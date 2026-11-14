గిగ్ వర్కర్లతో కలిసి రాహుల్ గాంధీ భారీ బైక్ ర్యాలీ - నగరంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
Traffic Restrictions in Hyderabad : హైదరాబాద్లో గిగ్ వర్కర్లు భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నగరంలోని పలుచోట్ల సైబరాబాద్ పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు.
Published : November 14, 2026 at 8:34 AM IST
ఈరోజు గిగ్ వర్కర్లు నిర్వహించనున్న భారీ బైక్ ర్యాలీ నేపథ్యంలో సైబరాబాద్ పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. శిల్పకళా వేదిక నుంచి జయభేరి గ్రౌండ్స్ వరకు ఈ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించనున్నారు. ఈ ర్యాలీలో లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ పాల్గొననున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా మార్గాల్లో ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ నియంత్రణలు ఉంటాయని పోలీసులు వెల్లడించారు.
ఈ మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
- సైబర్ టవర్స్ నుంచి హైటెక్స్ మెటల్ చార్మినార్ మీదుగా హెచ్ఐసీసీ, నోవాటెల్ వరకు ఆంక్షలు
- కొండాపూర్, కొత్తగూడకు వెళ్లే వాహనాలను యశోద - వసంత సిటీ రోడ్ మీదుగా మళ్లింపు
- బొటానికల్ గార్డెన్కు వెళ్లే వాహనాలను ఐకియా రోటరీ - మీనాక్షి - రోలింగ్ హిల్స్ మీదుగా మళ్లింపు
- కొత్తగూడ నుంచి సైబర్ టవర్స్కు వెళ్లే వాహనాలను రాడిసన్ - ఏఐజీ - ఐకియా రోటరీ మీదుగా మళ్లింపు
- టెక్ మహీంద్రా నుంచి మెటల్ చార్మినార్ వైపు వచ్చే వాహనాలను సీఐఐ జంక్షన్ వద్ద మళ్లింపు
- ఆంక్షల సమయంలో భారీ వాహనాల రాకపోకలను పూర్తిగా నిషేధం
- వాహనదారులకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఉపయోగించాలని సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
రాహుల్-సీఎం బిజీ బిజీ
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీతో కలిసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నేడు పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్నారు. వీరిద్దరూ అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులతో సమావేశం కానున్నారు. అలాగే తెలంగాణలోని గిగ్ వర్కర్ల సామాజిక భద్రత, సంక్షేమ పథకం ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొంటారు. ఉదయం 9 గంటలకు భారత్ సమ్మిట్లో భాగంగా లాటిన్ అమెరికా, ఆఫ్రికా, ఆసియా దేశాల ప్రతినిధులతో భేటీ కానున్నారు.
శిల్పారామం నుంచి జయభేరి గ్రౌండ్స్ వరకు ర్యాలీ
ఉదయం 9.45 గంటలకు అమెరికా, ఐరోపా దేశాల ప్రతినిధులతో మరో సమావేశంలో పాల్గొంటారు. తర్వాత ఉదయం 10.30 గంటలకు హైటెక్ సిటీలోని శిల్పారామం నుంచి జయభేరి గ్రౌండ్స్ వరకు నిర్వహించే బైక్ ర్యాలీలో వారు పాల్గొంటారు. అక్కడ ఉదయం 11 గంటలకు తెలంగాణలోని గిగ్వర్కర్ల కోసం సామాజిక భద్రత, సంక్షేమ పథకాన్ని ప్రారంభించే కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. సాయంత్రం 3 గంటలకు, హెచ్ఐసీసీలో జరగనున్న భారత్ సమ్మిట్ ముగింపు సభకు హాజరవుతారు.
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