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విజయవాడలో గురువులపై దాడి కేసు - తాడేపల్లి ప్యాలెస్ డైరెక్షన్‌లోనే ప్లాన్

విజయవాడలో టీచర్లపై దాడి కేసులో దర్యాప్తును పోలీసులు ముమ్మరం చేశారు. 18 జిల్లాల నుంచి జనాలను తరలించారని గుర్తించారు. వారిలో ఎక్కువ మంది రౌడీషీటర్లు, సస్పెక్ట్‌ షీటర్లు, నేరచరితులే ఉన్నట్లు తేల్చారు.

Vijayawada SAAP Office Case Updates
తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌ స్కెచ్‌తోనే గురువులపై దాష్టీకం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 10:28 AM IST

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Vijayawada SAAP Office Case Updates : విజయవాడలోని శాప్‌ కార్యాలయంపైకి దండెత్తి అల్లర్లు, ఉపాధ్యాయులపై దాడులకు పాల్పడిన ఘటనలు తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌ కుట్ర మేరకే జరిగినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అందులో భాగంగానే 18 జిల్లాల నుంచి 89 మంది నాయకుల ఆధ్వర్యంలో 1719 మందిని 365 వాహనాల్లో విజయవాడకు తరలించాలని స్కెచ్‌ వేసినట్లు తేల్చారు. కొన్ని బృందాలు ఇక్కడికి వచ్చే ముందు తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌కు వెళ్లినట్లు నిర్ధారించారు. అక్కడి నుంచి అందిన ఆదేశాల తర్వాతే వారంతా గురువులపై దాష్టీకానికి తెగబడినట్లు ఆధారాలు సేకరించారు. దాడి, అల్లర్లు అప్పటికప్పుడు జరిగినవి కావని పక్కా కుట్రతోనే చేశారని నిర్ధారించారు.

తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌ స్కెచ్‌తోనే గురువులపై దాష్టీకం (ETV Bharat)

శాప్‌ కార్యాలయం వద్ద అల్లర్లు, దాడులకు పాల్పడిన వారిలో 295 మందిని పోలీసులు ఇప్పటివరకూ గుర్తించారు. అందులో 103 మందిపై 621 కేసులున్నాయి. సగటున ఒక్కొక్కరిపై 6 కేసులున్నాయి. మరో 162 మందికి సంబంధించిన నేరచరిత్ర, వారిపై ఉన్న కేసుల వివరాలపై లోతుగా ఆరా తీస్తున్నారు. ఇప్పటివరకూ 54 మందిని అరెస్ట్ చేశారు. వీరిలో అత్యధికులు రౌడీ, సస్పెక్ట్‌షీట్లు కలిగిన, తీవ్ర నేరాభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న వారే. ఈ మూకకు నేతృత్వం వహించి అల్లర్లకు, దాడులకు ఉసిగొల్పిన దేవినేని అవినాశ్​, పేర్ని కిట్టు, జక్కంపూడి రాజా, నాగార్జున యాదవ్‌ తదితరులు ఫోన్లు స్విచ్చాఫ్‌ చేసేసి పరారయ్యారు. వారి కోసమూ ప్రత్యేక బృందాలు గాలిస్తున్నాయి.

ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా నుంచి తరలించిన అల్లరి మూకకు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు మల్లాది విష్ణు, దేవినేని అవినాశ్​, వెలంపల్లి శ్రీనివాస్, మొండితోక జగన్‌మోహన్‌రావు, నల్లగట్ల స్వామిదాస్, జోగి రమేశ్​, గుంటూరు జిల్లా నుంచి వచ్చిన మూకకు అంబటి రాంబాబు, కృష్ణా జిల్లా నుంచి వచ్చిన మూకకు పేర్ని నాని, పేర్ని కిట్టు, నెల్లూరు నుంచి వచ్చిన వారికి కాకాణి గోవర్ధన్‌రెడ్డి, తూర్పుగోదావరి జిల్లా నుంచి వచ్చిన అరాచకశక్తులకు జక్కంపూడి రాజా నేతృత్వం వహించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

18 జిల్లాల నుంచి 1719 మంది తరలింపు : ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా నుంచి 650 మంది, గుంటూరు నుంచి 225, ఏలూరు నుంచి 200, బాపట్ల నుంచి 175, పల్నాడు నుంచి 165, కృష్ణా నుంచి 140 మందిని ఇలా మొత్తంగా 18 జిల్లాల నుంచి 1719 మందిని తరలించినట్లు తేల్చారు. దాడుల్లో పాల్గొన్న వారిలో 32 మంది అత్యంత హింసాత్మక నేరాల కేసుల్లో నిందితులుగా ఉన్నారు. వీరిపై హత్య, హత్యాయత్నం, కిడ్నాప్, పోక్సో, మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా, ఆయుధాలు అక్రమంగా కలిగి ఉండటం తదితర అభియోగాలకు సంబంధించిన కేసులున్నాయి. మరో 58 మందిపై బెదిరింపులు, దాడులు, ఆస్తుల విధ్వంసం, ఎస్సీ, ఎస్టీలను కులం పేరుతో దూషించడం, దాడులు చేయడం తదితర అభియోగాలకు సంబంధించిన కేసులు ఉన్నాయి.

ఐదు అంతకంటే ఎక్కువ కేసులున్న వారు 37 మంది ఉన్నారు. 8 మందిపై 20 అంతకంటే ఎక్కువ కేసులున్నాయి. కేవలం వీరిపైనే 237 కేసులున్నాయి. దాడులకు నేతృత్వం వహించిన, పాల్గొన్న వైఎస్సార్సీపీ నేతలు గౌతమ్‌రెడ్డిపై 43 కేసులు, జోగి రమేష్‌పై 35, జక్కంపూడి రాజాపై 35, దేవినేని అవినాశ్​పై 31, మల్లాది విష్ణుపై 21, పానుగంటి చైతన్యపై 22, బంకా శివపై 22, గద్దేటి సురేంద్రపై 21, రుంజా నాగయ్యపై 20, వేమా సురేష్‌బాబుపై 14 కేసులున్నట్లు గుర్తించారు. విధుల్లో ఉన్న విజయవాడ పశ్చిమ ఏసీపీ దుర్గారావుపై దాడి చేశారంటూ వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు దేవినేని అవినాశ్​పై సూర్యారావుపేట పోలీసుస్టేషన్‌లో బుధవారం కేసు నమోదైంది. దీంతో కలిపి మొత్తం ఈ ఘటనలో నమోదైన కేసుల సంఖ్య 6కు చేరింది.

ఉపాధ్యాయులపై దాడి నేపథ్యంలో విజయవాడలోని మాచవరం స్టేషన్‌లో నమోదైన కేసులో నిందితులు రవిచంద్ర, సుందర్‌పాల్‌, సురేంద్రను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి మంగళవారం రాత్రి కోర్టులో హాజరుపర్చారు. దీనిపై అర్ధరాత్రి వరకు వాదనలు జరిగాయి. హతమార్చాలన్న ఉద్దేశంతోనే నిందితులు వచ్చారని, విద్యాసాగర్‌ పీకపై కాలు పెట్టి చంపబోయారని, కులం పేరుతో దూషించారని ఏపీపీ శివప్రసాద్‌ వాదించారు. రవిచంద్రకు వచ్చే నెల 5 వరకు రిమాండ్‌ విధిస్తూ, మిగిలిన వారు వ్యక్తిగత బాండ్లు సమర్పించి విడుదల కావొచ్చని న్యాయాధికారి శ్రీధర్‌ ఉత్తర్వులిచ్చారు.

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