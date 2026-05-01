సెలవుల్లో ఊరెళ్తున్నారా? - దొంగలు పడకుండా ఇలా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి!
ప్రయాణాలు ప్లాన్ చేస్తున్నారా ? - హాలిడేస్ వినియోగించుకుందాం అనుకుంటున్నారా ? - లాక్డ్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ మీ ఇంటికి భద్రత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 4:39 PM IST
Police Instructions For People Who Goes To Holidays : వేసవి సెలవులు వచ్చాయి. చాలా కుటుంబాలు ఇంటిల్లిపాది ఊళ్లకు వెళ్తుంటాయి. దాదాపు నెల రోజులపాటు ఇళ్లకు తాళాలు వేసే ఉంటాయి. ఇదే అదనుగా భావించి దొంగలు స్వైరవిహారం చేస్తుంటారు. సెలవులకు వెళ్లినవాళ్లు తిరిగొచ్చే సరికి ఇంటిని గుల్ల చేస్తారు. అయితే ఈ సెలవుల్లో పోలీసులు భద్రత పెంచి దొంగతనాలు జరగకుండా చూస్తుంటారు. అయినా ఎక్కడోచోట దొంగతనాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. అందుకే లాక్డ్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలని పోలీసులు ప్రతి ఒక్కరికీ సూచిస్తున్నారు. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేస్తున్నారు.
ఎక్కువ కాలం పాటు ఇతర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించాలని ప్లాన్ చేస్తున్న వ్యక్తులు నేరుగా పోలీసులను సంప్రదించవచ్చు లేదా తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోవడానికి నిర్దేశితలాక్డ్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అలా చేసిన తర్వాత పోలీసు సిబ్బంది నివాసానికి వెళ్లి నిఘా కెమెరాను అమర్చి కేంద్రీకృత కంట్రోల్ రూమ్ల ద్వారా ఆ ప్రాంగణాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తారు. ఈ సేవ పూర్తిగా ఉచితంగా అందించబడుతుంది.
ఈ సిస్టమ్ కెమెరా కవరేజ్ ప్రాంతంలోని పరిస్థితిని చిత్రీకరించిన చిత్రాలను ఎప్పటికప్పుడు నేరుగా సంబంధిత ఇంటి యజమాని మొబైల్ ఫోన్కు పంపుతుంది. అదనంగా పెట్రోలింగ్ సిబ్బంది ఈ నిర్దిష్ట నివాసాలకు వెళ్లి బాహ్య తనిఖీలు నిర్వహించి వారి పరిశీలనలను నమోదు చేస్తారు. ఈ సదుపాయాన్ని 10 నుంచి 15 రోజుల వరకు ఉపయోగించుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఈ పరికరం మరొక దరఖాస్తుదారునికి అందుబాటులోకి వస్తుంది.
ఈ నేపథ్యంలో పౌరులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని లాక్డ్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (LHMS)ను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవాలని కోరుతూ గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీ వాకుల్ జిందాల్ జారీ చేసిన సలహాలను పోలీసులు ఇప్పటికే సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రచారం చేస్తున్నారు.
పట్టణ ప్రాంతాలలో అమలు : జిల్లాలో ఈ వ్యవస్థ ప్రస్తుతం గుంటూరు, తెనాలి, పొన్నూరు, మంగళగిరి తాడేపల్లి ప్రాంతాలలో అందుబాటులో ఉంది. పౌరులు ఈ సేవకు సంబంధించిన వివరాలను తెలియజేయడానికి అలాగే అనుమానాస్పద వ్యక్తుల కదలికలు లేదా ఇతర సంబంధిత విషయాలను నివేదించడానికి టెలిఫోన్ ద్వారా ఆయా పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్లను సంప్రదించవచ్చు. ఈ కంట్రోల్ రూమ్లు రోజుకు 24 గంటలు పనిచేస్తాయి.
సంప్రదించవలసిన నెంబర్లు : గుంటూరు పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్: 8688831568. LHMS-ప్రత్యేక నంబర్: 8688831503. తెనాలి పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్: 08644-228792. కొన్ని రోజుల క్రితం గుంటూరులో ఇంట్లో అమర్చిన నిఘా కెమెరాలలో రికార్డ్ అయిన ఒక ఘటనలో దొంగతనం ప్రయత్నాన్ని గుర్తించిన వెంటనే పోలీసులు ఒక నివాసానికి వేగంగా చేరుకున్నారు. పోలీసులు వస్తున్నారని గ్రహించిన దొంగ అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు.
దయచేసి ఈ మార్గదర్శకాలను పాటించండి : ఇంట్లో వస్తువులు పోకుండా, దొంగలు పడకుండా ఉండేందుకు బి. జనార్ధన రావు, తెనాలి డీఎస్పీ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
- ఊరు వెలుపలికి ప్రయాణించడానికి తమ ఇళ్లకు తాళం వేసేవారు పోలీసులకు తెలియజేయాలి.
- ఇంటి యజమానులు తరచుగా వెనుక ద్వారం భద్రతను నిర్లక్ష్యం చేస్తూ, ముందు ద్వారం భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు కాబట్టి, దొంగలు సాధారణంగా కాపలా లేని ఈ మార్గాలను ఆసరాగా చేసుకుంటారు. అందువల్ల, ఇంట్లోకి ప్రవేశించే ప్రతి మార్గాన్ని క్షుణ్ణంగా భద్రపరచాలి.
- బంగారం వంటి విలువైన వస్తువులను ఇంటి లోపల ఉంచవద్దు.
- సీసీటీవీ కెమెరాలు ఉన్న ఇంటి యజమానులు వాటికి సంబంధించిన డీవీఆర్ యూనిట్లను కనిపించే ప్రదేశంలో కాకుండా కనిపించని చోట భద్రపరచాలి.
- మీరు ఊరు వెళ్లే ప్రయాణ ప్రణాళికల గురించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం మానుకోండి.
- వాహనాలను ఇంటి ముందు రోడ్డుపై కాకుండా ఇంటి ఆవరణలోనే పార్క్ చేయాలి. వీలైతే గొలుసుల వంటి అదనపు భద్రతా చర్యలను ఏర్పాటు చేయండి. వాహనం డిక్కీలో విలువైన వస్తువులను ఉంచవద్దు.
- ఇంటి తాళాలను పూల కుండీలలో లేదా షూ ర్యాక్ల దగ్గర దాచవద్దు. అదేవిధంగా ఇంట్లోని అల్మరాలు లేదా సేఫ్ల తాళాలను డ్రెస్సింగ్ టేబుళ్లపై లేదా పరుపుల కింద ఉంచవద్దు.
- సమీపంలో బంధువులు నివసిస్తుంటే రోజుకు ఒకటి లేదా రెండుసార్లు మీ ఇంటి బయటి భాగాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించమని వారిని కోరండి. ఎల్హెచ్ఎంఎస్ (లాక్డ్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్)ను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోండి.
