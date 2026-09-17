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పోలీసు ఉద్యోగాలకు రాత పరీక్ష తేదీలు విడుదల - ఎగ్జామ్ ఎప్పుడంటే?

పోలీసు ఉద్యోగాలకు రాత పరీక్ష తేదీలు అధికారులు విడుదల చేశారు. ఎస్‌ఐ అభ్యర్థులకు నవంబర్ 29న ప్రాథమిక పరీక్ష, కానిస్టేబుల్ అభ్యర్థులకు డిసెంబర్ 20న రాతపరీక్ష నిర్వహించనున్నారు.

Police Jobs Written Exam Dates Released
పలు విభాగాల్లో 7,437పోస్టులకు నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చిన పోలీసు నియామక బోర్డు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 17, 2026 at 5:33 PM IST

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Updated : September 17, 2026 at 5:48 PM IST

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Police Jobs Written Exam Dates Released : పోలీసు ఉద్యోగాలకు రాత పరీక్ష తేదీలు అధికారులు విడుదల చేశారు. ఎస్‌ఐ అభ్యర్థులకు నవంబర్ 29న ప్రాథమిక పరీక్ష, కానిస్టేబుల్ అభ్యర్థులకు డిసెంబర్ 20న రాతపరీక్ష నిర్వహించనున్నారు.

1,46,220 మంది మహిళలు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు

పోలీసుశాఖలో జులై 29న పలు విభాగాల్లో 7,437పోస్టులకు పోలీసు నియామక బోర్డు నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. 7,437పోస్టులకు మొత్తం 5,77,064 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఇందులో ఎస్‌ఐ పోస్టులకు 1,60,756 మంది, కానిస్టేబుల్ పోస్టులకు 3,89,356 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. పోలీసు ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకున్నవారిలో 1,46,220 మంది మహిళలు ఉన్నారు.

Last Updated : September 17, 2026 at 5:48 PM IST

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