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నల్గొండ ఫ్యామిలీ హత్య కేసులో పురోగతి - పోలీసుల అదుపులో సుఫారీ గ్యాంగ్!

నలుగురిని హత్య చేసినట్లు అనుమానిస్తున్న పోలీసులు - సుఫారీ గ్యాంగ్‌ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నట్లు సమాచారం - కుటుంబ గొడవలు, ఆస్తి తగాదాలే హత్యకు కారణంగా భావిస్తున్న పోలీసులు

Nalgonda Family Murder Case Mystery Update
Nalgonda Family Murder Case Mystery Update (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 25, 2026 at 1:06 PM IST

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Nalgonda Family Murder Case Mystery Update : నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలోని తెలంగాణ కాలనీలో ఒకే ఫ్యామిలీకి చెందిన నలుగురి అనుమానాస్పద మృతి కేసు కీలక మలుపు తిరిగింది. భార్యభర్తలు మహ్మద్ సుల్తాన్ ​(45), హసీనా (38), కుమారుడు ముజామిల్‌(20), కుమార్తె అఫోర(14)ను నిందితులు విచక్షణారహితంగా దాడి చేసి హత్య చేసినట్లుగా పోలీసులు కేసు విచారణలో గుర్తించారు. ఈ మేరకు సుఫారీ గ్యాంగ్‌లోని ఆరుగురు సభ్యులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని రహస్య ప్రాంతంలో విచారిస్తున్నట్లుగా సమాచారం.

కుటుంబ వివాదాలు, ఆస్తి తగాదాలే హత్యలకు కారణంగా భావిస్తున్నారు. ఈ నెల 22వ తేదీన హత్యలు జరగ్గా, ఘటనా స్థలిలో ఏ ఒక్క ఆధారం లభ్యం కాలేదు. అయినప్పటికీ పోలీసులు తీవ్రంగా శ్రమించి సుపారీ గ్యాంగ్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పదునైన ఆయుధంతో హత్య చేసినట్లుగా ఫోరెన్సిక్‌ రిపోర్ట్​లో తేలిందని పోలీసులు తెలిపారు.

కుటుంబ వివాదాలే హత్యలకు కారణమా? : నగరంలోని ప్రకాశంబజార్‌లో సుల్తాన్‌ అనే వ్యక్తి బ్యాగులు విక్రయించే వ్యాపారం చేస్తున్నారు. దంపతులకు మనస్పర్థలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ క్రమంలోనే వారి మధ్య గత కొన్ని రోజులుగా గొడవలు జరుగుతున్నాయి. మద్యం సేవించి తరచూ ఇంటికి వచ్చి సుల్తాన్‌ గొడవ పెట్టుకునే వారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. వీరి కుమారుడు ముజామిల్‌ ఏసీ టెక్నీషియన్‌గా పని చేస్తున్నారు. హసీనా ఓ ప్రైవేటు స్కూల్​లో ఉపాధ్యాయురాలిగా పని చేస్తున్నారు. కుమార్తె అఫోర ఇదే పాఠశాలలో ఏడో తరగతి చదువుతోంది. సుల్తాన్‌ మొదటి భార్య మృతి చెందగా, హసీనాతో రెండో వివాహం కాగా, ఇప్పుడున్న పిల్లలిద్దరూ సుల్తాన్‌ మొదటి భార్య పిల్లలని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

ఆ రాత్రి పెద్దఎత్తున హాహాకారాలు? : జూన్​ 19వ తేదీన సుల్తాన్‌ తన బ్యాగుల వ్యాపారం పని ముగించుకుని రాత్రి ఇంటికి చేరుకున్నాడు. ఉపాధ్యాయురాలిగా పని చేస్తున్న హసీనా తన కుమార్తె అఫోరాతో కలిసి బడికి వచ్చి అదే రోజు వెళ్లిందని పాఠశాల నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ముజామిల్‌ రాత్రి 10 గంటల వరకు షాప్​లో విధులు నిర్వహించి ఇంటికి వచ్చాడు. ఆ రోజు రాత్రి 11 గంటల నుంచి 20వ తేదీ ఉదయం 4 గంటల మధ్య ఆ ఇంట్లో ఏం జరిగిందనే విషయం మాత్రం ఇప్పటికీ అంతు చిక్కట్లేదు.

అయితే ఆ అర్ధరాత్రి ఇంటి నుంచి పెద్దఎత్తున బచావ్‌, బచావ్‌ అనే హాహాకారాలు వినిపించాయని స్థానికులు చెబుతున్న మాట. ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన దుండగులు ఆయుధాలతో నలుగురిపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేసిన గాయాలున్నాయని వైద్యులు తెలిపారు. నలుగురిని అంతమొందించిన అనంతరం వారిపై చద్దర్లను కప్పారు. ఇంట్లోకి ఎవరూ రాకుండా ఉండేందుకు గేట్​కు లాక్​ వేశారు. మృతదేహాలు కుళ్లిపోయినట్లయితే ఆధారాలు సేకరించడం పోలీసులకు కష్టసాధ్యమైన పని. అందుకే దుండగులు ఈ విధంగా వ్యవహరించినట్లుగా తెలుస్తోంది.

పలు కోణాల్లో దర్యాప్తు : ఘటనా స్థలాన్ని పోలీసులు పరిశీలించినప్పుడు బీరువా తెరిచి ఉంది. సామగ్రి ఎక్కడివక్కడ చిందర వందరగా పడున్నాయి. గతంలో ఒకసారి వీరి ఇంట్లో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు దోపిడీకి పాల్పడినట్లు సమాచారం. దీనిపై గతంలో నల్గొండ వన్ ​టౌన్​ పీఎస్​లో ఫిర్యాదు అందినట్లుగా గుర్తించారు. ఈ క్రమంలోనే రెండోసారి కూడా దుండగులు ఇంట్లోకి ప్రవేశించి పదునైన ఆయుధాలతో నలుగురిని హతమార్చినట్లుగా ప్రాథమికంగా అనుమానిస్తున్నారు. దుండగులు ఇంట్లో ఉన్న సొమ్ముతో పారిపోయినట్లుగా సమాచారం. సుఫారీ బృందం విచారణ పూర్తయితే మరిన్ని విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. పోలీసుల అదుపులో సుఫారీ గ్యాంగ్​ ఉన్నట్లుగా సమాచారం.

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NALGONDA FAMILY MURDER CASE MYSTERY
NALGONDA FAMILY MURDER CASE MYSTERY

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