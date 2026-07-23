పూటకో గ్యాంగ్వార్, రోజుకో మర్డర్ - హైదరాబాద్లో అలజడి సృష్టిస్తున్న అదృశ్య శక్తులు!
చాపకింద నీరులా రౌడీషీటర్ల కార్యకలాపాలు - పోలీసులు చర్యలు తీసుకుంటున్నా ఆగని దాష్టీకాలు - అదృశ్య శక్తుల్లా కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న గ్యాంగ్లు - ప్రతికారం, కక్ష సాధింపుతో ప్రత్యర్థుల్ని చంపుతున్న వైనం
Published : July 23, 2026 at 12:54 PM IST
Rowdy menace in Hyderabad : రాజధానిలో చాపకింద నీరులా రౌడీ షీటర్ల కార్యకలాపాలు విస్తరిస్తున్నాయి. కొందరు గ్యాంగ్లుగా ఏర్పడి సెటిల్మెంట్ దందాలు, దాడులతో గందరగోళం సృష్టిస్తుంటే, ఇంకొందరు అంతకుమించి అన్నట్లుగా దారుణ హత్యలకు తెగబడటానికీ వెనకాడటం లేదు. ప్రతీకారం, కక్ష సాధింపుతో ప్రత్యర్థుల్ని కిరాతకంగా చంపుతూ పోలీసులకే సవాల్ విసురుతున్నారు.
రౌడీ షీటర్ల ఆగడాలకు అడ్డుకట్ట వేస్తున్నామని, వారిపై పీడీ యాక్టులు పెడుతున్నామని పోలీసులు చెబుతున్నప్పటికీ పాత నేరస్థుల దాష్టీకాలు తరచూ వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. హత్యలు, మూకుమ్మడి దాడులు, బెదిరింపులతో ఏదో ఒకచోట అలజడి సృష్టిస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా రౌడీ షీటర్ నందనవనం సూరి దారుణ హత్య ఘటన కలకలం రేపుతోంది. పాత కక్షలతో సూరిని ప్రత్యర్థి అర్ఫాజ్ గ్యాంగ్ దారుణంగా హతమార్చింది. పాత కక్షలతో హతమార్చుస్తున్న ఘటనలు తరచూ ప్రజలను ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.
అదృశ్య శక్తులు - చిక్కరు, దొరకరు : హైదరాబాద్ నగరంలో ఎక్కువ మంది రౌడీషీటర్లు అదృశ్య శక్తుల్లా ఎవరికీ చిక్కకుండా వారి కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్నారు. పీడీ యాక్టు, బైండోవర్లకు భయపడి తాముండే ప్రాంతాలు, అవసరమైతే నగరాన్ని కూడా వీడి ఇతర ప్రాంతాల్లో మకాం వేస్తున్నారు. అక్కడి నుంచే తమ అక్రమ దందాను కొనసాగిస్తున్నారు. ఇతర జిల్లాలు, లేదా మహారాష్ట్ర తదితర ప్రాంతాల్లో మారు పేర్లతో సెటిల్మెంట్ చేస్తున్నారు. పోలీసులు గాలించినప్పటికీ చిక్కడం లేదు. ఓల్డ్ సిటీకి చెందిన పేరు మోసిన రౌడీ షీటర్ ఆయుబ్ఖాన్ ఘటనే ఇందుకు నిదర్శనం అని చెప్పవచ్చు.
పోలీసుల భయంతో రౌడీషీటర్లు ఎప్పుడో ఒకసారి పరిస్థితులు చూసుకుని రంగంలోకి దిగుతుండగా, వారి అనుచరుల ఆగడాలు మాత్రం నిత్యకృత్యంగా మారాయి. ‘భాయ్’ మనుషులమంటూ కలెక్షన్లకు పాల్పడుతున్నారు. ఫుట్పాత్ల ఆక్రమణ దందా వారికి రూ.కోట్లు కురిపిస్తున్నాయి. ఓల్డ్సిటీలోని పోలీస్ స్టేషన్లు, శివారులోని జల్పల్లి, కాటేదాన్, బాలాపూర్, మైలార్దేవ్పల్లి, పహాడీ షరీఫ్, రాజేంద్రనగర్ ప్రాంతాల్లో రౌడీషీటర్ల వ్యవహారాలు తరచూ వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. పాతకక్షలతో ప్రత్యర్థుల్ని హతమార్చడం సర్వసాధారణంగా మారిందనే అభిప్రాయం సర్వత్రా వ్యక్తమవుతోంది. గతేడాది జవహర్నగర్లో రియల్టర్ వెంకటరత్నంను పాతికేళ్ల పగతో హతమార్చిన వ్యవహారం సంచలనం రేపిన విషయం తెలిసిందే.
నేరస్థులపై తగ్గిన నిఘా : పాత నేరస్థులు, రౌడీషీటర్ల కార్యకలాపాలపై పోలీసులు మరింత నిఘా పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. పోలీసులు తమ ప్రాంతంలో ఉండే రౌడీముఠాల కదలికలను డేగ కన్నుతో గమనిస్తూ నేరాలు జరగకుండా అడ్డుకోవాలి. వారు ఎక్కడ ఉంటున్నారు? ఏం చేస్తున్నారు అనే దానిపై నిఘా పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. కొన్ని పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో ఈ పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. కొంతమంది ఎస్సైలు తమకు సంబంధం లేని వ్యవహారంలా దీనిని చూస్తున్నారు.
ఎన్నికలు, కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో తప్ప రౌడీషీటర్లపై నిఘా అంతంత మాత్రంగానే ఉంది. డీసీపీ, కమిషనర్ స్థాయి నుంచి ఆదేశాలు వచ్చినప్పుడు తనిఖీలకు వెళ్తున్నారని అధికారులకు సమాచారం అందుతోంది. ఆధిపత్యం కోసం గ్యాంగ్వార్లు, హత్యలు తరచూ నమోదవుతున్నాయి. కొంతమంది రౌడీషీటర్లకు గల్లీ లీడర్లతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉంటున్నాయి. పోలీసుల ఒత్తిడి ఉంటేనే నేతలు వత్తాసు పలుకుతున్నారు. కొంతమంది తమ నేర చరిత్రను తొలగించినట్లయితే ప్రజా ప్రతినిధులుగా కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తామని పోలీసులకు సమాచారం ఇస్తున్న ఘటనలు ఇటీవల కాలంలో చోటు చేసుకుంటున్నాయి.
హత్యలు, అత్యాచారాలు, దోపిడీలు - ఇద్దరు రౌడీషీటర్ల నగర బహిష్కరణ
రోజుకో మర్డర్ - పూటకో దోపిడీ - ఈ భాగ్యనగరానికి ఏమైంది? - Crime Rate Increasing in Hyderabad