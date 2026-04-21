పాతబస్తీలో జంట హత్యల కలకలం - తమ్ముడు, మరదలును నరికి చంపిన అన్న

అఖిల్‌ఖాన్‌, అజ్మీరాబేగంను నరికి చంపిన ఆదిల్‌ఖాన్‌ - ఆర్థిక లావాదేవీల కారణంగానే హత్య జరిగిందన్న పోలీసులు - ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు

MURDER CASE IN HYDERABAD OLD CITY
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 21, 2026 at 7:32 AM IST

Double Murder Case In Old City Hyderabad : ఆర్థికలావాదేవీలు అన్నదమ్ముళ్ల మధ్యలో అగాధం సృష్టించాయి. పిల్లల విషయంలో ఎగతాళి మాటలు వారిలో మరింతకక్ష పెంచింది. ఆ వివాదం కాస్తా చినికిచినికి గాలివానలా మారిచివరకి సొంత తమ్ముడు, మరదలిని అన్న దారుణంగా హత్య చేశాడు. పాతబస్తీలో సంచలనం రేపిన జంట హత్యల ఘటన స్థానికులను ఉలిక్కిపడెలా చేసింది.

హైదరాబాద్‌ పాతబస్తీలో జంటహత్యలు కలకలం సృష్టించాయి. మీర్‌చౌక్‌ సుల్తాన్‌పురలో దంపతులు అఖిల్‌ఖాన్‌, అతనిభార్య అజ్మీరాబేగం దారుణహత్యకి గురయ్యారు. మృతుని పెద్ద అన్న ఆహత్య చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఇక్బాల్, గౌసియాబేగం దంపతులకి ముగ్గురుకుమారులు ఆదిల్‌ఖాన్‌, ఫాజిల్‌ఖాన్, అఖిల్‌ఖాన్‌ ఉన్నారు.ఆముగ్గురికీ వివాహాలయ్యాయి.

డబ్బు ఇస్తానని కాలాయాపన : పెద్ద కుమారుడు ఆదిల్‌ఖాన్‌కు పిల్లలు లేకపోవడంతో బాలికను దత్తత తీసుకొని పెంచుకుంటున్నారు. ఇతని చిన్నతమ్ముడు అఖిల్‌ఖాన్‌కు నలుగురు సంతానం. కొద్దినెలల క్రితం ఆదిల్‌ఖాన్‌ వద్ద తమ్ముడు అఖిల్‌ఖాన్‌ కొంత డబ్బు తీసుకున్నాడు. వెంటనే ఇస్తానని చెప్పి కాలయాపన చేయటంతో ఇద్దరిమధ్య గొడవలు మొదలయ్యాయి. పిల్లలు లేని నీకు డబ్బెందుకంటూ తమ్ముడు, మరదలు ఆదిల్‌ఖాన్‌తో హేళనగా చేశారు. ఆ మాటలను తీవ్రంగా భావించిన ఆదిల్‌ఖాన్‌ అవమానంతో రగిలిపోయాడు.

మాటామాటా పెరిగి కత్తితో పొడిచి : ఆర్ధిక లావాదేవీలు, ఎగతాళి మాటలతో కలతచెందిన ఆదిల్‌ఖాన్‌ తమ్ముడిపై ప్రతీకారంతీర్చుకోవాలని నిర్ణయానికి వచ్చాడు. సోమవారం సాయంత్రం సుల్తాన్‌పురలోని అఖిల్‌ఖాన్‌ ఇంటికెళ్లి తన వద్ద తీసుకున్న డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలని అడిగాడు. అక్కడే అన్నదమ్ముల మధ్య మాటామాటా పెరిగింది. పిల్లలు లేని నీకు డబ్బులు ఎందుకంటూ మరోసారి మాట్లాడడంతో.. భరించలేకపోయిన ఆదిల్‌ఖాన్‌ వెంట తెచ్చుకున్న కత్తితో తమ్ముడు, మరదలిపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేసి హత్య చేశాడు.

నేరం ఒప్పుకున్న నిందితుడు : జంట హత్యల సమాచారంతో ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు దాడికి ఉపయోగించిన కత్తిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం కోసం ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. తమ్ముడితో ఆర్ధిక విబేధాలు, ఎగతాళి మాటలు భరించలేకనే దారుణానికి పాల్పడినట్టు పోలీసుల ఎదుట నిందితుడు అంగీకరించినట్టు తెలిసింది. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులు కళ్లెదుటే హత్యకు గురవటంతో భయపడిపోయిన చిన్నారులను బంధువులు తమ ఇంటికి తీసుకెళ్లారు.

