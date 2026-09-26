ETV Bharat / state

గురువులపై దాష్టీకం కేసులో పోలీసుల దూకుడు - 305 మంది గుర్తింపు

విజయవాడలో టీచర్లపై దాడి కేసులో దర్యాప్తును పోలీసులు ముమ్మరం చేశారు. ఇప్పటికే 305 మందితో ఓ జాబితాను రూపొందించారు. ఈ మేరకు అన్ని స్టేషన్లకు పంపించి వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.

Vijayawada SAAP Office Attack Case
టీచర్లపై దాడిపై పోలీసుల దర్యాప్తు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 12:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vijayawada SAAP Office Attack Case : విజయవాడలోని శాప్‌ కార్యాలయం వద్ద ఉపాధ్యాయులపై దాడికి పాల్పడి, నగరంలో రణరంగం సృష్టించిన అరాచక శక్తులను గుర్తించేందుకు పోలీసులు ఆనాటి వీడియోలను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. దీనికోసం పోలీస్‌ కమిషనరేట్‌లో ప్రత్యేక బృందం పని చేస్తోంది. ఇప్పటికే 305 మందితో ఓ జాబితాను రూపొందించారు. ఈ జాబితాను అన్ని స్టేషన్లకు పంపించి వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పోలీసు డ్రోన్లు, సీసీ టీవీ కెమెరాల ఫుటేజీల ఆధారంగా 127 మందిని స్పష్టంగా గుర్తించి, వారి పాత్రపై డిజిటల్‌ సాక్ష్యాలను సేకరించారు. వారి సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాలను పరిశీలిస్తున్నారు.

ఈ 127 మందిలో రౌడీషీటర్లు, సస్పెక్ట్‌ షీటర్లు, ట్రబుల్‌ మాంగర్లు ఉండగా ఏడుగురు గతంలో టీడీపీ కార్యాలయంపై దాడి కేసులోనూ నిందితులని తేలింది. మొత్తంగా వీరిపై 392 కేసులు ఉన్నాయి. వీరిలో ఎక్కువ మంది ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాలకు చెందినవారు ఉన్నారు. ఈ ఘటనలో అత్యంత క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించిన 15 మంది జాబితాను పోలీసులు రూపొందించారు.

గురువులపై దాష్టీకం కేసులో పోలీసుల దూకుడు (ETV)

అజ్ఞాతంలోకి నేతలు : వైఎస్సార్సీపీ నేతలు దేవినేని అవినాశ్​, జక్కంపూడి రాజా, పేర్ని కిట్టు, అరవ సత్యం, పానుగంటి చైతన్య, బంకా అరుణ్‌ తదితరుల కోసం టాస్క్‌ఫోర్స్, లా అండ్‌ ఆర్డర్, ఇతర విభాగాలతో కూడిన ప్రత్యేక బృందాలు గాలిస్తున్నాయి. విజయవాడ, గుంటూరు, బెంగళూరు, హైదరాబాద్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో వీరి కోసం అన్వేషిస్తున్నారు. నిందితులు తమ ఫోన్లను స్విచాఫ్‌ చేశారు. శాప్‌ కార్యాలయం వద్ద ఉపాధ్యాయులను ఉద్దేశించి అసభ్య సంజ్ఞలు చేసిన వ్యక్తి బంకా అరుణ్‌గా గుర్తించారు. అతనిపై విజయవాడ సైబర్‌ క్రైమ్‌ స్టేషన్‌లో ఓ కేసు నమోదు కాగా పట్టాభిపురం స్టేషన్‌లో రౌడీషీట్‌ ఉంది. ప్రస్తుతం అరుణ్‌ మొబైల్‌ స్విచాఫ్‌ చేసి, అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లినట్లు తెలిసింది.

శాప్‌ డైరెక్టర్‌ సంతోశ్​కుమార్​ ఫిర్యాదుపై నమోదైన కేసులో తాజాగా అరెస్టైన ముగ్గురిని పోలీసులు శుక్రవారం రాత్రి న్యాయాధికారి ఎదుట హాజరుపర్చారు. ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా కంచికచర్లకు చెందిన వేమా సురేశ్​బాబుపై ఇప్పటికే 14 కేసులున్నాయి. ఇతనిపై కంచికచర్ల స్టేషన్‌లో హిస్టరీ షీట్‌ ఉంది. బాపట్ల జిల్లా రేపల్లెకు చెందిన ఆల రాజపాల్‌పై 4 కేసులు, రేపల్లె స్టేషన్‌లో రౌడీషీట్‌ ఉంది. రేపల్లెకే చెందిన చిత్రాల ఓబేదుపై 5 కేసులుండగా గతేడాది రౌడీషీట్‌ తెరిచారు. ఈ కేసులో శుక్రవారం రాత్రి వరకు 37 మందిని అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో హాజరుపర్చారు. నేరచరిత్ర ఉన్నవారికి న్యాయాధికారి రిమాండ్‌ విధించారు.

విజయవాడలో గురువులపై దాడి కేసు - తాడేపల్లి ప్యాలెస్ డైరెక్షన్‌లోనే ప్లాన్

విజయవాడలో టీచర్లపై దాడి కేసు అప్డేట్స్ - 260 మందిని గుర్తించిన పోలీసులు

TAGGED:

VIJAYAWADA DSC INCIDENT UPDATES
POLICE PROBE SAAP OFFICE CLASHES
VIJAYAWADA SAAP OFFICE ATTACK CASE
VIJAYAWADA TEACHERS CASE UPDATES
VIJAYAWADA SAAP OFFICE CASE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.