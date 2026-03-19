మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్ కేసు - పోలీసుల విచారణలో ఆశ్చర్యకర విషయాలు వెలుగులోకి
మెయినాబాద్ ఫాంహౌస్డ్రగ్స్ కేసులో దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసిన పోలీసులు - కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా వెలుగులోకి వచ్చిన మరో కొత్తపేరు - సిమ్లానుంచి కొకైన్ తెచ్చినట్లు గతంలో నిందితుల్లో ఒకరైన కౌశిక్రవి వెల్లడి
Published : March 19, 2026 at 7:35 AM IST
Moinabad Drug Case Update : తాండూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్రెడ్డి ఫాంహౌస్లోడ్రగ్స్, మద్యంపార్టీ కేసులో కొత్త కోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా మరో కొత్తపేరు బయటకువచ్చింది. పార్టీలో వినియోగించిన కొకైన్ సిమ్లా నుంచి తెచ్చినట్లు నిందితుల్లో ఒకరైన బెంగళూరుకు చెందిన న్యాయవాది కౌశిక్రవి ఇప్పటివరకి పోలీసులకి చెబుతూవచ్చాడు. కానీ విచారణలో అదంతా కట్టుకథేననిబయటపడింది. రోహిత్రెడ్డి సూచనతో ఔటర్ రింగురోడ్డు వద్ద అభిషేక్ సింగ్ దగ్గర కొకైన్ తెచ్చినట్లు రోహిత్రెడ్డి డ్రైవర్, వ్యక్తిగత సహాయకుడు సిలివేరి శరత్ పోలీసులకు చెప్పినట్లు తెలిసింది.
ఫామ్హౌస్ డ్రగ్స్ కేసులో దర్యాప్తు వేగవంతం : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించిన మొయినాబాద్ ఫాంహౌస్ కేసులో సిట్ దర్యాప్తు వేగవంతం చేసింది. డ్రగ్స్ముఠాలతో మాజీఎమ్మెల్యేకి సంబంధాలపై ఆరాతీస్తోంది. రెండోరోజు నలుగురు నిందితులని విచారించి స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసింది. ఫైలట్ రోహిత్రెడ్డి ఫాంహౌస్లో డ్రగ్స్, మద్యం కేసులో మరో కోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. అక్కడ వినియోగించిన కొకైన్ సిమ్లా తెచ్చినట్లు నిందితుల్లో ఒకరైన బెంగళూరుకు చెందిన న్యాయవాది కౌశిక్రవి ఇప్పటివరకి పోలీసులకు చెబుతూ వచ్చాడు. దర్యాప్తు క్రమంలో ఇదంతా కట్టుకథేనని బయటపడింది. రోహిత్రెడ్డి సూచన మేరకు ఔటర్ రింగురోడ్డు దగ్గరికి వెళ్లి అభిషేక్ సింగ్ అనే వ్యక్తి దగ్గర కొకైన్ తెచ్చినట్లు రోహిత్రెడ్డి డ్రైవరు, వ్యక్తిగత సహాయకుడు సిలివేరి శరత్ పోలీసులకు చెప్పినట్లు తెలిసింది. శరత్ సమాచారంతో రోహిత్రెడ్డికి డ్రగ్స్ముఠాతో సంబంధాలున్నాయా అనే కోణంలో పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. డ్రగ్స్ తెప్పించి పార్టీకి అందరినీ ఆహ్వానించిందీ మాజీ ఎమ్మెల్యే కావడంతో ఆతనికి ఎవరెవరితో సంబంధాలున్నాయనే కోణంలో ఆరా తీస్తున్నారు. కొత్తగా తెరమీదకొచ్చిన డ్రగ్పెడ్లర్ అభిషేక్సింగ్ హైదరాబాద్ వాసి అని ఇప్పటికే గుర్తించిన పోలీసులు అతడి ఫోన్నెంబరు సేకరించి చిరునామా కనిపెట్టారు. ప్రస్తుతం అక్కడ అందుబాటులో లేకపోవడంతో అతడితో సన్నిహితంగా ఉండే వ్యక్తి ద్వారా వివరాలు రాబడుతున్నారు. అభిషేక్ చిక్కితే కేసు మరో మలుపు తిరుగనుంది. అతనుసాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ అని ప్రచారం జరుగుతున్నా పోలీసులు ధ్రువీకరించలేద
