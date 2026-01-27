డ్రగ్స్పై దండయాత్ర - విజయవాడలో భారీగా పోలీసుల సైకిల్ యాత్ర
విజయవాడలో డ్రగ్స్పై దండయాత్ర పేరుతో మహిళా పోలీసుల సైకిల్ యాత్ర - యాత్రను ప్రారంభించిన మంత్రులు అనిత, సత్యకుమార్, డీజీపీ హరీశ్కుమార్గుప్తా - డ్రగ్స్ మహమ్మారిగా తయారై పీడిస్తుందని వెల్లడి
Police held Cycle Rally to Campaign Against Drugs: డ్రగ్స్పై దండయాత్ర పేరుతో మహిళా పోలీసులు విజయవాడలో సైకిల్ యాత్ర చేసారు. మంత్రులు వంగలపూడి అనిత, సత్యకుమార్ యాదవ్, డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా, ఎంపీ కేశినేని చిన్ని, ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్లు ఈ సైకిల్ యాత్రను ప్రారంభించారు.
పోలీసు అంటే ఉద్యోగం కాదు బాధ్యత అని ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీసులు నిరూపించారని హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత అభినందించారు. సమాజంలో డ్రగ్స్ నిర్మూలనకు పోలీసులు డ్రగ్స్పై దండయాత్ర చేస్తున్నారని ఇంకా 5 డిపార్ట్మెంట్లు కలిసి ఈ పోరాటం చేస్తున్నాయని తెలిపారు. విజయవాడ కమీషనరేట్, కలెక్టర్ కలిసి అన్నదమ్ముల్లా పని చేస్తున్నారని కొనియాడారు. జిల్లాలో అన్ని నియోజకవర్గాల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసి సర్వేలైన్స్ చేస్తున్నారని తెలిపారు. తప్పు చేసినవాడు తప్పించుకోకూడదని నిఘా ఏర్పాటు చేశారని అన్నారు. విజయవాడ పోలీసులు కమీషనరేట్లో కమీషనర్ నుంచి హోంగార్డు వరకు ఎంతో కష్టపడి పని చేస్తున్నారని వెల్లడించారు.
కుటీర పరిశ్రమల్లా గంజాయిని పండించారు: సమాజం శ్రేయస్సు కోసం పాటుపడే మహిళా పోలీసులను సెలబ్రిటీలు అన్నారు. ఎంతో మంది తల్లిదండ్రులకు ఆవేదన, ఆడబిడ్డలు మాన ప్రాణాలు రక్షించేందుకు సమాజహితం కోసమే సైకిల్ యాత్ర అని వ్యాఖ్యానించారు. ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన నుంచి వచ్చిందే డేగకన్ను ఈగల్ టీమ్ అని తెలిపారు. గత ప్రభుత్వంలో కుటీర పరిశ్రమల్లా గంజాయిని పండించారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో లక్ష కిలోల గంజాయి ధ్వంసం చేసి వాటి తాలూకు మూలాలు పట్టుకుంటున్నారని వెల్లడించారు. అదనంగా డి ఎడిక్షన్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. శత్రువు ఎదురుగా వస్తాడు, డ్రగ్ ఆనందాన్ని ఇస్తానని వచ్చి జీవితాలను సర్వ నాశనం చేస్తుందని తెలిపారు. డ్రగ్స్ కి ఒక్కసారి నో అని చెబితే విద్య, ఉద్యోగాల్లో ముందుంటారని స్పష్టం చేశారు.
''గత వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో గంజాయిని కుటీర పరిశ్రమగా మార్చారు. కానీ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక గంజాయి పంటపై ఉక్కుపాదం మోపింది. జీవితాలను డ్రగ్స్ సర్వనాశనం చేస్తాయి. పెద్దసంఖ్యలో యువత డ్రగ్స్కు బానిస అవుతున్నారు. యువతను కాపాడేందుకు దండయాత్ర చేస్తున్నాం. సమాజం నుంచి గంజాయిని పారదోలాలి.'' -అనిత, హోంమంత్రి
సైకిల్ యాత్ర చేయటం శుభ పరిణామం: డ్రగ్స్ మహమ్మారిగా తయారై పీడిస్తుందని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్య కుమార్ యాదవ్ తెలిపారు.పెద్ద సంఖ్యలో యువత డ్రగ్స్కి బానిస అవుతున్నాని అన్నారు. యువతను కాపాడేందుకు ఈ దండ యాత్ర చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. మహిళలు సైకిల్ యాత్ర చేయటం శుభ పరిణామమని అన్నారు. డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో క్యాంపెయిన్ను మంత్రి లోకేశ్ చేసారని గుర్తు చేశారు. హెల్తీ, వెల్తీ, హ్యాపీ సమాజం కోసం అందరు సహకరించాలని కోరారు. రాష్ట్రంలో ఒక వైపు అబివృద్ధి పరుగు పెడుతుంటే మరో వైపున యువత మత్తుకు బానిస అవుతున్నారని సమాజం చెప్పారు. ఇలాంటి గంజాయిని సమాజం నుంచి పార ద్రోలాలని పిలుపునిచ్చారు.
