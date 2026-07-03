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ఇనగుదురుపేట పీఎస్‌లో రావణ్‌ విచారణ - లోపలికి వెళ్లేందుకు జనసేన కార్యకర్తల యత్నం

ఇనగుదురుపేట పీఎస్‌ వద్దకు భారీగా వచ్చిన జనసేన కార్యకర్తలు - పీఎస్‌ గోడలు దూకి లోపలికి వెళ్లేందుకు యత్నం - జనసేన కార్యకర్తలను అడ్డుకున్న పోలీసులు - పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆంక్షలు విధించిన పోలీసులు

High Tension at Inaguduru Police Station
High Tension at Inaguduru Police Station (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 3:38 PM IST

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High Tension at Inaguduru Police Station : కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం ఇనగుదురుపేట పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. నేతలపై అనుచిన వ్యాఖ్యలు చేసిన వివాదాస్పద యూట్యూబర్‌ ప్రశ్న రావణ్ ఇనగుదురుపేట పీఎస్​లో​ విచారిస్తున్న విషయం తెలుసుకున్న జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు నిరసన తెలిపేందుకు అక్కడికి చేరుకున్నారు. పోలీసులు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసినా బారికేడ్లను తోసుకుని మరీ స్టేషన్ వద్దకు వచ్చారు. గోడలు దూకి స్టేషన్​లోకి వెళ్లే ప్రయత్నం చేయగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు.

రావణ్ తరఫు న్యాయవాదులు స్టేషన్ వద్దకు రావడంతో జన సైనికులు ఆందోళన చేశారు. పోలీసులు జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలను అక్కడి నుంచి పంపించేసి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా పీఎస్​ వద్ద భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. స్టేషన్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆంక్షలు విధించారు. స్టేషన్ వద్దకు వస్తున్న జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలను వెనక్కి పంపుతున్నారు.

గురువారం రోజు కాకినాడ జిల్లా సర్పవరం పోలీస్టేషన్‌ వద్ద కూడా ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. యూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్‌ను తీసుకొస్తున్న వాహనాలను జనసేన నేతలు అడ్డుకోవడానికి యత్నించడంతో కాకినాడ జిల్లా కోర్టు బయట ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది. ఆందోళనకారులు రావణ్ ఉన్న కారుపై కోడిగుడ్లు వేశారు. ఆందోళనకారులను అడ్డుకోవడానికి పోలీసులు యత్నించగా తోపులాట జరిగింది. పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేసి ఆందోళనకారులను చెదరగొట్టి రావణ్​ను కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు.

అంతకుముందు రావణ్​ను వైద్య పరీక్షల కోసం తరలిస్తుండగా సర్పవరం పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట కూడా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ప్రశ్న రావణ్​ను తమకు అప్పగించాలంటూ జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు ఆందోళనకు దిగారు. ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలిస్తుండగానూ అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. పరిస్థితిని చక్కదిద్దిన పోలీసులు అనంతరం ప్రశ్న రావణ్​ను ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. వైద్య పరీక్షల అనంతరం కోర్టుకు తరలించారు.

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TAGGED:

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