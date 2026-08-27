రూ.75 లక్షల విలువైన 6 కిలోల లిక్విడ్ గంజాయి - నలుగురు అరెస్ట్
ఒడిశా నుంచి హైదరాబాద్కు అక్రమంగా తరలిస్తున్న లిక్విడ్ గంజాయి -75 లక్షల విలువైన 6 కిలోల లిక్విడ్ గంజాయి ఆయిల్ పట్టివేత - నిందితులపై పలు పోలీస్ స్టేషన్లో కేసులు నమోదు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 1:59 PM IST
Liquid Ganja Oil Seized By Police : రాష్ట్రంలో గంజాయి వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం, చట్ట అమలు సంస్థలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ, వివిధ మార్గాల ద్వారా దీని విస్తరణ భారీ స్థాయిలో కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇటీవల, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని గోకవరం వద్ద, ఒడిశా నుంచి హైదరాబాద్కు అక్రమంగా తరలిస్తున్న 6 కిలోల ద్రవ రూప గంజాయిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ముఠాకు చెందిన నలుగురిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోగా, మరో ముగ్గురు అనుమానితులు తప్పించుకుని పారిపోయారు. ద్రవ రూప గంజాయితో పాటు, నిందితుల వద్ద ఉన్న ఒక కారు, ఒక మోటార్సైకిల్ను కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
గతంలో నిందితులపై కేసులు : పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న ఈ ద్రవ గంజాయి విలువ రూ.75 లక్షలు ఉంటుందని నార్త్ జోన్ డీఎస్పీ సి.హెచ్. జీవన తెలిపారు. గోకవరం పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆమె వివరాలు వెల్లడించారు. ఒడిశా రాష్ట్రంలోని మల్కాన్ గిరి జిల్లా చిత్రకొండ మండలం బరదబండ గ్రామానికి చెందిన సపురహంతల్, హైదరాబాద్ బేగంపేట బజార్ ప్రాంతంలోనే కోల్సావాడికి చెందిన జాదవ్ యోగేశ్, అదే ప్రాంతంలో దిల్వార్ గంజ్కు చెందిన రాహుల్ ముస్తఫారా, రాజమహేంద్రవరంలోని లాలా చెరువు సెంటర్ వాంబే కాలనీకి చెందిన అముదాల వినయ్లను అదుపులోకి తీసుకున్నామన్నారు. వీరిపై పలు పోలీస్ స్టేషన్లో గతంలో కేసులు నమోదు అయి ఉన్నాయన్నారు. కాగా పరారైన ముగ్గురు నిందితుల కోసం గాలింపు ముమ్మరం చేశామన్నారు.
600 కేజీల గంజాయి స్వాధీనం : నిందితులు లిక్విడ్ గంజాయిని ఒడిశా ప్రాంతం నుంచి కొనుగోలు చేసి హైదరాబాద్కు తరలించి విక్రయించేందుకు తీసుకు వెళుతున్నారన్నారు. ముందుగా సమాచారం అందడంతో కారుతోపాటు దానికి ముందు పైలెట్ వాహనంగా ఉన్న బైకును స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. గత సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటివరకు 7 కేసుల్లో సుమారు 20 మంది ముద్దాయిలను అరెస్టు చేసి, వారి వద్ద నుంచి సుమారు 600 కేజీల గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు.
ద్రవ రూపంలో మారుస్తున్న గంజాయి: గంజాయి ముప్పుపై ప్రభుత్వం ఉక్కు చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ, స్మగ్లర్లు తమ పద్ధతులను మార్చుకోవడం లేదు. పైగా, పోలీసుల కంట పడకుండా తప్పించుకోవడానికి కొత్త ఎత్తుగడలు వేస్తున్నారు. పెద్ద మొత్తంలో ఈ నిషేధిత సరుకును రవాణా చేయడంలో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులను అధిగమించడానికి, వారు ఆ మత్తుపదార్థాన్ని ద్రవ రూపంలోకి మారుస్తున్నారు. దీనివల్ల సరిహద్దుల గుండా భారీ పరిమాణంలో సరుకును సులభంగా తరలించడం సాధ్యమవుతోంది. ఈ కొత్త ముప్పును ఎలా ఎదుర్కోవాలనే సవాలుతో పోలీసులు ఇప్పుడు సతమతమవుతున్నారు.
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