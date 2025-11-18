'వైఎస్సార్సీపీ నేత కొండారెడ్డితో కలిసి డ్రగ్స్, మత్తు పదార్థాలను తీసుకునే వాళ్లం'
ఇంటరాగేషన్లో వెల్లడించిన లోహిత్ యాదవ్ - నెల్లూరు కారాగారంలో ప్రశ్నించిన పోలీసులు
Police interrogating Lohit Yadav in MDMA Drug Case in Nellore Jail: ‘వైఎస్సార్సీపీ నేత కొండారెడ్డి, నేను, మరికొంత మంది కలిసి తరచూ డ్రగ్స్, మత్తు పదార్థాలను తీసుకునే వాళ్లం. దాదాపు 20 మంది వరకు విశాఖలో తరచూ కలుస్తుంటాం. దొరికితే ఎండీఎంఏతో పార్టీ చేసుకుంటాం. లేని పక్షంలో గంజాయి, మద్యం తీసుకుంటాం.’ అని ఎండీఎంఏ కేసులో అరెస్టు అయి నెల్లూరు కేంద్ర కారాగారంలో రిమాండ్లో ఉన్న లోహిత్ యాదవ్ను మాచవరం పోలీసులు సోమవారం ప్రశ్నించినప్పుడు వెల్లడించాడు. బెంగళూరు నుంచి మధుసూదన్ అలియాస్ మ్యాడీ నుంచి డ్రగ్స్ను తెప్పించుకునే వారమని చెప్పాడు. తన పుట్టిన రోజు వేడుకలో డ్రగ్స్ను వినియోగించేందుకే బెంగళూరు నుంచి శ్రీవాత్సవ్, హవీలా ద్వారా తెప్పించుకుంటుండగా వారు విజయవాడలో పోలీసులకు పట్టుబడ్డారని వివరించినట్లు తెలిసింది.
సన్నీ, హరీష్ ద్వారా మ్యాడీ పరిచయం: బెంగళూరులో ఉంటున్న మ్యాడీ ఎలా పరిచయం అయ్యాడని పోలీసులు లోహిత్ యాదవ్ను ప్రశ్నించారు. తనకు సన్నీ, హరీష్ ద్వారా పరిచయం అయ్యాడని చెప్పాడు. నెల్లూరుకు చెందిన హరీష్ విశాఖపట్నంలో చదువుతున్నాడు. శ్రీవాత్సవ్కు విశాఖలో పరిచయమై స్నేహితుడిగా మారాడు. నెల్లూరుకు చెందిన సన్నీకి హరీష్తో గతంలో పరిచయం ఉందని విచారణలో చెప్పాడు. ఎండీఎంఏను మ్యాడీ సరఫరా చేస్తుంటాడని సన్నీ ద్వారా హరీష్ తెలుసుకున్నాడు. ఇలా పలుసార్లు శ్రీవాత్సవ్ బెంగళూరు వెళ్లి ఎండీఎంఏ తీసుకొచ్చేవాడని సమాధానమిచ్చాడు. తాను విశాఖ నుంచే యూపీఐ ద్వారా మ్యాడీకి డబ్బులు బదిలీ చేసేవాడినని.. తర్వాత బెంగళూరు నుంచి తెప్పించేవారమన్నాడు.
గతంలో చాలాసార్లు తెప్పించామని, తొలిసారిగా దొరికిపోయింది ఇప్పుడే అని విచారణలో ఒక ప్రశ్నకు సమాధానంగా చెప్పాడు. ఇటీవల బెంగళూరులో పోలీసులు వీరికి డ్రగ్స్ సరఫరా చేసిన మ్యాడీని అరెస్టు చేయడంతో పలు కీలకమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీంతో మరింత లోతుగా విచారించేందుకు కోర్టు అనుమతితో లోహిత్ యాదవ్ను ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు నెల్లూరు జైలులో పోలీసులు ప్రశ్నించారు. ఈ విచారణలో మరికొన్ని కీలకమైన అంశాలను కూడా వెల్లడించినట్లు సమాచారం. మరికొందరి పాత్ర గురించి బయటకు వచ్చినట్లు తెలిసింది.
డ్రగ్స్ అమ్మేందుకు పెద్ద నెట్వర్క్: మరోవైపు విజయవాడలో ఇటీవల ఎండీఎంఏ సింథటిక్ డ్రగ్స్ కలకలం రేపింది. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్లో ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్నారనే పక్కా సమాచారంతో ఈగల్ బృందం నిఘా పెట్టింది. ఈ క్రమంలో నగరంలోని మహానాడు జంక్షన్ వద్ద తనిఖీలు చేపట్టింది. బెంగళూరు నుంచి విశాఖ వెళ్తున్న బస్సులో శ్రీవాస్తవ, హవిలా అనే ఇద్దరు వ్యక్తుల నుంచి 18 గ్రాముల ఎండీఎంఏ డ్రగ్ను ఈగల్ బృందం స్వాధీనం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. అదేవిధంగా ఇటీవలే విశాఖపట్నం నగర యువతీ,యువకులు బెంగళూరు నుంచి 19.1 గ్రాములు డ్రగ్స్ను తరలిస్తుండగా దొరికిన సంగతి తెలిసిందే. ముందస్తు సమాచారంతోనే వారిని పోలీసులు పట్టుకుంటున్నారు. మిగిలిన సమయాల్లో రవాణా గుట్టుగా అవుతోంది.
ఇతర ప్రాంతాల నుంచి నగరం, చుట్టుపక్కల ఉన్న పరిసర ప్రాంతాల్లో కళాశాలలకు వచ్చి చదివేవారిలో పలువురు మత్తుకు అలవడుతున్నారు. ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చి చదువుతున్న విద్యార్ధుల్లో కొందరు దీనిని ఆదాయ వనరుగా మార్చుకున్నారు. ఆర్థిక అవసరాలకు దీనిని సరఫరా చేస్తున్నారు. వీరు బాగా నమ్మకస్తులకే అందిస్తారు. ఫోన్ చేస్తే చాలు రెక్కలు కట్టుకుని వచ్చి వాలిపోతున్నారు. నిఘా కళ్లుగప్పి తెస్తున్నారు. బస్సులు, రైళ్లలో విజయవాడకు తెస్తున్నారు.
