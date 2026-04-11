ఉగ్రవాద భావజాలాన్ని పెంపొందించటమే విజయవాడ యువకుల లక్ష్యం - కస్టడీలో బయటపడిన నిజాలు

విజయవాడ ఉగ్రలింకుల కేసులో వేగంగా దర్యాప్తు - కస్టడీ ముగిసిన నిందితులు చెప్పిన వివరాల ఆధారంగా ప్రశ్నలు - శుక్రవారం విజయవాడ చేరుకున్న ఎన్‌ఐఏ, ఐబీ అధికారులు

Vijayawada Terrorist Link Updates (ETV Bharat)
Published : April 11, 2026 at 7:54 AM IST

Vijayawada Terrorist Link Updates : విజయవాడ ఉగ్రలింకుల కేసు ఇటీవలే కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు, ముఖ్యంగా NIA (నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ), IB (ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో) రంగంలోకి భద్రతాపరంగా కీలకంగా దిగడంతో దర్యాప్తు వేగవంతమైంది. ఈ కేసు పరిధిలో విజయవాడ నగరంలో అనేక ఉగ్రవాద సంబంధిత కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నట్లు గుర్తించారు. ముఖ్యంగా ముగ్గురు యువకులు విజయవాడలోని మిగతా నిందితులను ఉగ్రవాద భావజాలానికి ప్రేరేపించి జిహాదీ కార్యకలాపాల కోసం సిద్ధం చేస్తున్నట్లు పోలీసు, కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు గుర్తించాయి.

సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా జీహాదీల భావజాలం పెంపు : కస్టడీలో ఉన్న నిందితుల విచారణలో ఆరుగురు ముఖ్య నిందితులను విజయవాడ పోలీసులు కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ సిబ్బందితో కలిసి ప్రశ్నించారు. వీరిలో దిల్లీ నుంచి వచ్చిన లక్మీ అహ్మద్, జోధ్పూర్‌కు చెందిన జిషాన్ అబ్దుల్ మజీద్ వంటి వ్యక్తులను విచారించారు. నిందితులు సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వంటి వేదికల ద్వారా జిహాదీ భావజాలాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ కారణంగా NIA ,IB అధికారులు తమ ఇంటరాగేషన్‌ టాస్క్‌ఫోర్స్ కార్యాలయంలో వేర్వేరుగా నిందితులను విచారించి, వారి ఉగ్రవాద సంబంధాలను, విదేశీ హ్యాండ్లర్ల సమాచారం సేకరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

సోమవారంతో ముగియనున్న రిమాండ్​ : ఈ కేసు పలు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన సమస్యగా మారినందున, దర్యాప్తు పూర్తి స్థాయిలో NIA చేతికి బదిలీ చేశారు. విజయవాడ పోలీసు కమిషనర్ రాజశేఖరబాబు ఇప్పటికే ఈ కేసు బదిలీ లేఖకు సంతకం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో కేసు బదిలీ ప్రక్రియ త్వరలోనే పూర్తి కావచ్చునని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కస్టడీలో ఉన్న ఐదుగురు నిందితుల రిమాండ్ సోమవారంతో ముగుస్తుండగా, కేసు దర్యాప్తు మరింత తీవ్రతరం అవ్వడం ఖాయం అంటూ అధికారులు భావిస్తున్నారు.

యువతను ప్రేరేపించడమే ప్రధానం : కేసులో అరెస్ట్ అయిన మైనర్ రిమాండ్‌ను ఈ నెల 24 వరకు పొడిగించారు. అతడి కస్టడీ కోసం పోలీసులు పిటిషన్ వేశారు. ఈ పిటిషన్‌పై తదుపరి విచారణ జూన్ 13కి వాయిదా పడింది. మైనర్‌కు సంబంధించిన విచారణ కూడా ఉగ్రవాద కార్యకలాపాల చివరి విడత నిందితుల విచారణలో కీలకమవుతుంది. ఈ కేసులో విజయవాడలోని ఉగ్రవాద భావజాలాన్ని పెంపొందించి, జిహాద్ సిద్ధత కోసం యువతను ప్రేరేపించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించిన వారు ఎవరో, వారి సంబంధాలు, విదేశీ హ్యాండ్లర్లు ఎవరన్న విషయాలు దర్యాప్తులో వెలుగుచూస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం విజయవాడ, దిల్లీ, జోధ్పూర్ వంటి ప్రాంతాల మధ్య ఉగ్రవాద సంబంధాలు భద్రతా ముప్పులు సన్నిహితంగా పరిశీలనలో ఉన్నాయి.

మరిన్ని విషయాలు వెలుగులోకి : ఈ కేసు కేంద్రం, రాష్ట్రం కలసి నిర్వహిస్తున్న సమగ్ర దర్యాప్తు చర్యల్లో కీలకంగా మారింది. ఉగ్రవాద చర్యలను నిరోధించేందుకు, యువతలో ఉగ్రవాద భావజాలాన్ని వ్యాప్తి చేయడాన్ని అరికట్టేందుకు ఈ దర్యాప్తు కీలకమని భావిస్తున్నారు. తదుపరి విచారణలు, విచారణ ఫలితాలు వెలుగు చూసే సమయంలో ఈ కేసు మరింత వివరాలు వెల్లడిస్తుందని అంచనాలు బలపడుతున్నాయి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

