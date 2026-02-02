'నేను ఎప్పుడూ ఒంటరిదాన్నే' : మానసిక కుంగుబాటుతోనే బిడ్డలతో కలిసి తల్లి బలవన్మరణం!
బిడ్డలతో కలిసి తల్లి ఆత్మహత్య ఘటనలో పోలీసుల దర్యాప్తు ముమ్మరం - మానసిక కుంగుబాటుతోనే బిడ్డలతో కలిసి విజయరెడ్డి బలవన్మరణం! - చర్లపల్లి రైల్వేట్రాక్ ఘటనలో ఆధారాల సేకరణ
Published : February 2, 2026 at 10:07 AM IST
Charlapalli Family Death Case Update : బిడ్డలతో కలిసి తల్లి విజయరెడ్డి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటనలో పోలీసుల దర్యాప్తు ముమ్మరమైంది. సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం, మంచి జీతం, ఆర్థికంగా స్థిరపడిన కుటుంబం. అయినప్పటికీ ఆమె ఎందుకిలా చేసింది? ఇంటర్ చదువుతున్న పిల్లలు కూడా తల్లి తీసుకున్న ఇంత కఠిన నిర్ణయాన్ని ఎందుకు సమర్థించారు. ఈ ఘటనకు మానసిక కుంగుబాటే ప్రధాన కారణం కావొచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లోని చర్లపల్లిలో రైలు పట్టాలపై ఇద్దరు పిల్లలు చేతన రెడ్డి, విశాల్ రెడ్డితో కలిసి తల్లి విజయరెడ్డి ఆత్యహత్య చేసుకోవడం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. విజయరెడ్డి రాసిన మరణ శాసనం వెనక ఒంటరితనమే ప్రధాన కారణం కావచ్చని పోలీసులు అంచనాకు వచ్చారు. తండ్రి విదేశాల్లో ఉండటంతో తమకు అన్నీతానై నడిపించే అమ్మ మాటే శిరోధార్యంగా పిల్లలు భావించి ఉంటారు. ఆత్మహత్యకు ముందు కారులో తల్లి మాటలు ప్రభావం చూపి ఉండొచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. పోస్టుమార్టం అనంతరం మూడు మృతదేహాలను కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించారు. దుబాయ్ నుంచి భర్త సురేందర్ రెడ్డి వచ్చాక ఆదివారం భువనగిరి జిల్లా బొల్లేపల్లి గ్రామంలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.
నాలుగేళ్ల క్రితం దుబాయ్ వెళ్లిన భర్త : హైదరాబాద్ ఉప్పల్ రాఘవేంద్రనగర్లో తల్లి పుష్పలతతో కలిసి విజయరెడ్డి పిల్లలతో కలిసి ఉంటున్నారు. ఆమె భర్త సురేందర్ రెడ్డి దుబాయ్లో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. ఏపీలోని నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన సురేందర్ రెడ్డి కుటుంబం యాదాద్రి జిల్లా భువనగిరి మండలం బొల్లేపల్లిలో స్థిరపడ్డారు. 2007లో సురేందర్ రెడ్డి, విజయరెడ్డి వివాహమైంది. సురేందర్ రెడ్డికి నాలుగేళ్ల క్రితం దుబాయ్లో ఉద్యోగం రావడంతో అక్కడకు వెళ్లారు. విజయ రెడ్డి ఐటీ కంపెనీలో టీమ్ లీడర్గా పని చేస్తున్నారు. 8 ఏళ్ల క్రితం చెంగిచర్లలో సొంత ఇల్లు కట్టుకుని నివాసం ఉంటున్నారు. భర్త దుబాయ్లో ఉంటూ ఏడాదికోసారి వచ్చి వెళ్లేవాడు.
ఆ విషయంలో ఎప్పుడూ బాధపడేది : ఆమె ఐటీ కంపెనీలో ఉద్యోగం, రాత్రి విధులు కావటంతో పిల్లలిద్దరినీ హాస్టల్లో ఉంచి చదివిస్తున్నారు. పండుగలు, సెలవు రోజుల్లో పిల్లలను ఇంటికి తీసుకువచ్చేదని బంధువులు తెలిపారు. భార్య భర్తల మధ్య పెరిగిన దూరం ఆమెలో ఒంటరిననే భావనను పెంచింది. దగ్గరి బంధువులు, స్నేహితులతో ఇదే విషయాన్ని పదే పదే పంచుకుంటూ బాధపడేదంటూ విజయరెడ్డి సమీప బంధువులు చెప్పారు. ఇంతటి కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంటుందని ఊహించలేకపోయామంటూ ఆవేదన చెందారు. విజయరెడ్డి ఇంటి నుంచి సొంత కారులో బయటకు వచ్చి, హాస్టల్లో ఉన్న బిడ్డలను తీసుకొచ్చి రైలుకు ఎదురెళ్లి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు.
చివరి ఫోన్ కాల్స్ వివరాల సేకరణ : విజయరెడ్డి సెల్ఫోన్, ల్యాప్టాప్లను స్వాధీనం చేసుకొని పోలీసులు ఫోరెన్సిక్ పరీక్షకు పంపనున్నారు. కేసుకు సంబంధించి కొందరిని విచారించి కీలక ఆధారాలు సేకరించినట్టు సమాచారం. విజయరెడ్డి మొబైల్ ఫోన్లో చివరిగా మాట్లాడిన వారి ఫోన్ కాల్స్, చాటింగ్ వివరాలను పోలీసులు సేకరిస్తున్నారు. ఐటీ కంపెనీలో టీమ్ లీడర్గా ఉన్న ఆమె బృందంలో 15 మంది పని చేస్తున్నట్టు గుర్తించారు. ఇందులో ఇద్దరు ఐటీ నిపుణులు ఆమెతో చాటింగ్ చేసినట్లు నిర్ధారించి, వారిని విచారించారు. ప్రాజెక్ట్ నిర్వహణలో భాగంగా టీం లీడర్ విజయరెడ్డి తమకు బాధ్యతలు అప్పగిస్తారని, వాటిలో ఏదైనా తప్పులు, పొరపాట్లు జరిగినప్పుడు అన్నిసార్లు మాట్లాడే అవకాశం లేనప్పుడు మెసేజ్ చేస్తుంటామని వారు పోలీసులకు తెలిపినట్టు తెలిసింది. ఆమె పిల్లలు ఉపయోగించే సెల్ఫోన్ల గురించి పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. కుటుంబంలో వివాదాలు, ఆస్తి తగాదాలపై కూడా పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజమని, వాటికి సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే పరిష్కారమార్గాలు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కారమార్గాలను పొందవచ్చు.
జీవితం నచ్చట్లేదు, పిల్లల్ని వదలలేను - కుమార్తె, కుమారుడితో కలిసి మహిళా సాఫ్ట్వేర్ టీమ్లీడర్ ఆత్మహత్య