సుదీర్ఘంగా విచారించిన పోలీసులు : కేసు దర్యాప్తులో సిట్ కీలక సమాచారం రాబడుతోంది. సిట్ సభ్యుడు, చేవెళ్ల డీసీపీ యోగేశ్ గౌతమ్ పర్యవేక్షణలో సోమవారం ఏడుగురిని, మంగళవారం నలుగురిని సుధీర్ఘంగా విచారించారు. బెంగళూరుకు చెందిన న్యాయవాది కౌశిక్రవి, పుప్పాలగూడకు చెందిన వ్యాపారి అర్జున్రెడ్డి, వరమాచినేని శ్రవణ్కుమార్, సిలివేరి శరత్ని శంషాబాద్ పోలీస్స్టేషన్కు పిలిపించి విచారించారు. విచారణలో కౌశిక్రవి ఏం చెప్పాడనేది ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారనుంది. సిమ్లా వెళ్లినప్పుడు డ్రగ్స్ కొన్నట్లు చెప్పడం అభిషేక్ సింగ్ పేరు తెరపైకి రావడంతో అతడిని లోతుగా విచారించి మరిన్ని సమాధానాలు రాబడుతున్నారు. రోహిత్రెడ్డి ప్రమేయం తగ్గించే ఉద్దేశ్యంతో కౌశిక్రవి తప్పుడు సమాచారమిచ్చి ఉండొచ్చని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. నలుగురు నిందితుల డ్రగ్స్ చరిత్రను పోలీసులు తవ్వుతున్నారు. గతంలో ఎప్పుడైనా డ్రగ్స్ తీసుకున్నారా అనే కోణంలో రికార్డులు పరిశీలిస్తున్నారు. విచారణలో వారి ప్రవర్తన ఇబ్బందికరంగా ఉన్నట్లు ఓ అధికారి చెప్పారు. శనివారం పోలీసులు సోదాలకు వెళ్లడం కాస్త ఆలస్యమైనా రోహిత్రెడ్డి సహా మిగిలిన 10 మంది పబ్కి వెళ్లేవారని విచారణలో బయటపడింది.
ఇప్పటివరకి నిందితులిచ్చిన సమాచారంతో దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు సాంకేతికంగా విశ్లేషించాలని నిర్ణయించారు. టీడీపీ ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్కుమార్ మినహా 10 మంది నిందితుల వద్ద స్వాధీనం చేసుకున్న ఫోన్లులో డేటాని విశ్లేషించి డ్రగ్పెడ్లర్లతో సంబంధాలు పరిశీలించనున్నారు. నేడు నిందితుల్లో కొందరిని మళ్లీ విచారించనున్నారు. నిందితులని కస్టడీకి ఇవ్వాలన్న పోలీసుల పిటిషన్పై ఉప్పర్పల్లిలోని కోర్టులో ఇరుపక్షాల మధ్య వాదోపవాదాలు జరిగాయి. పోలీసులపై కాల్పులు ఎందుకుజరిపారో తెలుసుకోవాలని డ్రగ్స్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారో నిందితుల్ని విచారించాల్సి ఉందని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ వాదించారు. రోహిత్రెడ్డిని కుట్రపూరితంగా అరెస్టు చేశారని ఆయన న్యాయవాది చెప్పారు. నిందితులంతా భయపడి కాల్పులు జరిపారని, ఆర్థికపరంగా విచారించాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. ఇరు వర్గాల వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి తీర్పును రేపటికి వాయిదా వేశారు