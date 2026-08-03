ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి మరో మహిళతోనూ సన్నిహిత సంబంధం - గదిలో లవ్ లెటర్స్ లభ్యం!
ట్రైనీ ఐపీఎస్ కేసులో పోలీసుల దర్యాప్తు ముమ్మరం - కీలక ఆధారాలు సేకరించే పనిలో అధికారులు - ఏపీకి చెందిన మరో మహిళతోనూ ఉదయ్కు రిలేషన్
Published : August 3, 2026 at 7:07 AM IST
Trainee IPS Uday Krishna Case Update : జాతీయ పోలీస్ అకాడమీలో తనపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడని ట్రైనీ మహిళా ఐపీఎస్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసును లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి వ్యవహారంలో మరిన్ని కీలక ఆధారాలు సేకరించేందుకు నిందితుడిని కస్టడీలోకి తీసుకోనున్నారు.
మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఫిర్యాదుతో ఇటీవల ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు విచారణను వేగవంతం చేశారు. కర్ణాటకకు చెందిన మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ భర్త నుంచి వర్చువల్గా వాంగ్మూలం సేకరించారు. నిందితుడు మరో మహిళను వేధించినట్టు బాధితురాలు మౌఖికంగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్టు సమాచారం. మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ గదిలోకి బలవంతంగా చొరబడిన నిందితుడు, ఆమె ఫోన్ లాక్కొన్న మాట వాస్తవమనేని ఆధారాలు సేకరించారు. ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి అతి కోపం, విపరీత ప్రవర్తనతో శిక్షణలో కొంతమంది మనోవేదనకు గురైనట్లు సమాచారం. నిందితుడిని కస్టడీకి తీసుకొని మరికొన్ని వివరాలు రాబట్టేందుకు పోలీసులు సిద్ధమైనట్టు తెలిసింది.
ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి గదిలో ప్రేమ లేఖలు : ఏపీలోని ప్రకాశం జిల్లా ఊళ్లపాలెం నివాసి ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి సివిల్స్ పరీక్షకు సిద్ధమయ్యేందుకు హైదరాబాద్ వచ్చారు. ఆ సమయంలో అశోక్ నగర్లోని గదిలో ఉన్నారు. లైంగిక వేధింపుల కేసు దర్యాప్తులో సీన్ రీ కన్స్ట్రక్షన్లో భాగంగా పోలీసులు అశోక్ నగర్లోని గదిలో సోదాలు నిర్వహించారు. ల్యాప్టాప్, సెల్ ఫోన్, ఇద్దరు వ్యక్తుల చేతిరాతతో ఉన్న రెండు ప్రేమ లేఖలు, గబ్ అని రాసిన కత్తిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రేమలేఖలపై రాసిన పేర్ల ఆధారంగా ఆరా తీసిన పోలీసులకు కొత్త ఆధారం లభించింది.
నిందితుడు ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ఓ మహిళతో సన్నిహిత సంబంధం ఉన్న విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. సదరు మహిళకు 2014లో వివాహమైంది. దంపతుల మధ్య మనస్పర్థలు రావటంతో 2023లో భర్తకు దూరంగా కుమారుడితో కలిసి ఉంటున్నారు. చట్టప్రకారం విడాకులు తీసుకోలేదని సమాచారం. ఈ సమయంలో పరిచయమైన ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డితో ఆమెకు స్నేహం కుదిరింది. హైదరాబాద్ వచ్చిన ఆమె కొంతకాలం ప్రైవేట్ సంస్థలో పని చేశారు. ఈ ఏడాది జనవరిలో ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి సూచనతో ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి అశోక్ నగర్లోని ఐఏఎస్ ఇనిస్టిట్యూట్లో కొలువులో చేరారు. ఇద్దరి మధ్య సాన్నిహిత్యం ఏర్పడ్డాక లివ్ ఇన్ రిలేషన్లో ఉందామని కృష్ణారెడ్డి కోరినా, చట్ట ప్రకారం విడాకులు రాకపోవటంతో ఆమె తిరస్కరించినట్టు సమాచారం.
20 మంది నుంచి వాంగ్మూలాల సేకరణ : ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో అశోక్ నగర్లో ఉంటున్న ఈ మహిళను మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ కలిశారు. తాను కూడా ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డితో సన్నిహితంగా ఉన్నానని, ఆయన తనపై దాడి చేయటమే కాకుండా విపరీత ప్రవర్తనతో ఇబ్బంది పెడుతున్నాడంటూ బాధను పంచుకున్నట్లు తెలిసింది. ఇది తెలిసిన సదరు మహిళ అప్పటి నుంచి నిందితుడితో దూరంగా ఉంటున్నట్టు పోలీసుల విచారణలో గుర్తించారు. ఈ కేసులో పోలీసులు సుమారు 20 మంది నుంచి వాంగ్మూలం సేకరించినట్లు సమాచారం.
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