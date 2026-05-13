అల్లర్ల వెనుక అంజాద్‌బాషా అనుచరులు - కడపలో అల్లర్ల వెనుక వైఎస్సార్​సీపీ హస్తం!

కడప అల్మాస్‌పేట సర్కిల్‌ అల్లర్ల వెనుక వైఎస్సార్​సీపీ హస్తం! - గుర్తించిన పోలీసులు - ఉద్రిక్తతలు రేకెత్తించేందుకు ముందుస్తుగానే వ్యూహరచన!

Police Identified Tensions Behind Kadapa Street Fights
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 8:12 AM IST

Police Identified Tensions Behind Kadapa Street Fights : కడప నగరాన్ని గొడవల్లోకి నెట్టిన అల్మాస్‌పేట సర్కిల్ ఉద్రిక్తతల వెనుక ఒక పక్కా ప్రణాళిక ఉందని పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఈ దాడిలో వైఎస్సార్​సీపీ నాయకులు, సానుభూతిపరుల పాత్ర ఉందని గుర్తించారు. ఈ కుట్ర వెనుక ఉన్న ప్రధాన సూత్రధారులలో అత్యధికులు మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి అంజాద్ బాషా అనుచరులేనని విచారణలో తేలింది. రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో రాజకీయ లబ్ధి పొందేందుకే ఈ కుట్రను పన్నినట్లు కనిపిస్తోంది.

ముందస్తు వ్యూహంతోనే కుట్రపూరితంగా ఉద్రిక్తతల ప్రేరేపణ : కడపలో రెండు వర్గాల మధ్య ఇటీవల ఉద్రిక్తతలకు కారణమైన అల్మాస్‌పేట సర్కిల్ ఘటనలో వైఎస్సార్​సీపీ ప్రమేయం ఉందని పోలీసుల దర్యాప్తు నిర్ధారించింది. ఒక సున్నితమైన అంశంపై ఘర్షణలను ప్రేరేపించి, తద్వారా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో రాజకీయ ప్రయోజనాలు పొందేందుకే ఈ కుట్ర పన్నినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ నెల 9న అల్మాస్‌పేట సర్కిల్ వద్ద రెండు వర్గాల మధ్య జరిగిన రాళ్ల దాడి ఘర్షణల్లోనూ, ఆ తర్వాత పోలీసులపై జరిగిన దాడిలోనూ వైఎస్సాప్​సీపీ నాయకులు, సానుభూతిపరుల ప్రమేయం ఉందని అధికారులు ధృవీకరించారు. ఇవి కేవలం యాదృచ్ఛికంగా జరిగినవి కావని ఒక ముందస్తు వ్యూహంలో భాగంగా ఉద్దేశపూర్వకంగా, కుట్రపూరితంగా ప్రేరేపించిన ఉద్రిక్తతలని నిర్ధారించారు. ఈ ఘటనలో పాల్గొన్న వ్యక్తులలో అత్యధికులు మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి అంజాద్ బాషా అనుచరులేనని దర్యాప్తులో తేలింది. సీసీటీవీ (CCTV) కెమెరా దృశ్యాల ఆధారంగా వీరిలో కొందరిని గుర్తించారు.

ఫిబ్రవరి 10న జరిగిన సమావేశంలో ఓ వర్గం పేరు పెట్టాలని ప్రతిపాదన : కడపలోని అల్మాస్‌పేట సర్కిల్‌కు ఒక నిర్దిష్ట వర్గం పేరు పెట్టాలని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నిర్ణయించిందంటూ కొందరు వ్యక్తులు చేసిన తప్పుడు ప్రచారమే ఈ ఉద్రిక్తతలకు ఆజ్యం పోసింది. గత ఐదేళ్లుగా కడప మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వైఎస్సార్​సీపీ ఆధీనంలోనే ఉంది. అయినప్పటికీ ఈ ఐదేళ్ల కాలంలో సర్కిల్ పేరు మార్పుకు సంబంధించి ఎటువంటి ప్రతిపాదన కూడా ముందుకు రాలేదు. ఫిబ్రవరి 10న జరిగిన చివరి సమావేశంలో ఒక నిర్దిష్ట వర్గం ఏదో ఒక సంస్థకు పేరు పెట్టాలని ఒక ప్రతిపాదనను ముందుకు తెచ్చింది. ఆ ప్రతిపాదన సాధ్యసాధ్యాలను పరిశీలించి, ఆమోదం తెలపాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ తదనంతరం ఒక తీర్మానాన్ని ఆమోదించారు.

