వీసా గడువు ముగిసినా ఇక్కడే - ప్రత్యేక డ్రైవ్లో 49 మందిని గుర్తించిన పోలీసులు
వీసా గడువు ముగిసినా నగరంలోనే ఉంటున్న 49 మంది విదేశీయులను పోలీసులు గుర్తించారు. డ్రైవ్లో పట్టుబడిన వారిని ప్రత్యేక హోల్డింగ్ సెంటర్లకు తరలించారు. విదేశీయులకు ఆశ్రయం కల్పించే ఇళ్ల యజమానులు, హాస్టల్ నిర్వాహకులను హెచ్చరించారు.
Published : October 3, 2026 at 5:45 PM IST
49 Foreigners Illegally Stay in Hyd : హైదరాబాద్లో అక్రమంగా నివసిస్తున్న విదేశీయులపై పోలీసులు ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహించారు. వీసా గడువు ముగిసినా నగరంలోనే ఉంటున్న 49 మంది విదేశీయులను పోలీసులు గుర్తించారు. డ్రైవ్లో పట్టుబడిన వారిని ప్రత్యేక హోల్డింగ్ సెంటర్లకు తరలించారు. ఇప్పటికే 12 మంది అక్రమ విదేశీయులను అధికారులు స్వదేశాలకు డిపోర్ట్ చేశారు. తనిఖీల్లో విదేశీయుల అక్రమ దందాలు, చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాలు గుర్తించారు. పోలీసులు విదేశీయుల వద్ద గంజాయి, మత్తు పదార్థాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
అక్రమ విదేశీయులకు అడ్డా టోలిచౌకీ
అత్యధికంగా టోలిచౌకీ పరిధిలో 30 మంది అక్రమ విదేశీయులు పట్టుబడ్డారు. డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ ముగ్గురు సౌత్ సుడాన్ విద్యార్థులు పట్టుబడ్డారు. అంతేకాకుండా వ్యభిచారం, నకిలీ కరెన్సీ దందాలు చేస్తున్న విదేశీయులను పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలో విదేశీయులకు ఆశ్రయం కల్పించే ఇళ్ల యజమానులు, హాస్టల్ నిర్వాహకులను పోలీసులు హెచ్చరించారు. తప్పనిసరిగా పాస్పోర్ట్, వీసా పత్రాలు పరిశీలించిన తర్వాతే ఇళ్లను అద్దెకు ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించి ఆశ్రయం కల్పిస్తే యజమానులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.