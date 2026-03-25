అమరావతిలో వరుస అగ్నిప్రమాదాలు - ప్రత్యేక బృందాలతో పోలీసుల దర్యాప్తు

130, 140 సెంటిగ్రేడ్ డిగ్రీల వేడితో నిప్పు అంటిస్తే తప్ప పైపులు తగలబడవంటున్న నిపుణులు - ఇలాంటి ఘటనలు నివారించేందుకు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు

Police Investigation On Rajadhani Amaravati Fire Accident Incident
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 1:19 PM IST

Police Investigation On Rajadhani Amaravati Fire Accident Incident: రాజధానిలో వరుస అగ్ని ప్రమాదాలపై పోలీసు శాఖ ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. ప్రమాద కారణాలను కనిపెట్టడానికి ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేసింది. రాజధాని పునర్నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపనకు గతేడాది ప్రధాని వచ్చిన సమయంలో అగ్నిప్రమాదం జరిగి పైపులు తగలబడ్డాయి. మళ్లీ ఈ నెల 11న సైతం అమరావతిలోని సీడ్ యాక్సెస్ రహదారి వద్ద అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. N9 రోడ్డు వెలగపూడి జంక్షన్ వద్ద ఉంచిన పైపులు అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి. ఇటీవల ఎల్​అండ్​టీ కంపెనీకి చెందిన పైపులు కాలిబూడిదయ్యాయి.

వరుస ఘటనలపై పోలీసు శాఖ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది. కీలక ప్రాజెక్ట్​ల ప్రాంతాల్లోనే అగ్ని ప్రమాద ఘటనలు జరగటంపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. గతంలో ప్రధాని రాక సమయంలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. తాజా ఘటనలో మెగా ఇంజనీరింగ్​కి చెందిన పైపులు దగ్ధమవటం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతోంది. అధిక ఉష్ణోగ్రతలకు మాత్రమే దగ్ధమయ్యే పైపులు హఠాత్తుగా కాలిపోవడంతో విద్రోహ చర్య అయి ఉండొచ్చని పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

హై అలర్ట్: చిన్న మంటతో ఈ పైపులు దగ్ధం సాధ్యం కాదని నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 130, 140 సెంటిగ్రేడ్ డిగ్రీల వేడితో నిప్పు అంటిస్తే తప్ప పైపులు తగలబడవు అనే అభిప్రాయాన్ని నిపుణుల బృందం వ్యక్తం చేస్తుంది. ఘటనా స్థలంలో ఫోరెన్సిక్ బృందాలతో ఆధారాలు సేకరించారు. అమరావతి ప్రాంతంలో ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు. రాజధాని ప్రాంతంలో పోలీసులు హై అలర్ట్ ప్రకటించి నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు నివారించేందుకు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపడుతున్నారు.

రాజధాని అమరావతిలో తాజాగా పైపులు తగలబడిన ఘటన వెనుక విద్రోహ చర్య ఉన్నట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. 130-140 డిగ్రీల వేడితో నిప్పంటిస్తే తప్ప పైపులు తగలబడే అవకాశం లేదంటూ నిపుణులు చెబుతున్నారని, దీన్ని బట్టి చూస్తే చిన్న నిప్పు రవ్వ అంటుకునో లేదా మరో కారణంతోనో అంత పెద్ద ప్రమాదం జరిగే అవకాశమే లేదనది అర్థమవుతోందని స్పష్టం చేశారు. ఘటనకు సంబంధించి 24 గంటల్లోగా కారణాలు వెలికి తీయాలని డీజీపీ హరీష్‌కుమార్‌ గుప్తా, గుంటూరు ఎస్పీ వకుల్‌ జిందాల్‌ను ఆదేశించించిన సంగతి తెలిసిందే.

కట్టుదిట్టమైన భద్రత: రాజధాని నిర్మాణ పనులు అత్యంత వేగంగా జరుగుతున్నందున కోట్లు విలువైన సామాగ్రిని నిల్వ చేసి పెట్టారని ఇలాంటి సమయంలో జరుగుతున్న ఘటనల వల్ల అనవసరమైన అడ్డంకులు ఏర్పడతాయని చంద్రబాబు అన్నారు. తాజా ఘటన దృష్ట్యా పటిష్ఠ చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్న ప్రదేశాల్లో అదనపు గస్తీ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. ప్రతి నిర్మాణ సంస్థ సామాగ్రి నిల్వ చేసుకునే యార్డుల్లో తప్పనిసరిగా సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడంతో పాటు భద్రతా సిబ్బందిని పెట్టుకోవాలని సూచించారు. డ్రోన్‌ కెమెరాల ద్వారా ఆయా ప్రాంతాల్లో భద్రతను పర్యవేక్షించాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. అనుమానితుల కదలికలపై నిఘా పెట్టి వారి రాకపోకలు గమనించాలని ఆదేశించారు.

