ఐపీఎస్ భార్య హత్య కేసు : నాంపల్లి స్టేషన్ నుంచి నిందితుల పరారీ - యూపీ, బిహార్లో ముమ్మర గాలింపు
విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి భార్య హత్య కేసు దర్యాప్తు ముమ్మరం - నిందితులను పట్టుకునేందుకు 10కి పైగా ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు -డబ్బు, నగల కోసం ఇంట్లో పని చేస్తున్న నేపాలీ పనిమనిషి ఘాతుకం
Published : May 9, 2026 at 8:09 AM IST
Farmer IPS Officer Wife Found Dead At Residence : హైదరాబాద్లో జరిగిన విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి భార్య హత్య కేసు దర్యాప్తును పోలీసులు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నారు. నిందితులను పట్టుకునేందుకు 10కి పైగా ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. డబ్బు, నగల కోసం ఇంట్లో పని చేస్తున్న నేపాలీ పనిమనిషి మరో ఇద్దరితో కలిసి ఈ ఘాతుకానికి ఒడిగట్టినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. నేపాలీ పని మనుషుల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ సూచించారు.
హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ ప్రశాసన్నగర్లో విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి వినయ్ రంజన్ రే భార్య తనూజ తన నివాసంలోనే దారుణహత్యకు గురయ్యారు. ఇంట్లో పనిచేస్తున్న నేపాలీ మహిళ కల్పన మరో ఇద్దరు వ్యక్తులతో కలిసి ఈ ఘాతుకానికి ఒడిగట్టినట్టు పోలీసులు నిర్ధారణకు వచ్చారు. హత్య తర్వాత ముగ్గురు కలిసి బ్యాగ్తో పారిపోయినట్టు సీసీ కెమెరా దృశ్యాల ఆధారంగా పోలీసులు గుర్తించారు.
ఐపీఎస్ అధికారిపై పనిమనిషి ఘాతుకం : ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వివిధ హోదాల్లో పని చేసిన ఐపీఎస్ అధికారి వినయ్ రంజన్ రే డీజీ హోదాలో పదవీ విరమణ చేశారు. తల్లి, భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలతో కలిసి ప్రశాసన్నగర్లో నివసిస్తున్నారు. వృద్ధురాలైన తల్లికి సపర్యలు చేసేందుకు ఏడాది కిందట నేపాలీ మహిళను పనిలో పెట్టుకున్నారు. అదే ఇంట్లో ఆమెకు గదిని కేటాయించారు. రెండు నెలల కిందట వినయ్ రంజన్ తల్లి మృతి చెందినా, కల్పన అదే ఇంట్లో పని చేస్తోంది. మూడంతస్థుల భవనంలో మొదటి అంతస్థులో రంజన్రే దంపతులు, రెండో అంతస్థులో ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉంటున్నారు. కల్పన పట్ల ఇంట్లో వారికి నమ్మకం కుదిరింది. కొద్ది రోజుల క్రితం వినయ్ రంజన్ రే ప్రకృతి వైద్య చికిత్స కోసం బెంగళూరు వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో నగలు, నగదు, ఇంట్లో వారి కదలికలు గమనిస్తూ వచ్చిన కల్పన, పథకం అమలు చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇంట్లో దోపిడీ చేసేందుకు బయట నుంచి ఇద్దరు వ్యక్తులను రప్పించింది.
కేసు దర్యాప్తులో వేగం పెంచిన పోలీసులు : ఈ నెల 7న వారిద్దరూ ఇంటి పరిసరాలను పరిశీలించి తిరిగి వెళ్లిపోయారు. తిరిగి అర్ధరాత్రి దాటాక అక్కడకు వచ్చారు. వీరు రావడాన్ని గమనించిన కల్పన గేటు తలుపులు తీసింది. ముగ్గురు కలిసి ఇంట్లోకి ప్రవేశించారు. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత యజమానురాలు తనూజ బెడ్రూం తలుపులు తెరిచి ఉండడంతో లోపలికి వెళ్లారు. శబ్దం కావడంతో ఆమె నిద్ర లేచే సరికి ఆమె చేతులు కట్టేశారు. కేకలు వేయడంతో ఆమె నోట్లో గుడ్డలు కుక్కారు. దీంతో తనూజ అపస్మారక స్థితికి చేరుకున్నారు. అల్మారా తాళాలు పగులగొట్టి నగదు, నగలు బ్యాగ్లో పెట్టుకుని తనూజ ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ చేసి బయట పడేశారు. దోచుకున్న నగదు, బంగారంతో గోడ దూకి సమీపంలో ఉన్న పార్కు గుండా జూబ్లీహిల్స్లోని జర్నలిస్టు కాలనీ వైపు పారిపోయారు.
అక్కడి నుంచి ఆటోలో నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుని తెలంగాణ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ఎక్కి పరారయినట్టు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. నిందితులు వదిలేసిన రెండు సెల్ ఫోన్లు, టోపీ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఘటనా స్థలాన్ని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, సీపీ సజ్జనార్ సహా ఇతర పోలీసు ఉన్నతాధికారులు పరిశీలించారు. నేపాలీ పనివాళ్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీపీ సజ్జనార్ హెచ్చరించారు. నిందితులను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు 10కి పైగా ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి గాలిస్తున్నారు. దొంగలు దేశ సరిహద్దు దాటకుండా పోలీసు బృందాలను యూపీ, బిహార్కు పంపినట్లు సమాచారం.
