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. సీసీటీవీ కెమెరాల ఏర్పాటు కోసం దాతలు విరాళంగా ఇచ్చిన సుమారు రూ.2 లక్షలను మరో ఇన్స్పెక్టర్ దుర్వినియోగం చేసినట్లు ఉన్నతాధికారులు కూడా కనుగొన్నారు.
అదే స్టేషన్లో ఒక ఎస్ఐ రెండు ప్రత్యర్థి వర్గాలను బెదిరించి రూ. 500 నుంచి రూ. 2,000 వరకు సొమ్ము వసూలు చేశారని ఒక సీనియర్ అధికారి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ నుంచి నగరానికి బదిలీ అయిన ఒక ఇన్స్పెక్టర్ భూ వివాదాలలో జోక్యం చేసుకుంటూ బలవంతపు వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నాడనే సమాచారం ఉంది.
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