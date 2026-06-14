తప్పించుకునేందుకు వేగంగా దూసుకెళ్తున్నారు - ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో యువతకు ట్రాఫిక్ నిబంధనలపై అవగాహన కల్పించిన పోలీసులు - ప్రమాదాలకు ఎక్కువగా గురయ్యే వారిలో మైనర్లే ఎక్కువని వెల్లడి - పట్టుబడితే జరిమానా, కారాగార శిక్ష తప్పదని హెచ్చరిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 4:59 PM IST|
Updated : June 14, 2026 at 5:04 PM IST
Police counseling on Traffic Rules To Minors in West Godavari District: ఇంటి పరిసరాల్లో బైక్ కనిపిస్తే చాలు అలా వెళ్లొద్దాం అంటూ మైనర్లు ఉత్సాహం చూపుతున్నారు. మరోవైపు వారికి వాహనాలు నడిపే వయసు రాకపోయినా, లైసెన్సు లేదని తెలిసినా, కేవలం నలుగురిలో గుర్తింపు కోసమే తల్లిదండ్రులు కొనిచ్చే ఖరీదైన వాహనాలపై మితిమీరిన వేగంతో మరికొందరు దూసుకెళ్తున్నారు.
ఈ విధంగా బైక్లపై చక్కర్లు కొడుతున్న మైనర్లకు ట్రాఫిక్ నిబంధనలేమీ తెలీకపోవడం సర్వత్రా ఆందోళనను కలిగిస్తుంది. ప్రమాద సమయంలో వాహన వేగాన్ని నియంత్రించడమూ వారికి తెలియదు. దాంతో జరిగే ప్రమాదాల్లో మైనర్ల సంఖ్య రోజు రోజుకూ పెరుగుతోంది.
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా హెల్మెట్ ధరించకపోయినా, లైసెన్సు లేకపోయినా జరిమానాలను పోలీసు అధికారులు విధిస్తున్నారు. అయితే ఈ సమాచారం మైనర్లకు తెలియగానే తప్పించుకునే యత్నంలో అడ్డదారుల్లో వేగంగా దూసుకెళ్తున్నారు. ఒక్కోసారి కిందపడి ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటుండగా, కొన్ని ప్రమాదాల్లో ఇతరుల ప్రాణాల పైకి తెస్తుండటం ఎంతో భయాందోళనలను కలిగిస్తుంది.
దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని విద్యాసంస్థలు, కూడళ్లలో ట్రాఫిక్ నిబంధనలపై ఎస్పీ అద్నాన్ నయిం అస్మి పర్యవేక్షణలో పోలీసులు అవగాహన కల్పించారు. మైనర్లు పట్టుబడితే జరిమానా, కారాగార శిక్ష తప్పదని హెచ్చరించారు. తల్లిదండ్రులు, లేదా సంరక్షకుడికి మూడేళ్ల జైలు శిక్ష, రూ.25 వేలు జరిమానా విధిస్తారని వివరించారు. వీటన్నింటితో పాటుగా కొన్నేళ్లపాటు డ్రైవింగ్ లైసెన్సును సైతం రద్దు చేస్తారు. ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి ఇప్పటి వరకు 224కు పైగా వాహనాలు సీజ్ చేశారు. డ్రైవింగ్ చేస్తూ పట్టుబడిన మైనర్లతో పాటు వారి తల్లిదండ్రులను పిలిచి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. 427 మందికి రూ.8.12 లక్షలు జరిమానా విధించారు.
మైనర్ల విన్యాసాలివి!: కళ్లకు ఆకర్షణీయంగా వాహనం కనిపించాలనే ఉద్దేశంతో వాటి రూపురేఖలను మార్చడంతో పాటు నంబరు ప్లేటను సైతం బాలురు తీసేస్తున్నారు. హైల్మెట్ లేకుండా విద్యాసంస్థలు, జన రద్దీ ప్రాంతాల్లో ఒకే బండిమీద ఇద్దరు ముగ్గురు హారన్లను మోగిస్తూ వేగంగా దూసుకుపోతున్నారు. ఒకవేళ ఏదైనా వాహనం అడ్డొచ్చినా, ఎదురుగా వెళ్తున్న వాహనాన్ని దాటి వెళ్లే క్రమంలో మలుపుల్లో అదుపు తప్పి ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు.
ముఖ్యంగా భీమవరం పట్టణంలో ఇద్దరు బాలలు ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తూ రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యారు. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరికీ తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఆసుపత్రిలో దాదాపు 20 రోజుల పాటు చికిత్సను పొందారు. నరసాపురం నుంచి ముత్యాలపల్లి వెళ్లే జాతీయ రహదారిపై వెళ్తుండగా ఆవు అడ్డుగా రావడంతో వేగాన్ని నియంత్రించలేక బాలుడు కిందపడటంతో తలకు గాయమై దురదృష్టవశాత్తు మృతి చెందాడు. గొల్లలకోడేరు రోడ్డులో ఇద్దరు మైనర్లు ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది. ఒకరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా మరొకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ వరుస ఘటనలన్నింటీనీ దృష్టిలో పెట్టుకుని జిల్లాలో పోలీసు అధికారులు మైనర్లకు ట్రాఫిక్ రూల్స్ పై అవగాహనను కల్పిస్తుండటం అభినందనీయం.
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