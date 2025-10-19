యువతలో పెరుగుతున్న నేరప్రవృత్తి - అడ్డొస్తే పోలీసులపైనా దాడులకు వెనకాడని వైనం
సంచలనంగా కానిస్టేబుల్ హత్యోదంతం - దందాలు, దోపిడీలతో పేట్రేగిపోతున్న నేరస్థులు - యువతలో పెరిగిపోతున్న నేరప్రవృత్తి - నిజామాబాద్ జిల్లాలో 355 మందిపై రౌడీషీట్లు నమోదు
Published : October 19, 2025 at 8:09 PM IST
Increasing criminality among youth : నేటి యువతలో నేర ప్రవృత్తి అంతకంతకూ ప్రబలుతోంది. కుటుంబ సభ్యులంటే భయం, బెరుకు లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారు. జల్సాల కోసం నలుగురితో కలిసి ముఠాగా ఏర్పడుతున్నారు. డబ్బుకోసం ఎంతకైనా తెగిస్తున్నారు. ఇంకొందరు తాగిన మత్తులో, క్షణికావేశంలో హత్యాయత్నాలకు పాల్పడుతున్నారు. అడ్డొస్తే అది పోలీసైనా దాడి చేస్తున్నారంటే బరితెగింపు ఎలాఉందో పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓ నిందితుడు తాను పారిపోయేందుకు ఏకంగా కానిస్టేబుల్నే కడతేర్చిన ఉదంతం ఇందూరులో కలకలం రేపింది.
355 మందిపై రౌడీషీట్లు : నిజామాబాద్ జిల్లాలోని 355 మందిపై రౌడీషీట్లు నమోదయ్యాయి. రౌడీషీటర్లు నగరంలో 240 మంది, బోధన్, ఆర్మూర్ పోలీస్ డివిజన్ల పరిధిలో 115 మంది ఉన్నారు. వీరితో పాటు కొంతమంది నేరస్థులు సెటిల్మెంట్లు, బెదిరింపులు, రియల్ ఎస్టేట్ గొడవలు, దారిదోపిడీలు, వాహన చోరీ లాంటి ఘటనలకు పాల్పడుతున్నారు. పోలీస్ కమిషనర్గా సాయిచైతన్య బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరం రౌడీషీటర్ల నేర ప్రవృత్తిపై దృష్టిపెట్టారు. ‘కట్టడి ముట్టడి’, ‘ఫుట్ పోలీసింగ్’, ‘మీ పోలీసు మీ చెంతకు’ లాంటి వినూత్న కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తున్నారు. అనుమానితుల్ని ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ వదలి పెట్టడం లేదు. ఏ డాక్యుమెంట్లు లేని వాహనాలను రాజీ లేకుండా స్వాధీనం చేసుకుంటున్నారు.
అడ్డాలు, అక్రమ దందాలు : నగరంలోని నాగారం, మాలపల్లి, ఆటోనగర్, సారంగాపూర్, నెహ్రూనగర్, బాబన్సాహెబ్ పహాడ్, బోధన్ రోడ్డు తదితర ప్రాంతాలు రౌడీషీటర్ల దందాలకు అడ్డాలుగా మారాయనేటువంటి ఆరోపణలున్నాయి. కొంతమంది యథేచ్ఛగా సెటిల్మెంట్లు చేస్తున్నారు. బిహార్, మహారాష్ట్ర, పశ్చిమబంగ తదితర ప్రాంతాల నుంచి వలస వచ్చిన వారు ఇక్కడి ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువగా నివాసముంటున్నారు. దీనివల్ల తరచూ నేర ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. రౌడీషీటర్ల దందాల నేపథ్యంలో తరచూ ఒకరిపై మరొకరు కత్తులు, మారణాయుధాలతో దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. ఆయుధాలతో తిరగడం, బెదిరింపులకు పాల్పడడం లాంటివి పలుచోట్ల సాధారణమైంది. రాత్రివేళల్లో మద్యం కోసం వాహనదారులపై చేయిచేసుకుని దోపిడీ చేస్తున్నారు.
యువత సత్ప్రవర్తన అందరి బాధ్యత : చిన్న చిన్న చోరీలకు పాల్పడుతూ జల్సాలకు అలవాటుపడుతున్న యువతలో క్రమంగా నేర ప్రవృత్తి ప్రబలుతోంది. హత్యాయత్నాలు, దోపిడీలకు కూడా వారు వెనుకాడటం లేదు. దొంగతనాలు, వాహన చోరీ ఘటనల్లో ఇటీవల పట్టుబడిన నిందితుల్లో అధికశాతం మంది 30 ఏళ్లలోపు వారే ఉండటం గమనార్హం. ఓ అంతర్రాష్ట్ర ముఠా గుట్టురట్టు కాగా, 4 సభ్యుల వయసు 25-30 ఏళ్లలోపే ఉంది. వీరికి ‘చట్టం - శిక్ష’ అంటే ఎలాంటి భయం లేదు. చుట్టూ ఉండే సమాజం గురించి పట్టింపు లేదు. ఎంతసేపూ తప్పుడు దారిలో డబ్బు సంపాదించాలన్న ఆలోచనే వారికి ఉంటోంది. కుటుంబం పట్ల ఏ బాధ్యతా లేకపోవడం, కన్నవాళ్లు పట్టించుకోక పోవడంతో కొంతమంది చెడు దారిలోకి మళ్లుతున్నారు. హింస, నేర ప్రవృత్తికి అలవాటుపడుతున్నారు. ఏదైనా ఘటన జరగితే పోలీసులను నిందించడం తేలికే. కానీ, తల్లిదండ్రులు, బంధుమిత్రులు, సమాజం ఇలా అంతా కలిసి యువత సత్ప్రవర్తనకు బాటలు పరిస్తేనే నేరాలు తగ్గుతాయి.