పేరు మార్చాలని తీర్మానం చేసినట్లు కొందరు తప్పుడు ప్రచారం : అయితే పేరు కేటాయింపుకు సంబంధించి ఎటువంటి తుది నిర్ణయం మాత్రం తీసుకోలేదు. అయినప్పటికీ పేరు మార్పుకు సంబంధించి తీర్మానం ఆమోదించిందంటూ కొందరు వ్యక్తులు ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో దుష్ప్రచారం చేశారు. మహ్మద్ అలీ అనే వ్యక్తి ఇన్‌చార్జ్ కమిషనర్ రాకేష్ చంద్రతో ఫోన్‌లో తీవ్ర వాగ్వాదానికి దిగి, అధికారులు ఆ పేరును కేటాయించకపోతే తామే స్వయంగా ఆ పని చేస్తామని హెచ్చరించాడు. పేర్లు కేటాయించే అధికారం కేవలం కార్పొరేషన్‌కు మాత్రమే ఉందని ప్రైవేటు వ్యక్తులు ఆ పనిని ఎలా చేపట్టగలరని ప్రశ్నిస్తూ రాకేష్ చంద్ర గట్టిగా తిప్పికొట్టారు. ఈ సంభాషణకు సంబంధించిన ఆడియో రికార్డింగ్‌ను ఆ తర్వాత ఎడిట్ చేసి ఇన్‌చార్జ్ కమిషనర్ పేరు మార్పుకు అంగీకరించినట్లుగా ఒక తప్పుడు అభిప్రాయాన్ని కలిగించే ప్రయత్నం చేశారు. తనపై కేసు నమోదు కావడంతో, అలీ దుబాయ్‌కి పారిపోయాడు.

సోదరుడితో కలిసి గొడవలో చురుగ్గా పాల్గొన్నట్లు గుర్తింపు : ఈ అలజడి వెనుక ప్రధాన సూత్రధారిగా వైఎస్సార్​సీపీ యువ నాయకుడు 'బ్లూ డైమండ్ లాడ్జ్' యజమాని అయిన సయ్యద్ అహ్మద్ బాషాను పోలీసులు గుర్తించారు. సంఘటన జరిగిన ప్రదేశంలో అతను రోజంతా ఉండి మొత్తం పరిణామాలను స్వయంగా నడిపించాడని దర్యాప్తులో తేలింది. అతను 50 నుంచి 60 మంది జనాలను సమీకరించి ట్రాఫిక్ కూడలి వద్ద నిలబడి రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు చేశాడని పోలీసులు నిర్ధారించారు. ఈ ప్రేరేపణే ఆగ్రహంతో ఉన్న యువకులు రాళ్ల దాడికి పాల్పడేలా చేసింది. 30 మంది యువకులను సంఘటనా స్థలానికి సమీకరించి తరలించడంలో షేక్ మహమ్మద్ జాకీర్ హుస్సేన్ ( YSRCP పట్టణ నాయకుడు, 'జమీల్ మొబైల్స్' యజమాని అయిన జమీల్ సోదరుడు) కీలక పాత్ర పోషించాడని విచారణలో మరింత స్పష్టమైంది.

వైసీపీ సానుభూతిపరుడు హైదర్‌ది స్పేర్‌పార్ట్స్‌ వ్యాపారం : అంతేకాకుండా, మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి అంజాద్ బాషా అనుచరుడైన షేక్ బిలాల్, అల్లర్లలో చురుకుగా పాల్గొన్న కీలక వ్యక్తిగా పోలీసులు గుర్తించారు. చిలకలబావికి చెందిన YSRCP సానుభూతిపరుడు జాఫర్, ఈ నిరసనలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్నాడని నిర్ధారణైంది. వినాయకనగర్ కూడలిలో విడిభాగాల (spare parts) వ్యాపారం నిర్వహించే హైదర్ కూడా ఒక YSRCP సానుభూతిపరుడే. అతను తన సోదరుడితో కలిసి ఈ ఘర్షణలో చురుకుగా పాల్గొన్నాడని CCTV ఫుటేజీ ద్వారా వెల్లడైంది. అంజాద్ బాషాకు అత్యంత సన్నిహిత సహాయకుడైన షేక్ మహమ్మద్ సోహైల్ పఠాన్, స్థానిక యువతను సమీకరించి, ఘర్షణ తీవ్రతరం కావడానికి దోహదపడ్డాడని కూడా నిర్ధారణైంది.

