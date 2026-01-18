ETV Bharat / state

"అక్కడ దాడులు పెరిగాయని ఇక్కడకు వచ్చాం"- పోలీసుల విచారణలో మావోల కీలక వ్యాఖ్యలు

వీఐపీలను టార్గెట్‌ చేసేందుకు రాలేదు - విజయవాడలో తాపీ పనులు చేద్దామనుకున్నామని పోలీసు కస్టడీలో వివరించిన మావోయిస్టులు- అరెస్టు అయిన తర్వాతే నాయకుడు హిడ్మా ఎన్‌కౌంటర్‌ గురించి తెలిసిందని వెల్లడి

Police Interrogated Three Maoists
Police Interrogated Three Maoists (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 12:23 PM IST

|

Updated : January 18, 2026 at 12:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Police Interrogated Three Maoists: అడవుల్లో ఎన్‌కౌంటర్లు పెరిగాయి. మావోయిస్టు కీలక నేతలు నేలకొరుగుతుండడం, అనేక మంది లొంగిపోవడంతో తమపై ఒత్తిడి పెరిగిందని, ఉన్నత స్థాయి నుంచి కొన్నాళ్లు మైదాన ప్రాంతాల్లో షెల్టర్‌ తీసుకోవాలంటూ వచ్చిన ఆదేశాలతో బయటకు వచ్చామని ఇటీవల ఎన్‌కౌంటర్‌లో మరణించిన మావోయిస్టు పార్టీ అగ్రనేత హిడ్మా బృందంలో ఉన్న ముగ్గురు కీలక మావోయిస్టులు వెల్లడించారు. గత సంవత్సరం నవంబరులో విజయవాడ నగరం కానూరు కొత్త ఆటోనగర్‌లో సుమారు 28 మంది మావోయిస్టులను కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరు పోలీసులు అరెస్టు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

శుక్ర, శనివారాలు పోలీసు కస్టడీకి : అరెస్టైన వారిలో ముగ్గురిని కస్టడీకి తీసుకుని విచారించేందుకు పెనమలూరు పోలీసులు విజయవాడలోని తాలూకా కోర్టులో ఇటీవల పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. ఆ మావోయిస్టులు రాజమహేంద్రవరం కేంద్ర కారాగారంలో ప్రస్తుతం రిమాండ్‌లో ఉన్నందున రాజమహేంద్రవరంలోనే విచారించాలని పోలీసులకు కోర్టు ఆదేశాలిచ్చింది. దీనిపై పోలీసులు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. శుక్ర, శనివారాలు పోలీసు కస్టడీకి ఇస్తూ కోర్టు ఆదేశాలిచ్చింది. ఈ మావోయిస్టులు అరెస్టై శనివారానికి 60 రోజులు అవుతోంది. కొత్త చట్టాల మేరకు 60 రోజుల్లోపే వారిని కస్టడీకి తీసుకోవాల్సి ఉంది. హైకోర్టు ఆదేశాలను శుక్రవారం సాయంత్రం అందుకున్న పోలీసులు, వెంటనే రాజమహేంద్రవరం జైలుకెళ్లి ఉద్దే రఘు, మదకం దివాకర్‌ అలియాస్‌ మిట్టు, ఓయం జ్యోతిలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పెనమలూరు స్టేషన్‌కు శనివారం తెల్లవారుజామున వారిని తరలించారు. ఈ మావోయిస్టులు ముగ్గురిని వేర్వేరుగా విచారించారు.

