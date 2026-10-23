పులివెందులలో పొలిటికల్ టెన్షన్ - ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డికి పోలీసుల నోటీసులు
పులివెందులలో పరిషత్ ఎన్నికల వేళ పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు. ర్యాలీలు, సమావేశాలు నిర్వహించరాదంటూ కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి ఇంటికి నోటీసులు అంటించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 12:23 PM IST
YS Avinash Reddy police notices : కడప జిల్లా పులివెందులలో రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కింది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో అధికార యంత్రాంగం, పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా అధికార పార్టీకి చెందిన కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డికి పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. శుక్రవారం ఉదయం పులివెందులలోని ఆయన స్వగృహానికి వెళ్లిన పోలీసులు, నేరుగా ఇంటికి నోటీసులు అంటించారు.
జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల వేళ క్షేత్రస్థాయిలో కఠిన ఆంక్షలు అమలు చేస్తున్నట్లు నోటీసుల్లో పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. నాయకులు, రాజకీయ పార్టీలు ఎలాంటి ర్యాలీలు, బహిరంగ సమావేశాలు నిర్వహించరాదని తేల్చి చెప్పారు. నిబంధనల ప్రకారం ఐదుగురికి మించి ఒకేచోట గుమిగూడినా అది కచ్చితంగా ఎన్నికల నిబంధనల ఉల్లంఘన కిందకే వస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ ఆంక్షలను ఏమాత్రం ఉల్లంఘించినా చట్టపరమైన కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఎంపీకి ఇచ్చిన నోటీసుల్లో గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. పరిషత్ ఎన్నికలను ప్రశాంత వాతావరణంలో నిర్వహించేందుకే ముందస్తుగా ఈ ఆంక్షలు అమలు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అయితే, సిట్టింగ్ ఎంపీ ఇంటికే పోలీసులు నేరుగా వెళ్లి నోటీసులు అంటించడం స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.