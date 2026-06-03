క్రిప్టో మోసం: భారీ లాభాల ఆశ చూపి కోట్లు ముంచిన కిలాడీ అరెస్ట్!
జూమ్ మీటింగ్ల వెనుక అసలు రంగు క్రిప్టోకరెన్సీ పేరిట భారీ మోసం - రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులవుతారంటూ నమ్మబలికాడు- నిలువునా ముంచేశాడు- విశాఖలో క్రిప్టోకరెన్సీ మోసాలు - నిందితుడు అజీమ్ ఖాన్ అరెస్ట్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 11:48 AM IST
Crypto Currency Fraud In Vishakhapatnam : క్రిప్టోకరెన్సీల ద్వారా రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులు అయిపోవచ్చన్న ఆశే ఆ అమాయకుల పాలిట శాపమైంది. కష్టపడి దాచుకున్న సొమ్మును, కుటుంబ భవిష్యత్తు కోసం ఉంచిన పొదుపు మొత్తాలను మహమ్మద్ అజీమ్ ఖాన్ అనే వ్యక్తి మాటలు నమ్మి అతని చేతుల్లో పెట్టారు. ఆన్లైన్ జూమ్ సమావేశాల వెనుక దాగున్న అతని అసలు రంగును గుర్తించలేకపోయారు. ఆకర్షణీయమైన పేర్లతో నమ్మకం కలిగించి, తక్కువ కాలంలోనే భారీ లాభాలు వస్తాయంటూ అజీమ్ ఇచ్చిన నకిలీ హామీల వలలో చిక్కుకుని, చివరకు కంచరపాలెం పోలీసులను ఆశ్రయించాల్సి వచ్చింది. ఆర్థిక భరోసా కోసం ఆశపడి, ఉన్నదంతా కోల్పోయిన ఆ బాధితుల ఆవేదన ఇప్పుడు అందరినీ కలచివేస్తోంది.
మాటలతో నమ్మించి మోసం : పోలీసులు బాధితులు అందించిన వివరాల ప్రకారం మహమ్మద్ అజీమ్ ఖాన్ అనే వ్యక్తి "పంక్ పాండా" "ఐటీసీ గ్లోబల్" "కేగుష్" అనే పేర్లతో క్రిప్టోకరెన్సీ వెబ్సైట్లను ప్రారంభించి, బిర్లా జంక్షన్ సమీపంలోని 'బోట్సా స్క్వేర్ అపార్ట్మెంట్స్' కేంద్రంగా తన కార్యకలాపాలను సాగించాడు. తాను పెట్టుబడి వేదికలను (investment platforms) ప్రచారం చేస్తున్నానని చెప్పుకుంటూ ఈ వేదికలలో చేరి పెట్టుబడి పెడితే స్వల్ప కాలంలోనే గణనీయమైన ఆర్థిక రాబడి లభిస్తుందని, లాభాలకు పూర్తి హామీ ఉంటుందని పెట్టుబడిదారులకు హామీ ఇచ్చాడు. జూమ్ (Zoom) సమావేశాల ద్వారా అమాయక బాధితులతో పరిచయాలు పెంచుకుని, వారి నమ్మకాన్ని గెలుచుకుని, వారిని తన మోసపూరిత పథకంలోకి ఆకర్షించాడు.
దాదాపు రూ.10 కోట్లు వసూలు : ఈ హామీలకు ఆకర్షితుడై NAD జంక్షన్ ప్రాంతానికి చెందిన పి. రత్నరాజు అనే వ్యక్తి 2021 నుంచి 2025 మధ్య కాలంలో మొత్తం రూ.36 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టాడు. అంతేకాకుండా అతను నిందితుడిని తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా ఉన్న తన స్నేహితులు సహోద్యోగులకు పరిచయం చేసి వారిని కూడా పెట్టుబడి పెట్టేలా ఒప్పించాడు. ఈ విధంగా నిందితుడు సుమారు 50 మంది వ్యక్తుల నుంచి దాదాపు రూ.10 కోట్లు వసూలు చేశాడు. అయితే కొంతకాలం తర్వాత అతను పెట్టుబడిదారులతో సంప్రదింపులు జరపడం మానేసి సంబంధిత వెబ్సైట్లు అప్లికేషన్లను మూసివేశాడు.
డబ్బులు అడిగితే కేసులు డిమాండ్ చేస్తానని బెదిరింపులు : రత్నరాజు తన పెట్టుబడి మొత్తాన్ని తిరిగి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసినప్పుడు అజీమ్ ఖాన్ అతన్ని బెదిరించాడు. తనకు సీనియర్ పోలీసు అధికారులతోనూ ఉన్నత స్థాయి ప్రభుత్వ అధికారులతోనూ సంబంధాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాడు. డబ్బు చెల్లించకపోతే బాధితుడిని 'హనీట్రాప్' కేసులో ఇరికిస్తానని బెదిరిస్తూ అతను రూ.20 లక్షలు డిమాండ్ చేశాడు. భయపడిపోయిన బాధితుడు అజీమ్ ఖాన్కు రూ.10 లక్షలు అప్పగించాడు. ఆ తర్వాత కూడా అజీమ్ ఖాన్ అదే పద్ధతిలో మోసాలు కొనసాగిస్తుండటంతో రత్నరాజు కంచరపాలెం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి అందుకు సంబంధించిన ఆధారాలను సమర్పించాడు. CI కె. రవికుమార్ నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని కేసు నమోదు చేసి ప్రస్తుతం దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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