హిడ్మా చనిపోయినట్లు మేం అరెస్టయ్యాకే తెలిసింది : ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు చెందిన ఈ ముగ్గురు మావోయిస్టులను పోలీసులు పలు విధాలుగా ప్రశ్నించి సమాధానాలు రాబట్టారని సమాచారం. దళంలోకి ఎందుకు వెళ్లారని ప్రశ్నించగా, విప్లవ భావజాలానికి ఆకర్షితులై అడవిబాట పట్టినట్లు చెప్పారు. పారామిలిటరీ దళాలు, పోలీసులు అడవులను జల్లెడ పడుతున్నాయి. కొన్నాళ్లపాటు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని ఉన్నత స్థాయి నుంచి వచ్చిన ఆదేశాల మేరకు మేం బయటకొచ్చాం. దళంలో ఉన్న వారు కొందరు గతంలో వైద్యం కోసం విజయవాడ వచ్చారని, వారి తోడ్పాటుతోనే తామూ ఇక్కడికి చేరుకున్నామని మావోయిస్టులు వివరించారు.

పని చేయొచ్చని భావించాం అంతలోపే! : విజయవాడలో వీఐపీలను టార్గెట్‌ చేసేందుకు వచ్చారా అని పోలీసులు వారిని ప్రశ్నించగా, అలా కాదు. కేవలం షెల్టర్‌కోసమే వచ్చామని బదులిచ్చారు. తామంతా అక్టోబర్‌ 30 నుంచే కానూరు, పరిసర ప్రాంతాలకు వివిధ బృందాలుగా చేరుకున్నామన్నారు. విజయవాడ, పరిసర ప్రాంతాల్లో పెద్దఎత్తున భవన నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నందున కొంతకాలం ఇక్కడ పని చేయొచ్చని భావించినట్లు తెలిపారు. పనులు చూసుకునేలోపే అరెస్టు అయ్యామని ఆ ముగ్గురు మావోయిస్టులు చెప్పినట్లు తెలిసింది. హిడ్మా ఎన్‌కౌంటర్‌ గురించి మీకు ఎప్పుడు తెలిసిందని పోలీసులు వారిని ప్రశ్నించగా, అరెస్టు అయిన తర్వాతే తెలిసిందని వారు బదులిచ్చినట్లు సమాచారం. విజయవాడ ప్రభుత్వాసుపత్రిలో కస్టడీ ముగిశాక ముగ్గురికి వైద్య పరీక్షలు చేయించి, తర్వాత తాలూకా కోర్టులో పోలీసులు వారిని హాజరుపర్చారు. న్యాయస్థానం ఆదేశాల మేరకు ఆ ముగ్గురు మావోయిస్టులను రిమాండ్‌ నిమిత్తం మళ్లీ రాజమహేంద్రవరం కేంద్ర కారాగారానికి తరలించారు.

256 మంది మావోలు మృతి : గతేడాది జనవరి నుంచి డిసెంబర్​ మధ్య బస్తర్​ డివిజన్​లోని వివిధ జిల్లాల జరిగిన ఎన్​కౌంటర్లలో దాదాపు 256 మంది మావోలు మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. ఇదిలా ఉండగా 2026 మార్చి 31 నాటికి దేశాన్ని మావోయిస్టు రహితంగా మారుస్తామని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఇదివరకే ప్రకటించారు. ఆపరేషన్​ కగార్​, మావోల ఏరివేతే లక్ష్యంగా ముందుకు వెళుతుందని తెలిపారు. ఆ విధంగా లొంగిపోయిన వారందరికీ ప్రభుత్వం నుంచి అందాల్సిన ప్రయోజనాలు తప్పకుండా అందిస్తామని, జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిన వారికి పునరావాసం కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

హిడ్మాది బూటకపు ఎన్‌కౌంటర్‌ - కలప వ్యాపారుల ద్రోహం వల్లే దొరికిపోయారు: మావోయిస్టుల లేఖ

ఎవరితో మాట్లాడకుండా ఇంట్లోనే - విజయవాడలో మావోయిస్టుల జాగ్రత్తలు

Last Updated : January 18, 2026 at 12:30 PM IST

TAGGED:

MAOISTS INTEROGATION BY POLICE
POLICE INTERROGATED THREE MAOISTS
MAOISTS CUSTODY
POLICE INTERROGATED MAOISTS
POLICE INTERROGATED THREE MAOISTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.